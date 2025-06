Municipalidad de La Serena se aprieta el cinturón y pone fin a las horas extras

Presentado por:

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que descubras el panorama noticioso regional con el sello característico de . Iniciamos esta nueva edición con las repercusiones del caso JUNJI, abordando cómo durante este gobierno, autoproclamado feminista, utilizaron la perspectiva de género como gran argumento para destituir a la jefatura que denunció que una funcionaria había viajado a Brasil estando con licencia médica. Críticas transversales a esta situación surgieron. Entérate del detalle en la primera nota.

Nuestra segunda nota pone el foco en otro asunto ligado a la Contraloría, que se refiere a la fiscalización que se está haciendo en los municipios de la región que no han pagado sus deudas de arrastre de años anteriores. Aquí te contamos quiénes son.

En el tercer tema abordamos la formalización del Papaya Gate, que se alargó por tres días en el Tribunal de Garantía de La Serena. No hubo mayores sorpresas y fue el Consejo de Defensa del Estado la entidad que tuvo el primer traspié.

La crisis financiera de arrastre que golpea al municipio de La Serena es compleja. Desde la actual administración iniciaron un plan de ahorro, que entre sus ejes está el poner fin a las horas extras. Aquí te detallamos en qué se traducirá esta medida.

¿Sabías que existen glaciares rocosos? Pasa a leer esta nota y conoce qué son y cuál es su aporte ante la sequía que afecta a la Región de Coquimbo. En la provincia de Limarí estos glaciares se encuentran en mayor cantidad y pueden jugar un rol preponderante para el abastecimiento del vital elemento.

Finalmente abordamos el escaso protagonismo que tuvo la región de Coquimbo en la Cuenta Pública del Presidente, Gabriel Boric. Allí reafirmó su compromiso y apoyo para que la región se llame Gabriela Mistral.

No se diga más y que arranquen los motores. Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo.

1

«Gobierno feminista» utiliza perspectiva de género para destituir a funcionario de JUNJI

En la edición pasada dimos a conocer el caso JUNJI, aquel ocurrido en 2022 y relacionado con la denuncia de una jefatura a una funcionaria que, estando con licencia médica, viajó a Brasil. “Mundo al revés” señalaron muchos, porque la funcionaria salió ilesa del sumario y luego fue el propio denunciante el sumariado y destituido La nota tuvo repercusión nacional y se encendieron distintos debates en torno al tema.

Una de las aristas de este caso está relacionada con la remoción del entonces subdirector de Recursos Financieros, Wilson Rojas Gallardo, cuya destitución se basó -en gran medida- en criterios vinculados a la perspectiva de género, según lo señalado en la resolución correspondiente.

La resolución exenta del 10 de enero de 2025, firmada por la vicepresidenta nacional de la JUNJI, Daniela Triviño Millar, cuenta con seis carillas, de las cuales en tres se argumenta la perspectiva de género, citando extensamente convenios internacionales de Chile de la CEDAW y a la Convención Belém Do Pará.

Incluso en la primera resolución de destitución de Rojas (agosto de 2024), se le reprocha al denunciando un comportamiento inconsistente y tendencioso. Incluso, se mezcla otro sumario. «El funcionario Wilson Rojas exhibe un comportamiento discriminatorio en relación con los resultados de los procesos disciplinarios de Roberto Fuentes y Daniela Pérez”.

En Aquí Coquimbo quisimos profundizar en este aspecto. Las críticas sobre la excesiva utilización de la perspectiva de género en al actual autoproclamado gobierno feminista son transversales.

Una de las más críticas es la diputada del Frente Amplio y expresidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), Carolina Tello, quien señala que este tipo de hechos banaliza la lucha de mujeres.

“Quiero ser clara: la perspectiva de género no puede ser un comodín para sancionar al que denuncia ni una excusa para evitar sanciones cuando hay irregularidades. Esta es una herramienta fundamental para erradicar desigualdades, y banalizarla solo perjudica la lucha de miles de mujeres y diversidades que han empujado cambios reales en Chile”, explica la diputada Tello

Incluso la parlamentaria frenteamplista es más dura y agrega que usar la perspectiva de género de mala forma es una falta de respeto. “Usarla fuera de contexto es una falta de respeto a esa historia, y también una forma de debilitar las políticas públicas que con tanto esfuerzo hemos construido. La probidad, la justicia y la responsabilidad deben ir siempre de la mano con los derechos. Cuidemos ambas cosas con la seriedad que merecen”.

El senador de la UDI, Sergio Gahona, durante la semana pasada participó en la Comisión de Salud en la que expuso la contralora general a de la República, Dorothy Pérez. Gahona es crítico del actuar de la JUNJI.

El representante de la Cámara Alta señala que independientemente de la perspectiva de género, se debe respetar el debido proceso, pero Gahona expresa su indignación por este caso puntual: “La impresión que queda es que en este caso no se consideraron los hechos objetivos y reales, y se abusó de la perspectiva de género para evadir la verdad y aplicar sanciones de destitución injustamente a un funcionario que solo cumplió con su deber cuando aplicó sumario a quien maliciosamente y de manera desvergonzada usó licencias médicas para salir del país”

Wilson Rojas conversó con Aquí Coquimbo sobre esta situación, mostró su desazón y pena por algo que considera injusto: “En relación a la sanción de la que fui objeto, yo siento que sin duda hay un sesgo de género que primó en esta decisión. La autoridad destinó mucho tiempo y gran parte de la resolución indicando los documentos o las resoluciones que hablan respecto de los derechos de la mujer”.

Wilson también añadió: “Mis cargos están asociados directamente con haber solicitado el sumario administrativo, haber solicitado información a la Policía de Investigaciones. Entonces, tengo mucho más que pensar que aquí se primó o se consideró la perspectiva de género y se ignoró la normativa que nos prima, la que nos rige”.

La mirada de una experta

La abogada, magíster en Derecho Público y académica de la Universidad Central, María-Jose Lira Marti, consultada sobre este tema en particular y respecto a su visión de cómo se utilizó la perspectiva de género, manifestó: “Sí, comparto en términos de que copiar artículos de tratados internacionales sin una correlación con los hechos me parece que vuelve, cómo decirlo, le baja el perfil, le baja la importancia a aplicar políticas y decisiones con perspectiva de género”.

Lira Marti también aclara que en este tipo de acciones administrativas la perspectiva de género se debe utilizar, pero de buena forma, con una correlato claro sobre la materia.

Seremi de la Mujer no responde

Aquí Coquimbo quiso conocer la visión del Gobierno, específicamente de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en la Región de Coquimbo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

JUNJI se defiende

En una declaración pública que desde la JUNJI Coquimbo hicieron llegar a Aquí Coquimbo, esta repartición niega que Wilson Rojas haya sido destituido por denunciar a una funcionaria.

“El exfuncionario no fue destituido por la denuncia que habría realizado en contra de una subordinada. El proceso administrativo que llevó a su destitución en enero del 2025 se fundamenta en una serie de infracciones e incumplimientos graves a la normativa, antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la autoridad regional por diversos funcionarios y que dieron lugar a un sumario administrativo debidamente instruido”.

2

Monte Patria, Illapel, Salamanca y La Higuera están en rojo por no pagar sus deudas de 2025

Según el informe del Observatorio Municipal de la Contraloría General de la República, respecto a las observaciones contables críticas, los municipios de Monte Patria, Illapel, Salamanca y La Higuera durante los meses de enero-abril no han cancelado sus obligaciones pendientes de pagos de años anteriores.

En el mapeo interactivo que se puede observar en la página web de Contraloría, los cuatro municipios mencionados están con observación crítica y de color rojo, lo que se traduce que han pagado menos del 50% de sus deudas.

Los datos -según señala el órgano fiscalizador- se actualizan con la información remitida por los municipios los días 20 de cada mes.

Las deudas pendientes del municipio de Monte Patria, según indica el Observatorio Municipal de la CGR, alcanza los $ 66.686.748, y no se habría cancelado u abonado ningún peso en enero, febrero, marzo ni abril.

Sin embargo, desde el municipio descartan esta situación. Francisco Cortes Rivera, director del Departamento de Salud de Monte Patria, indicó que “en base a la información presentada en la web de Contraloría, sobre deudas en pago de proveedores, nosotros como Departamento de Salud de Monte Patria tenemos reparos, pues la suma indicada, cerca de $ 66 millones, son saldos que ya están pagados y que actualmente estamos en un proceso de regularización, con ayuda de Contraloría. Para nosotros, mantener las finanzas sanas es clave, en especial en materias de salud e insumos médicos”.

También manifestaron desde el Departamento de Salud que tendrán una reunión durante los primeros días de junio con Contraloría para revisar y actualizar las cifras.

En la Municipalidad de Illapel la deuda asciende a $ 300.095.160. También su situación es crítica por la no cancelación, pero, a diferencia de Monte Patria, sí han pagado un porcentaje menor de la deuda según Contraloría.

A su vez, la Municipalidad de Salamanca también está en con cifras rojas, producto de la deuda de años anteriores. Esta alcanza a los $ 4.061.110.231, pero también han abonado. Finalmente, la deuda del municipio de La Higuera es de $ 366.084.938.

En su defecto, los municipios que se salvan son solo dos: Vicuña y Río Hurtado. Ambos están con color verde, lo que da cuenta de municipalidades que han pagado la totalidad de sus deudas de años anteriores, o bien, que al inicio del año no registran deudas de años anteriores.

Las demás nueve comunas de la región están con color amarillo, lo que significa que el municipio ha pagado entre el 51% y 99% de sus deudas de años anteriores.

3

Las implicancias de la extensa formalización del PapayaGate

La semana pasada el Tribunal de Garantía de La Serena demoró tres días en concluir la formalización del denominado caso PapayaGate. El tribunal decidió que la exintendenta, Lucía Pinto, y el exadministrador regional, José Cáceres, quedaran con medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, al tiempo que dio un plazo de investigación de 180 días.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, la investigación se centra en la adquisición irregular de terrenos con sobreprecio por parte del Gobierno Regional durante la administración de Pinto, por un monto cercano a los $ 9.800 millones. Los terrenos fueron adquiridos sin licitación pública y los fondos se traspasaron sin toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

¿Qué reveló la formalización?

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló cómo la operación fue fraguada a través de informes técnicos falsificados, comunicaciones paralelas con empresas y gestiones directas realizadas desde la Intendencia. José Cáceres habría tenido un rol clave en el diseño de la compra, coordinando informes favorables para justificar adquisiciones a valores inflados, mientras que Lucía Pinto habría dado luz verde a la operación, a pesar de las alertas de ilegalidad emitidas por funcionarios y órganos externos.

En síntesis, de lo explicado en la formalización, José Cáceres estuvo involucrado en un conflicto de interés en la operación, dado que desde 2016 mantuvo una relación comercial con varios socios de la inmobiliaria Guayacán, vínculo que ocultó durante el proceso de compra.

Repercusiones políticas y sociales

Aunque la defensa de la exintendenta Pinto ha argumentado que todo se hizo “conforme a la ley”, la contundencia de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público refuerza el clamor por una sanción ejemplar. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló como parte de la causa, lo que refuerza la gravedad del proceso. Sin embargo, el CDE tuvo su primer traspié, al solicitar como medida cautelar la prisión preventiva, medida que fue rechazada por el tribunal.

“Es una investigación que lleva cinco años. No obstante, citados para esta audiencia, comparecieron, han comparecido en otras oportunidades (…), prestaron declaración, entregaron antecedentes, abrieron sus cuentas corrientes, entiendo, para los efectos de que se pudiera investigar los hechos”, sostuvo la jueza de Garantía Carolina Baroncini.

Respecto del otro imputado, el gerente de la empresa CPS S.A., Pablo Bracchitta, el tribunal resolvió no aplicar ninguna medida cautelar, al estimar que no se acreditó una presunción suficiente de participación en los delitos investigados.

En lo que concierne a los empresarios de las inmobiliarias: Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y el abogado Luis Gastón Yver, también formalizados en el marco de esta causa, quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Este caso, junto al del caso Convenios, se instalan en la opinión publica como un símbolo de la falta de ética en la administración pública en el manejo de recursos regionales, al tiempo que abre una discusión urgente sobre cómo se diseñan y ejecutan políticas públicas con fondos públicos.

4

Por crisis financiera se pone fin a las horas extras en la Municipalidad de La Serena

El municipio de La Serena adoptó una severa medida al anunciar el término de las horas extras, en el marco del Plan de Ahorro impulsado por la alcaldesa Daniela Norambuena. La crisis financiera heredada por la actual administración mantiene en jaque a la capital regional, con un déficit que supera los $10 mil millones.

A contar del 1 de junio, el pago de horas extraordinarias será limitado estrictamente a trabajadores que desempeñan labores esenciales, tales como auxiliares, conductores, inspectores de seguridad ciudadana y personal de emergencia.

“Cada peso que ingrese a esta municipalidad será cuidado con el mayor rigor. No más excesos, no más abusos, no más privilegios indebidos. Sabemos que estas decisiones pueden generar incomodidad, pero hoy la única salida posible es la austeridad, la transparencia y la responsabilidad fiscal«, expresó la alcaldesa Daniela Norambuena.

Asimismo, la jefa comunal detalló que se están gestionando recursos extraordinarios, negociando adelantos de subvenciones y coordinando acciones con el Ministerio de Educación para abordar esta crisis con seriedad y responsabilidad.

Este anuncio marca el inicio de un conjunto de acciones que serán parte del Plan de Ahorro Municipal, cuyo objetivo es recuperar la estabilidad financiera del municipio y garantizar una gestión responsable al servicio de la comunidad serenense.

5

Una fuente de agua desconocida: en Limarí existen 269 glaciares rocosos

Aunque pasen desapercibidos a simple vista, los glaciares rocosos que existen en la cordillera de la Región de Coquimbo constituyen una reserva importante dentro de las provisiones hídricas del río Limarí. Estos glaciares ya están siendo mirado con buenos ojos sobre todo por su relevancia para el abastecimiento humano, agrícola y ecológico en uno de los territorios mayormente afectados por la sequía en el país.

Aunque no brillan al sol ni deslumbran con su blancura, la doctora Giulia de Pasquale, investigadora y líder de Hidrogeología en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que “un glaciar rocoso no se ve como uno blanco. Su superficie está cubierta por rocas, se confunde con la montaña, y para identificarlo se requiere cierta experiencia técnica. De los 298 glaciares registrados en la cuenca del Limarí en el inventario nacional, 269 son de este tipo”, detalla la experta.

Por otro lado, la doctora e investigadora del CEAZA, Nicole Schaffer, puntualiza cómo son los glaciares rocosos: «A diferencia de los glaciares blancos, que han ido perdiendo masa rápidamente por el cambio climático, los glaciares rocosos son más resistentes gracias a su gruesa cobertura de escombros (a menudo más de tres metros), que actúa como un aislante térmico. Esto les permite conservar el hielo por más tiempo. Si bien todos los tipos de glaciares liberan agua lentamente durante los meses más cálidos, cuando ya no queda nieve superficial y las lluvias son escasas, los glaciares de roca podrán hacerlo durante más años en el futuro”.

En diciembre del año pasado, investigadores del CEAZA junto al profesor Jack Holt, director del Observatorio de Dinámicas Terrestres de la Universidad de Arizona (EEUU), llevaron a cabo una campaña en terreno en la cabecera de los río Sasso y Colorado.

En esa salida realizaron fotometría de glaciares de roca, toma de puntos de referencia GPS, muestreo de aguas y mediciones geofísicas. A partir de los datos recogidos en esta exploración, harán los análisis pertinentes para seguir conociendo mejor estas formaciones rocosas.

6

Cuenta Pública: Presidente reafirma apoyo para cambiar nombre de la región a Gabriela Mistral

En la Cuenta Pública que dio este domingo el Presidente de la República, Gabriel Boric la región de Coquimbo fue nombrada escasamente por el mandatario. La región tomó protagonismo cuando el mandatario estaba hablando sobre las gestiones en cultura que ha realizado el Ejecutivo.

“El 2025 celebramos los 80 años de la obtención el nobel de nuestra poeta insigne, Gabriela Mistral, incentivando su lectura de su obra en todo Chile y en todo el mundo, apoyando además el proyecto transversal para que la región de Coquimbo lleve su nombre”, expresó el Presidente Boric.

Con esta afirmación, el mandatario reafirmó su compromiso con el proyecto de Ley para cambiar el nombre de la región a Región de Coquimbo Gabriela Mistral.

La región también fue nombrada cuando dio a conocer el aumento de buses eléctricos para regiones del país. Allí fue nombrado Ovalle como una de las comunas beneficiadas.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

