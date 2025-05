La “célula incendiara” que arrasó con parte de la reserva del Lago Peñuelas para cobrar horas extras

Presentado por:

Buen lunes, estimada comunidad de Aquí Valparaíso. La semana pasada estuvo marcada por la 146° conmemoración del combate naval de Iquique en Valparaíso -al final de esta edición van algunas fotos de la jornada-. Pero también por la detención y encarcelamiento (preventivo) de dos nuevos presuntos responsables del megaincendio de Viña del Mar:

En total, son nueve los imputados por asociación criminal, incendio con resultado de muerte y daño ambiental . La mayoría, exbomberos de la compañía de Placilla (Valparaíso), ubicada cerca de donde se produjo el siniestro en 2024. Y también, antiguos brigadistas de Conaf. Según el fiscal, los integrantes de la «célula incendiaria» ya se coordinaban desde el 2021 para provocar fuego y abultar, con horas extra, sus respectivos sueldos. El jueves pasado la causa además aumentó el número de víctimas: de 136 a 138 personas, y el plazo de investigación, por otros 30 días.

Pasando a otro tema, ¿sabías que el edificio que ocupa el Gobierno Regional en Valparaíso nunca obtuvo su recepción municipal ni está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces? Eso desde 1980, cuando entró en funcionamiento. Si no fuera por el incendio que afectó a uno de sus ascensores, producto de una falla eléctrica, el gobernador Mundaca, el delegado presidencial y las sedes regionales de una serie de ministerios habrían continuado trabajando en un inmueble no recepcionado e incumpliendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ahora Bienes Nacionales, su propietario, estudia una fórmula para concesionarlo por 25 años al GORE, y que sea esta la entidad que invierta en los arreglos y su regularización.

Eso desde 1980, cuando entró en funcionamiento. Si no fuera por el incendio que afectó a uno de sus ascensores, producto de una falla eléctrica, el gobernador Mundaca, el delegado presidencial y las sedes regionales de una serie de ministerios habrían continuado trabajando en un inmueble no recepcionado e incumpliendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ahora Bienes Nacionales, su propietario, estudia una fórmula para concesionarlo por 25 años al GORE, y que sea esta la entidad que invierta en los arreglos y su regularización. En Viña del Mar avanza la restauración del Palacio Carrasco, que albergaba una biblioteca municipal y permanece cerrado desde el terremoto del 27-F . El municipio de Macarena Ripamonti (FA), con aportes de la Subdere ($ 454 millones), licitó una consultoría de diseño de restauración, que se inició en octubre e incluye la elaboración de un anteproyecto, un proyecto definitivo y un modelo de gestión. La primera etapa consideró una consulta pública, que recogió opiniones y expectativas de los viñamarinos respecto del desarrollo del proyecto. ¿Qué elementos priorizaron? Más abajo te contamos.

También nos enteramos de que uno de los tres accesos del Parque Nacional La Campana, Cajón Grande, está cerrado los fines de semana y festivos. ¿Por qué? La Conaf dijo formalmente que la medida responde a una «reestructuración operativa». Pero fuentes de la institución, un trabajador del recinto y una visitante señalaron que se debe a falta de recursos.Un recorte presupuestario de $ 7 mil millones impide a la Corporación contratar a trabajadores transitorios. A nivel nacional, se calcula, faltarían 1.500 guardaparques para cien Áreas Protegidas.

Megaincendio: aumenta el número de víctimas, de imputados y el plazo de investigación

Ya se cumplió un año desde que el tribunal de garantía de Valparaíso formalizó la investigación en contra de los presuntos autores del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 que abarcó Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La catástrofe que provocó la muerte de -hasta ahora- 138 personas, consumió más de 7 mil casas y quemó 11 mil hectáreas. Desde entonces, siete hombres habían sido acusados de cometer los delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y daño ambiental: Francisco Mondaca Mella, Franco Pinto Orellana, Elías Antonio Salazar Inostroza, José Atenas Gaete, Claudio Gamboa Ortiz, Ángel Barahona Troncoso y Maximiliano Véliz Caballería. Mondaca además había sido imputado por el porte y tenencia de bengala artesanal y fuego artificial.

Eso hasta el jueves pasado, cuando la PDI informó acerca de la detención de dos nuevos presuntos involucrados: José Jerez Camus y Matías Cordero de la Fuente. El juzgado de garantía de Valparaíso imputó a los exbomberos los delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y daño ambiental. Además, decretó su prisión preventiva.

De modo que ahora son nueve los presuntos autores del siniestro. La Fiscalía habría dado con Jerez y Cordero luego de la revisión de los teléfonos de los primeros imputados. Así, el fiscal Osvaldo Ossandón dio con un grupo de WhatsApp en el que participaban Cordero, Mondaca y Jerez. Por ese medio se coordinaban para provocar incendios. Esta «célula incendiaria«, dijo Ossandón, habría participado en el origen de 20 siniestros entre 2021 y 2024, que «son los que tenemos aclarados que participaron activamente, pero en el sector de la reserva del Lago Peñuelas ocurrían 50 al año, aproximadamente. Lo que pasa es que eran apagados oportunamente por los organismos respectivos. Justamente, esa era la causa. Ellos al hacer incendio (luego) hacían su trabajo, que era apagar los incendios, por lo cual recibían horas extra y ampliaciones de contrato”.

El fiscal también señaló que hay al menos dos imputados confesos, quienes «han detallado cómo se organizaron, cómo fue que generaron los incendios y quiénes eran los otros incorporados en la célula incendiaria y para qué lo hacían”. Cada uno, estimó, arriesga presidio mayor en su grado máximo a perpetuo, lo que «debe considerarse reiterado por cada una de las víctimas«.

Treinta días más para investigar y una querella por maltrato animal

En la audiencia de reformalización del jueves pasado, la magistrada Nora Bahamondes accedió a la petición del fiscal Ossandón de extender en 30 días el plazo de investigación. Lo anterior, considerando la reciente presentación de nuevas querellas, como la de la fundación Derecho y Defensa Animal, admitida a trámite el 15 de mayo, que refiere al delito de maltrato animal e incendio en lugares no habilitados. Según el medio Soy Chile, la acción judicial consideró «un catastro del SAG, en el cual se encuentran especies como el ratón chinchilla, la golondrina chilena, la codorniz chilena, la perdiz, la yaca, el zorzal, la lechuza, el zorro culpeo, la tórtola, el tiuque, el tucúquere, la araña pollito, entre otros».

Para el abogado querellante, Gonzalo Yuseff, que representa a 29 familiares de 16 fallecidos, la presentación de esta última querella «nos parece casi una provocación a las víctimas, a los familiares, que se vayan a destinar los días para investigar un maltrato animal, que se comete contra animales domésticos -eso dice la doctrina-, requiere dolo directo.Hay bastante laxitud para acoger a tramitación las querellas y digamos que los querellantes que representamos a personas que murieron carbonizados hemos tenido que estar viendo cómo se suman y se suman querellantes. Pero ya la situación a estas alturas hace que sea casi imposible realizar las mismas audiencias». En esa línea, propuso «evaluar la calidad de querellante, (pues) el maltrato animal no es delito que se esté investigando aquí«.

Sin embargo, luego que la jueza Bahamondes respondiera que «las normales legales no dan para preferir unos bienes jurídicos a otros» y le solicitara a Yuseff señalar «la norma legal que permite excluir querellas por la norma que usted esgrime«, el querellante desistió de su petición. A pesar de que esta había sumado el respaldo del abogado Felipe Mesías, defensor de Franco Pinto, quien pidió fijar «una audiencia para discutir únicamente el sobreseimiento del delito de la última querella, que no es de incendio. No podemos permitir que agrupaciones animalistas se metan en este procedimiento«, argumentó.

Edificio de la ex-Intendencia en Valparaíso: 45 años de ocupación ilegal

Bajo por las escaleras desde el octavo piso del edificio Esmeralda en Valparaíso y no se ve un alma. Las oficinas que anteriormente ocuparon las sedes regionales de los ministerios de Obras Públicas, Trabajo y Seremi de Gobierno, por nombrar algunas, lucen vacías. Cuando en diciembre de 2023 se incendió uno de los tres ascensores de este inmueble -que alberga, además, al Gobierno Regional (GORE) y a la delegación presidencial (Ministerio del Interior)-, su propietario, el Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN), solicitó a sus ocupantes desalojarlo para poder arreglar el sistema eléctrico -hoy solo un elevador está operativo-, pero también para tramitar la recepción de obras con el municipio e inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces (CBR).

Según el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, «ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total“. El uso del edificio, entonces, por 45 años se ha realizado de forma irregular: «Es ilegal el uso del edificio del GORE. Nunca debió haberse ocupado y de hecho no debiera seguir ocupándose», señala el abogado y profesor de Derecho Inmobiliario, Rodrigo Andreucci.

Si no fuera por el desperfecto en el ascensor, el poder político local habría continuado trabajando en el Esmeralda sin estos permisos, pendientes desde 1980, cuando entró en funcionamiento. «Hubo varios intentos de normalización que no se concluyeron«, explica el seremi de BBNN, Eduardo León (PPD).

El exconsejero regional (core) -asumió en octubre de seremi- reconstruye la historia del edificio: en 2010, el MOP hizo un intento. La Dirección de Arquitectura formuló el expediente y se pagaron $ 29 millones al municipio de Valparaíso para obtener la recepción de las obras. Sin embargo, Drago Marín, exadministrador de la entonces Intendencia, habría retirado la carpeta, suspendiendo el procedimiento.

«Este edificio debe ser normalizado. En eso estamos empeñados», agregó León.

Ello implica invertir en arreglos y de una vez por todas obtener la recepción municipal. Y BBNN ha evaluado tres alternativas: encargarlo al MOP, a la inmobiliaria estatal Desarrollo País o al propio GORE. Esta última propuesta emanó del Consejo Regional, puntualiza la core (FA) Tania Valenzuela, entidad que pidió, por medio del gobernador Rodrigo Mundaca, la concesión del edificio.

Sin embargo, la propuesta del ministerio -un permiso de uso gratuito por cinco años y asumir los costos de normalización del edificio– no dejó satisfecho al gobernador, quien rechazó la propuesta. Según dijo Mundaca a Aquí Valparaíso, el costo de la regularización ascendería a los $ 4 mil millones. Como contraoferta, pidió una concesión a 25 años, cuestión que está evaluando BBNN.

El Gobierno es partidario de dar una «solución regional» a la normalización del Esmeralda, comenta el seremi, por lo que estudian la forma de concesionar a 25 años. Actualmente, la norma solo permite concesiones de cinco años para edificios no inscritos en el CBR: “Estamos estudiando la manera legal y normativa de que eso pueda ser. Es algo que estamos evaluando seriamente como ministerio”, asegura León.

Por lo pronto lo urgente es desocupar el inmueble. El seremi estima que en agosto el Esmeralda ya quedará del todo desocupado. BBNN ya arrendó oficinas en un edificio próximo a la plaza Victoria (se cambia en julio, aproximadamente, igual que Mundaca). También está pendiente que se cambie el delegado presidencial y el CORE, que fue destinado a un edificio también próximo a la plaza Victoria y que está siendo adecuado para recibir a los consejeros. Sin embargo, esto tardaría más de lo que esperan, advierte la core Valenzuela, pues se habría «caído» la licitación.

¿Y los trabajadores, ascensoristas y recepcionistas del Esmeralda? Ellos asumirían labores en los servicios que se han visto obligados a migrar. «Todos ellos son funcionarios del Consejo de Administración; hemos tenido conversaciones con el gobernador y con los servicios, estamos trabajando en una fórmula para garantizar sus derechos. Varios se han acogido a jubilación voluntaria. Y hay varios más que lo quieren hacer. Lo estamos conversando«, cerró León.

Avanza la restauración del Palacio Carrasco en Viña del Mar

Desde el terremoto del 27-F, el Palacio Carrasco, Monumento Histórico (1986) y edificio de interés histórico municipal (2000), permanece cerrado y cercado por vallas papales.

Antes del terremoto no tuve la posibilidad de conocer la biblioteca municipal Vicuña Mackenna, que funcionaba dentro del edificio. Y años más tarde, residiendo en Viña del Mar, éramos muchos los que adolecíamos, y hasta hoy, la falta de este espacio. Aparte de la biblioteca, el inmueble ubicado en avenida Libertad también alojaba un centro cultural y el archivo histórico patrimonial.

De arquitectura neoclásica, los palacios Carrasco, Rioja y Vergara, el Castillo Wulff y el Teatro Municipal son propiedad del municipio de Viña del Mar. Pero a diferencia del resto, el Carrasco es el único que no ha iniciado su reparación ni se ha reabierto al público. Si bien en 2017, durante la administración de Virginia Reginato (UDI), la alcaldía obtuvo la recomendación satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social para obtener financiamiento estatal, el proyecto de restauración no se concretó y el instrumento perdió vigencia.

Años más tarde, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) obtuvo una nueva RS y en octubre de 2024 adjudicó la licitación de una consultoría de diseño para la restauración del palacio. Después de 15 años, el proyecto avanza, por fin, hacia su recuperación.

La consultoría adjudicada a la contratista Prado y compañía fue financiada con aportes de la Subdere ($ 454.359.850) e incluyó en su primera etapa una consulta pública sobre las expectativas de la ciudadanía en relación al proyecto. Esta ya concluyó, y sus resultados fueron dados a conocer la semana pasada por el municipio. ¿Qué se encontró?

De un total de 1.572 encuestados -en su mayoría, viñamarinos-, el 66% consideró muy relevante el papel del Palacio Carrasco en la oferta cultural de la ciudad. Para garantizar la seguridad y el buen uso del espacio, un 24% valoró la importancia de instalar mobiliario urbano, como bancas, basureros y bicicleteros. El 28% destacó la necesidad de contar con iluminación exterior. Y en términos de la oferta programática proyectada, al 19% le gustaría que se realizaran exposiciones patrimoniales y artísticas.

Asimismo, las personas buscan que el Palacio Carrasco sea un espacio inclusivo para todo tipo de público, sin hacer diferencias de edad.

La consultoría incluye la elaboración del anteproyecto, el proyecto definitivo y el modelo de gestión. La empresa ya realizó los estudios preliminares de prefactbilidad. Con estos insumos, más las encuestas a la comunidad, realizará el proyecto definitivo de arquitectura, estructura y especialidades, el que debe cumplir con los estándares exigidos para la aprobación y obtención de los permisos respectivos para su posterior ejecución. De acuerdo con los plazos establecidos, la entrega del diseño de restauración se proyecta para el segundo semestre del próximo año.

Recorte presupuestario obliga el cierre de uno de los accesos del Parque Nacional La Campana

Quienes disfrutan de la naturaleza o de hacer actividades al aire libre se han visto afectados por el recorte de $ 7 mil millones que impuso el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para 2025, que asciende a la suma de $ 216.033.880.

¿Por qué? Según fuentes de la Corporación, esta disminución de recursos ha impedido al Parque Nacional Cerro La Campana la contratación de trabajadores temporales -que cumplen turnos de fines de semana y feriados- y la apertura del acceso por Cajón Grande, uno de los tres que tiene esta reserva de la biosfera de ocho mil hectáreas, divididas entre las comunas de Hijuelas y Olmué.

La Campana no es el único parque que se ha visto afectado. A nivel nacional, según estimaciones de la Corporación, faltarían 1.500 guardaparques para las 110 Áreas Protegidas que tiene el Estado.

La Campana se caracteriza por contar con una amplia población de palmas chilenas y un bosque esclerófilo de clima mediterráneo único en el mundo, con especies como boldos, peumos, litres y robles. Además, conserva rasgos y vestigios de explotaciones mineras, y cuenta con sitios arqueológicos que reflejan la presencia de las culturas bato, llolleo e inca. La altura del parque varía desde los 400 msnm hasta los 2.200, que corresponde a la cumbre del cerro.

Según la resolución 167/2025 de la Conaf, el cierre del acceso por el sector de Cajón Grande se debe a una «reestructuración operativa». La medida, señala el documento, es «resguardar la seguridad de los visitantes, los guardaparques y del mismo sector de la Unidad, procurando turnos de vigilancia, protección y seguridad con la máxima atención del Parque Nacional».

Natalia Olmos, una asidua visitante del parque, intentó acceder por esta vía el pasado 19 de abril -antes de la resolución de Conaf-, pero no pudo hacerlo. Según comentó a Aquí Valparaíso, «en Granizo nos comentaron los guardaparques que el acceso a Cajón Grande está cerrado actualmente. Nos dijeron que era porque no hay presupuesto para contratar al personal. Y que en el último tiempo se ha acentuado esa situación, lo que se ha reflejado en baja contratación de guardaparques, a pesar de que La Campana es un área muy visitada y estudiada. Entiendo que además hay guardaparques transitorios que son los que están solo los fines de semana y la baja de contrataciones les ha afectado mucho«.

Las postales que dejó el desfile del 21 de mayo en Valparaíso

El 21 de mayo, como es tradición, la Armada rindió honores a los Héroes de Iquique y Punta Gruesa con un tradicional desfile en Valparaíso. A continuación, les compartimos algunas postales de lo que fue el 146º aniversario del Combate Naval de Iquique frente al monumento a la Marina en la Plaza Sotomayor. El acto fue encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, acompañado por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el comandante en jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés De La Maza, y autoridades civiles y militares.

Durante a la ceremonia, el Presidente Boric dijo: «Estos son los hitos que nos unen como chilenos».

En la jornada, 1.077 efectivos rindieron honores rememorando «el histórico sacrificio del Comandante Arturo Prat Chacón y sus hombres, quienes entregaron su vida a bordo de la corbeta Esmeralda aquel 21 de mayo de 1879, así como también el valor demostrado en el Combate Naval de Punta Gruesa, sellando con coraje una de las gestas más significativas de nuestra historia marítima», informó la Armada a través de un comunicado.

La ceremonia comenzó con los «Honores de Ordenanza» al Presidente de la República, seguidos del homenaje a los Héroes de Iquique.

“En nuestra Armada, el pasado inspira y compromete, el presente motiva y convoca, y al futuro, que estamos convencidos se debe construir desde y con el mar, lo miramos con coraje y decisión”, dijo en su discurso el almirante De La Maza.

El almirante también hizo un llamado a reconocer el rol histórico y presente de la institución: “Cuando una unidad de nuestra Armada zarpa, lo hace con mucho más que una tripulación a bordo: lleva en sus cubiertas a un pueblo entero, al que se debe; y en sus entrañas, el alma de una institución que, naciendo con los albores de la República, pervive para servir”.

Antes de despedirme, no podía dejar de mencionar que ayer domingo nos enteramos de la muerte del filósofo, musicólogo y esteta Gastón Soublette, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2023, quien residía en la comuna de Limache. Desde allí participó en varias causas ambientales, como la oposición a la termoeléctrica Los Rulos y, recientemente, a la construcción de un edificio de 10 pisos en la Avenida Urmeneta. La municipalidad decretó dos días de duelo comunal en su memoria.

