Postergación del Túnel Agua Negra: una bofetada para la Región de Coquimbo

Bienvenidos a una edición más de Aquí Coquimbo. El frío llegó para quedarse, los días soleados de la conurbación quedaron atrás y las noches heladas ya son una constante.



El corredor bioceánico Túnel Agua Negra pareciera estar cada vez más lejos, como un cuento de nunca acabar. No fue prioridad en el último gobierno de Sebastián Piñera y tampoco lo ha sido en el del Presidente Boric. No obstante, autoridades regionales y trasandinas no se dan por vencidas.

¿Querido u odiado? En este segundo artículo conoceremos la opinión de diputados de la Región de Coquimbo sobre la solicitud de remoción del fiscal regional Patricio Cooper, levantada por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Patricio Cooper, levantada por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio. Desde el 1 de abril hay nueva directiva de la Cámara de Comercio y Turismo. Conversamos con su nueva directiva sobre sus desafíos y problemáticas. Coquimbo es la única ciudad que tiene un mall en pleno centro y eso los perjudica.

Finalmente, te contamos que la Contraloría General de la República está investigando posibles faltas en el CFT estatal con asiento en Ovalle .En ediciones anteriores, Aquí Coquimbo ya había abordado algunas denuncias respecto a distintas desprolijidades. Hoy el ente fiscalizador lo tiene en la mira.

Todo listo y dispuesto para una edición más del único newsletter de tu región: Aquí Coquimbo.

Boric da bofetada a Túnel Agua Negra y desde Argentina reviven a La Chapetona

Molestia, preocupación y temor existe en algunos personeros políticos y empresariales de la región ante una eventual postergación total de la iniciativa Túnel Agua Negra. El proyecto de corredor bioceánico entre Chile, Brasil y Argentina -para muchos un utópico proyecto-, a estas alturas lleva 25 años esperando su concreción.

La semana pasada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró en Antofagasta la presentación del Plan de Acción para la Implementación del Corredor Bioceánico Vial en Chile.

Es una señal política mediante la cual el actual Gobierno le da prioridad a esta iniciativa distinta -emplazada en el Norte Grande-, que conectará el océano Pacífico con el Atlántico a través de una carretera que cruzará Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Desde la Región de Coquimbo esta situación generó nerviosismo y no se ve con buenos ojos. Si bien públicamente no hay una crítica solapada al Gobierno por darle prioridad a otro corredor bioceánico, entre pasillos y conversaciones fuera de micrófono, el tema sí genera molestia.

Por otro lado, en la misma semana del hito de Boric en Antofagasta, en la ciudad de San Juan en Argentina, paradójicamente se desarrollaba el XXVIII Comité de Integración Paso de Agua Negra con la participación de una delegación chilena encabezada por el gobernador regional, Cristóbal Juliá, cores y también con el embajador de Chile en el país trasandino, José Antonio Viera Gallo.

El encuentro marcó un hito binacional tras siete años de inactividad. Durante su discurso en el Comité de Integración, Juliá profundizó en fortalecer la integración a través del Túnel Agua Negra. “Quiero decirlo con fuerza, quiero decirlo con claridad y quiero decirlo con convicción: la integración entre nuestras regiones ya no puede seguir esperando. Agua Negra no es solo un paso fronterizo, no es solo un proyecto de túnel. El paso Agua Negra es un símbolo, una plataforma, una puerta hacia un porvenir compartido. Es el sueño de miles de sanjuaninos y coquimbanos que saben que cuando nos unimos, somos más fuertes, más eficientes y justos”.

Marcos Carrasco, presidente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), señaló su afligimiento a diario El Día respecto de la situación: “Lamentablemente hemos perdido una gran oportunidad al no haber impulsado el corredor bioceánico que venimos hablando desde varios años en la Región de Coquimbo. Aquí nos ha faltado voluntad política y apoyo de nuestras autoridades para potenciar e impulsar el corredor bioceánico Porto Alegre en Brasil a Coquimbo, en Chile”.

Las conclusiones del Comité reflejaron avances en facilitación fronteriza, controles sanitarios, protocolos de salud y emergencias, promoción turística, cooperación académica, inversiones productivas y ordenamiento territorial.

En materia de infraestructura, se priorizó la coordinación entre vialidades de ambos países para planificar los trabajos de pavimentación, tanto para la apertura de la próxima temporada como para el desarrollo del incierto corredor cordillerano.

Recordemos que el proyecto de corredor bioceánico Agua Negra implica la pavimentación de 2.440 kilómetros, integrando Porto Alegre, Argentina y la Región de Coquimbo. El proyecto busca la construcción de dos túneles principales semiparalelos, con tránsito vehicular unidireccional de dos carriles cada uno, con una longitud de 13,9 kilómetros.

Paso La Chapetona vuelve a entrar al debate

Fue el propio gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que en medios trasandinos propuso nuevamente estudiar el paso La Chapetona de la comuna de Monte Patria en la provincia de Limarí como alternativa al postergado Túnel Agua Negra.

La noticia fue recibida con mesura por el gobernador de la región, Cristóbal Juliá, quien señaló: “Me parece muy positivo que la Provincia de San Juan esté pensando en nuevas alternativas de integración como el paso “La Chapetona” (…) es clave que prime el diálogo entre nuestros territorios y entre nuestros países, considerando los trabajos, gestiones e investigaciones técnicas que se han realizado en el pasado. Prefiero ser respetuoso con todo ese esfuerzo y, antes de emitir una opinión definitiva sobre el paso La Chapetona u otros proyectos, me parece responsable contar con todos los antecedentes sobre la mesa”.

En tanto, el consejero regional, Francisco Corral, señaló a Aquí Coquimbo que «el paso La Chapetona, aunque menos desarrollado, es considerado una opción que debería someterse a una evaluación de factibilidad. Esta evaluación debe ser impulsada por acuerdos entre las cancillerías de ambos países, para determinar su potencial como un nuevo corredor de conexión. La propuesta no solo aumentaría las alternativas de tránsito, sino también diversificaría las rutas comerciales”.

La noticia, en tanto, no cayó bien en Monte Patria. El alcalde de la comuna, Cristián Herrera, subió una declaración a redes sociales en la que se mostró molesto por la situación, manifestando que se enteró por la prensa, e indicó que su comuna no es una zona de sacrificio.

Recordemos que el paso La Chapetona siempre ha estado en el tapete como una opción. La baja altura que posee dicho paso fronterizo genera atracción, sin embargo, no es mirado con buenos ojos por las comunidades y ambientalistas de Monte Patria.

La visiones contrapuestas ante solicitud de remoción del fiscal regional Patricio Cooper

Hoy en día está en el ojo del huracán. Los distintos casos de connotación pública nacional que le ha tocado liderar, tales como la investigación del Caso Procultura, el de la Clínica Sierra Bella y la fallida venta de la casa de Salvador Allende, han generado que gran parte de los caminos de la coyuntura política y judicial recaigan en los hombros del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Sin embargo, su trabajo no ha estado exento de cuestionamientos y dificultades. El 31 de marzo pasado la Corte Suprema admitió a trámite la solicitud de remoción que presentó un grupo de parlamentarios del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) en contra del fiscal regional de Coquimbo.

Recordemos que el expediente de remoción -de 47 páginas- presentado por los parlamentarios oficialistas, se da tras la filtración de chats privados entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ambas del Partido Comunista

Aquí Coquimboquiso conocer la postura de los diputados de la región ante esta arremetida de parlamentarios oficialistas que ya está siendo revisada por la Corte Suprema.

A 21 días de que la Corte declarara admisible la revisión de la remoción, la periodista y diputada del PC, Nathalie Castillo, señaló: «Ese requerimiento lo hicimos en un momento donde se pone en evidencia el actuar del fiscal con el caso de exposición y violencia obstétrica que sufrió la diputada Karol Cariola, miembro de nuestra bancada. Es ahí donde la bancada lideró el escrito que expresa la negligencia del fiscal en el manejo de la reserva de la indagatoria abierta por un presunto delito de tráfico de influencias que a nuestro juicio no se respetó”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello profundizó en los errores que a su juicio cometió Cooper respecto al allanamiento que la PDI hizo a la casa de Cariola cuando esta -que no se encontraba en el el domicilio- había dado luz hace pocas horas a su primer hijo. «La crítica a la desproporcionalidad del allanamiento, especialmente por haberse realizado el día del parto de la diputada Cariola, muestra una falta de sensibilidad y un desatino inaceptable. Además, la existencia de errores en el informe que motivó el procedimiento es grave, ya que debilita la legitimidad de la acción. Las filtraciones de información reservada vulneran derechos fundamentales y deben ser investigadas”.

Finalmente, Tello agregó que “es crucial que se respeten siempre las normas de género y los tratados internacionales, particularmente en contextos donde hay mujeres y menores de edad involucrados. Estas denuncias deben ser tomadas con seriedad y abordadas con perspectiva de género, y resguardando el bienestar de los niños y niñas”.

Diputados de centro y derecha defienden a Cooper

El diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, mostró su disconformidad con el actuar de los diputados oficialistas y replicó de manera dura en contra de ellos. «Al Partido Comunista le gusta la democracia cuando le conviene porque en estos eventuales casos de corrupción y de tráfico de influencias de dos máximas representantes, tratan de evitar por secretaría que se investiguen los casos”

También Fuenzalida manifestó su anuencia con el trabajo del fiscal regional de Coquimbo. “Tengo la mejor impresión del fiscal Cooper; ha hecho un trabajo de forma silenciosa que ha significado reducir los índices de delitos, y un fiscal que ha logrado cambiarle la cara a la Fiscalía Regional. Es lamentable que no dejen que las instituciones funcionen y evitar por esta vía que el fiscal Cooper continúe con la investigación«.

Víctor Pino, diputado de Demócratas, también fue crítico de la solicitud de remoción. “Este mismo gobierno lo ha dicho una serie de veces: ´hay que dejar que las instituciones funcionen´; sin embargo, cuando el oficialismo ve que tocan a alguno de los suyos, parece que eso no corre, pero sí las defensas corporativas. Me parece que es importante dejar trabajar al Ministerio Público tranquilo, sin la intervención de otros poderes del Estado. El fiscal Cooper está realizando su labor investigativa para llegar a la verdad y no es bueno desde el mundo político realizar amenazas para removerlo”

Finalmente, el diputado democratacristiano, Ricardo Cifuentes, agregó que se debe ser cuidadoso con las instituciones. “Me parece que hay que ser muy prudente en esto de acusar, especialmente a los persecutores, porque no es difícil entender que una parte de la sociedad se podría ver intimidada por este tipo de actos. La fiscalía y los jueces en general deben tener la suficiente autonomía e independencia para sentirse fuertes para poder indagar con toda la libertad del mundo, sin amenazas de ninguna especie”, concluyó.

Reactivar Coquimbo y sumar más socios: los desafíos de la nueva directiva de la Cámara de Comercio

Las ventas del comercio establecido en la ciudad de Coquimbo han bajado. Los vendedores ambulantes, la inseguridad pública, el escaso desarrollo integral de la ciudad y la instalación de un mall en pleno centro han sido factores preponderantes para que en los últimos años los cientos de comercios históricos del puerto hayan decaído.

Esta radiografía del panorama comercial de la ciudad preocupa a la nueva directiva de la Cámara de Comercio y Turismo de Coquimbo. No obstante, es analizada como una oportunidad para buscar revitalizar distintos polos de desarrollo que permitan que la ciudad vuelva a resurgir y el centro coquimbano vuelva a tener vida

Aquí Coquimbo se reunió con la nueva directiva de la Cámara de Comercio y Turismo que asumió este mes de abril y que representa a alrededor de 220 comerciantes establecidos.

La presidenta, Juana Iris Torres, señaló que los desafíos son complejos, pero tienen optimismo respecto de que se pueden hacer gestiones relevantes como mejorar el desarrollo del comercio y generar mejores ventas. “Hay que resurgir la ciudad porque después de las tres o cuatro de la tarde desaparece el centro comercial de Coquimbo y tenemos que buscar fórmulas de cambiar eso. Vamos a trabajar con todos los actores políticos y privados porque acá necesitamos el apoyo transversal de todas las autoridades”.

Por su parte, Gonzalo Saavedra, el nuevo secretario de la nueva directiva y quien proviene de una familia histórica de comerciantes del sector de El Llano en Coquimbo, destacó la impronta de la nueva directiva que buscará aglutinar a más socios y fortalecer el gremio.

“Coquimbo no es solo el centro de la ciudad. Tenemos comerciantes en El Llano, La Herradura, el kilómetro 465. Tenemos una mirada integral, porque también somos una Cámara de Turismo. El objetivo es aglutinar la mayor cantidad de socios, darle vida a Coquimbo. Yo creo que con compromiso, trabajo y gestión podemos avanzar bastante por nuestros socios y la ciudad”.

Los vendedores ambulantes y el mall

Respecto a los vendedores ambulantes y la afectación que estos producen al comercio establecido, uno de los vicepresidentes de la Cámara, Fernando Guzmán, reconoce que el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, sacó al comercio ilegal del centro, pero encuentra inadecuado que le dé cabida en otras instancias.

“El 90% del comercio ha sido retirado del centro, y me parece muy bien, excelente. Pero resulta que en el caso puntual de la feria navideña -que es histórica en la ciudad y que se realiza en la Pampilla-, el año 2022 se pusieron 250 locales, en el año 2023 subieron a 450, y en el año 2024 pasaron a los mil. Entonces, eso es un comercio desleal”.

Guzmán reafirma esto también replicando a discursos del Gobierno y del Presidente Boric que ha señalado en más de una ocasión reducir la elusión y evasión tributaria, pero reclama sobre la señal contradictoria que se da desde el municipio de Coquimbo con los permisos de mil puestos para la Feria Navideña.

Otro de los temas que abordaron desde la Cámara de Comercio de Coquimbo es la afectación que han sufrido por tener en el centro de la ciudad un mal. “En todos los países del mundo y los que hemos tenido la oportunidad de viajar, los malls no están dentro de las ciudades. El mall de La Serena no está en el centro; en otras ciudades lo mismo, pero aquí en Coquimbo sí. Eso sin duda nos perjudica enormemente”, cerró Guzmán

Contraloría se deja caer en CFT estatal de Coquimbo e inicia fiscalización

Durante noviembre de 2024, Aquí Coquimbo analizó los sucesivos fracasos de la construcción del edificio del Centro de Formación Técnica Estatal con asiento en Ovalle (ver nota). Varios gobiernos han pasado, pero solo se logró gestionar unos terrenos en comodato donde no hay nada. En otra edición de este año dimos a conocer los problemas internos y acusaciones de acoso laboral y de notable abandono de deberes en contra del actual rector, Hugo Keith Acevedo (ver nota).

Este tipo de hechos fueron denunciados formalmente en Contraloría General de la República. Actualmente, el ente fiscalizador está investigando presuntas irregularidades en el uso de los recursos económicos del proyecto de infraestructura y materias de personal. Pero no solo eso, puesto que el ente controlador también incluyó la realización de un examen de cuentas en la aludida fiscalización.

Aquí Coquimbo accedió al oficio del 28 de marzo del presente año en el que Contraloría indica el inicio de la investigación a cargo del fiscalizador, Francisco Moya Abarca, y de Rodrigo Aceituno Ávila, este último en calidad de supervisor.

El rector del CFT, Hugo Keith, fue contactado por este medio de comunicación, pero no quiso referirse a la situación. Desde la asociación de funcionarios tampoco quisieron comentar acerca de la investigación levantada por la Contraloría, ya que no tienen los antecedentes formales ni suficientes respecto a dicha fiscalización.

Durante mayo se debería generar una reunión interna entre el rector y los representantes de la asociación de funcionarios para abordar las distintas discrepancias en torno al interior del establecimiento educacional.

Cabe recordar que el CFT estatal de Ovalle comenzó sus clases en marzo de 2019 en dependencias arrendadas, cuya modalidad se mantiene hasta hoy. Sin embargo, se entregaron terrenos en comodato, dineros para anteproyectos por parte del Ministerio de Educación. Han pasado seis años desde su puesta en marcha y hasta hoy la construcción del CFT es solo anuncios.

Otra arista de este asunto es la acusación contra la rectoría por parte de funcionarios de esta casa de estudios sobre realizar sus labores en condiciones de “hacinamiento”, no contar con directivos titulares, denuncias no resueltas de acoso y maltrato laboral, impedimento de realizar clases, nivelar grados (sueldos) arbitrariamente y notable abandono de deberes.

Hasta aquí esta última edición.

