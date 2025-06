Transporte público en Valparaíso: el gran ausente de la última Cuenta Pública de Boric

Presentado por:

¡Buen día! Ayer en su cuenta pública el Presidente no tuvo anuncios para la V Región. Si bien dio cuenta del avance de su programa de Gobierno, que supone beneficios para todo el país, en la zona se esperaban medidas concretas para problemas que son urgentes: la lenta reconstrucción del megaincendio de 2024, la precaria infraestructura sanitaria en los hospitales porteños, el deficiente -y a estas alturas, peligroso- transporte público en la conurbación del Gran Valparaíso.

Sobre esto último le cobramos la palabra. El año pasado Boric dijo que estaban «avanzando» en la licitación para renovar todo el sistema. Y hasta hace poco, el subsecretario y el seremi de Transportes afirmaban que las bases estaban en Contraloría. Ambos desconocían que la propia cartera había retirado el decreto a fines de marzo, y no lo ha vuelto a ingresar. ¿Cuánto más debemos esperar? Podría extenderme pero es innecesario. Ustedes lectores de Aquí Valparaíso saben a qué nos referimos. El ministro Muñoz publica en X los elogios de la prensa internacional por la compra de buses eléctricos y el post se llena de comentarios reclamando que Santiago no es Chile…

En esta edición también intentamos descifrar por qué la 13° Compañía de Bomberos de Valparaíso permitió la gesta de la célula incendiaria detrás del megaincendio de 2024 . Por primera vez, además, acompañamos la crónica de una ilustración del artista Rodrigo Manríquez , quien -esperamos- seguirá colaborando con este newsletter. ¡Gracias, Rodrigo!

. Por primera vez, además, acompañamos la crónica de , quien -esperamos- seguirá colaborando con este newsletter. ¡Gracias, Rodrigo! Fuimos al velorio del filósofo Gastón Soublette y escuchamos el reclamo limachino: que un espacio público se rebautizado con su nombre. Por ahora el municipio de Limache anunció que realizará a fines de 2026 un plebiscito para que sean los vecinos quienes decidan si el nuevo centro cultural proyectado debe llevar o no su nombre.

y escuchamos el reclamo limachino: que un espacio público se rebautizado con su nombre. Por ahora el debe llevar o no su nombre. Y cerramos con buenas noticias: Valparaíso aprobó una nueva ordenanza para regular el comercio ambulante. La alcaldesa Nieto ya ha avanzado al respecto, despejando el entorno del Congreso y la Plaza O’Higgins, así que veremos cómo la aplica. Y el sábado la editorial After Poetry presentará un libro sobre el método educativo Lefebre Lever-tan necesario por estos días-, basado en la neurociencia, la cocrianza y terapias complementarias para escuelas más libres y felices.

Antes de comenzar, te invito a compartir Aquí Valparaíso. Y si aún no te sumas, inscríbete gratis y recibe cada lunes un completo análisis del acontecer noticioso regional.

Inscríbete gratis

1

La gran deuda de Boric con la Región de Valparaíso: la licitación del sistema de transporte público

El 1 de junio de 2024, el Presidente Gabriel Boric reafirmaba en su tercera cuenta pública: «…Nuestro compromiso de mejorar el sistema de transporte público de Valparaíso, para lo cual estamos avanzando ya en los procesos para realizar la licitación».

Ya en su primer año (2022), el Gobierno anunció la renovación completa de un sistema que lleva años en crisis y cuya última (y única) licitación data de 2006. Tan solo en mayo, un conductor protagonizó una pelea a combos; se conmemoró el primer aniversario de muerte de Alberto, atropellado por un chofer drogado con cocaína; y la Universidad Adolfo Ibáñez publicó un estudio que indica que el transporte en la región, especialmente en comunas alejadas o en horarios peak, genera una cadena de factores de malestar que impactan directamente en la salud física y mental de los usuarios.

En 2022, la promesa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, fue dotar al Gran Valparaíso de 2.100 buses eléctricos, incorporar el pago electrónico, aumentar las frecuencias, ajustar los recorridos y cambiar a los cuestionados operadores. Todo mediante un proceso de licitación -de tres fases- que se iniciaría este año y estaría «100% operativo a fines de 2025».

Pero es difícil que ese plazo se cumpla. Después de un extenso proceso de participación ciudadana, el 6 de diciembre de 2024 el MTT ingresó a Contraloría las bases de la licitación (decreto N° 82/24), pero el 24 de marzo las retiró y suspendió el trámite.

En la Contraloría explican que eso es normal. Que los servicios pueden ingresar un documento y retirarlo varias veces, para modificarlo o incorporar algo nuevo. Una vez reingresado, eso sí, tendrá que revisarlo todo de nuevo. Lo que puede tomar varios meses.

Sorprende que autoridades regionales y en el propio ministerio desconocían el retiro del decreto. Todos indicaban que las bases seguían en revisión y que pronto se realizaría la anhelada licitación.

Es el caso del subsecretario de Transportes, Jorge Daza. El 8 de abril, el diputado Tomás Lagomarsino (Ind.-PR) solicitó por transparencia a la subsecretaría las bases de la licitación, conocidas como «perímetro de exclusión del Gran Valparaíso». En su respuesta del 19 de mayo, Daza denegó el acceso argumentando que dar a conocer su contenido afectaría la competencia cuando se licitara el servicio. Y afirmó que el decreto «se encuentra en proceso de control por parte del órgano contralor».

En la resolución,Daza también adelantó que la licitación incluiría buses eléctricos y diésel, y que este «Perímetro de Exclusión abarcará 39 servicios que operarán en la conurbación, lo que representa aproximadamente un tercio del sistema (…). Asimismo, es importante precisar que la implementación de la futura regulación del Sistema de Transporte Público Mayor del Gran Valparaíso se llevará a cabo en tres etapas, cada una de las cuales contempla un proceso concursal independiente, con fechas estimadas de ejecución en los años 2027, 2029 y 2031, respectivamente».

2

¿Por qué la «célula incendiaria» se gestó casi entera en la 13° Compañía de Bomberos de Placilla?

Cinco de los nueve detenidos por su presunta participación en el fatal megaincendio de 2024 integraban o habían integrado la 13° Compañía de Bomberos de Placilla en Valparaíso. Se trata de Francisco Mondaca, Elías Salazar, Claudio Gamboa, Maximiliano Véliz, José Jerez y Matías Cordero.

Conocer su participación en el incendio “fue un golpe fuerte para todos. Había otra percepción de la compañía. También hubo preocupación y alarma. Porque en Placilla todos los años teníamos incendios. Y también rabia, porque se mancha la institución que era bien valorada en el sector”, comenta el concejal de Valparaíso, Vicente Celedón (Ind).

Hoy todos están en prisión preventiva. Y este verano, casualidad o no, no hubo incendios forestales en los bosques de Placilla. En septiembre, cuando la PDI detuvo al segundo involucrado de la 13° compañía, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso (CBV) decidió someterla a una «intervención disciplinaria». Hasta que no se aclarara si entre sus filas había más responsables, esta no sería parte del sistema de respuesta. Hoy la cobertura del sector la realizan bomberos de las otras 15 compañías. Y los 50 voluntarios de la 13° tienen prohibido acudir a emergencias. Estos meses han sido evaluados minuciosamente por un grupo de psicólogos contratados especialmente por el CBV.

¿Por qué esta central gestó una posible asociación criminal?

Una fuente de la institución comenta, bajo reserva, que su lejanía respecto del resto de las 15 compañías (Placilla está a 14 km del plan de Valparaíso) “propició un ambiente interno desvirtuado de los objetivos del Cuerpo de Bomberos”. La distancia también pudo incidir en una falta de control de parte de la propia institución. El ambiente era más “relajado”, de mayor autonomía. Hubo episodios de autodespacho, de carros que salían sin la autorización del nivel central. Pero esto no fue atendido.

El comandante Vicente Maggioloseñala que sí hubo fiscalización, pero también confianza en las más de mil personas que integran el CBV: «Dentro de lo que tú realizas hay fiscalización, porque uno va a las compañías. Tenemos juntas de capitanes. A veces las reuniones las hacemos en las distintas compañías. Uno dice podría haber estado más encima. Es complicado, la verdad, hacer ese análisis, que de alguna otra manera uno lo pudo haber realizado, pero es parte de lo que toca cuando uno está al mano de una institución”.

Otro elemento que pudo incidir en la gesta de la célula incendiaria en la 13° compañía es su cercanía con la Reserva Nacional Lago Peñuelas, dirigida por Conaf y próxima a uno de los dos focos originales del megaincendio. “De acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía, el móvil es económico. Y ellos (bomberos) interactuaban con la gente que trabajaba en Conaf. Se habla de células. Y dentro de estas células, que eran varias, había involucrados en común en varias de ellas”, agrega el comandante.

El 23 de mayo conocimos que Cordero (entonces en Conaf), Mondaca y Jerez (ambos activos en la 13° compañía) se coordinaban por WhatsApp para provocar el fuego. De modo que, al doblar su sueldo por horas extra o ampliación de contrato, el brigadista pudo compartir parte de sus ingresos con los voluntarios de Placilla. «Sí es así, es terrible que se hayan prestado para eso», expresa Maggiolo.

Futuro. En julio se espera que el capitán interventor Claudio Rojas emita un informe que incluya los resultados de los exámenes psicológicos tomados a los voluntarios. Luego, y después de un año, la compañía podría volver a prestar servicio a la comunidad. Los tests también los están aplicando a los nuevos postulantes. Y si bien no son infalibles, comenta el comandante, les permitirá «estar (más) seguros de que la gente que estamos dejando entrar sea la idónea para la institución y sea la idónea para que no nos vuelva a pasar lo que tuvimos».

3

Limache someterá a consulta si nuevo centro cultural llevará el nombre de Gastón Soublette

El domingo antepasado, durante el velorio de Gastón Soublette en su casaquinta de Limache, su amiga y exconcejala Claudia Arcos reparó en la “falta de reconocimiento” que históricamente ha dado el municipio al filósofo y Premio Nacional de Humanidades (2023), que vivió sus últimos 30 años en la ciudad. Allí era habitual topárselo caminando, con ayuda de su bastón. Dictaba charlas en la Fundación Lumbre sobre sabiduría popular, el I-Ching o el lenguaje simbólico en el cine. Y detuvo la construcción de un edificio de 10 pisos en la Avenida Urmeneta. Fue su último gran logro en vida.

“Nosotros creemos que Gastón debe ser honrado y que algún espacio debe llevar su nombre. Eso fue especialmente difícil con la antigua administración”, comentó Arcos.

La demanda ciudadana por un espacio público que lleve el nombre del reconocido profesor se remonta a 2021, cuando se gestó una campaña comunicacional y se reunieron firmas para concretar este anhelo en algún espacio público, como el Parque Brasil, la Avenida República o Andrés Bello. Luego, Joel González, exconcejal, presentó la moción en dos oportunidades (2022 y 2024) en sesiones del Concejo, pero estas no encontraron eco en el municipio.

El nuevo alcalde, Luciano Valenzuela (Ind.-RN), que asumió en diciembre, asistió a la misa de despedida de Soublette, en la iglesia Nuestra Señora de las 40 Horas, en Limache. De él conoció su “obra vinculada al Cristo preexistente y sus reflexiones sobre las bienaventuranzas; sus escritos teológicos”, cuenta a Aquí Valparaíso. Su respeto por la figura de Soublette, y atendiendo también el clamor ciudadano, lo llevó a desarrollar una propuesta que consiste en someter a consulta pública si el futuro centro cultural que proyecta para la comuna llevará su nombre o no.

Hoy Limache tiene la Casa de la Cultura, con salas de exposición dedicadas a las bellas artes, pero es un espacio bastante pequeño, explica Valenzuela. Por lo que a inicios de mayo firmó un contrato con un consultor para que este haga en un plazo de tres meses, “un levantamiento de todo lo que debe incluir el diseño del centro cultural”, dice. El recinto será levantado en el terreno que antiguamente ocupó la municipalidad, en la calle República.

Con estos insumos, Valenzuela podrá solicitar financiamiento o licitar con recursos propios el desarrollo del diseño que tendrá el nuevo recinto. Y, posteriormente, postular a un fondo público para licitar la construcción del recinto.

Será en ese momento, que estima a fines de 2026, cuando organice un plebiscito onliney presencial mediante el cual los vecinos y vecinas indiquen si están de acuerdo, o no, con que el espacio lleve el nombre “Gastón Soublette”.

Respecto de la idea de renombrar el Parque Brasil (Zona Típica, 2023) como Parque Gastón Soublette, el alcalde aclara que “no, porque hoy día tenemos la visión de que sea lo más representativo para quien fue Premio Nacional de Humanidades. Creemos que mucho más atingente a su obra, y para conservar su trabajo, es lo vinculado a lo cultural”. Para cambiar el nombre de la plaza, agrega, “tiene que estar la intención de querer hacerlo. Yo considero -insisto- que más allá del deseo de buscar un reconocimiento, también tiene que haber una relación con la obra”.

Ante la consulta de cuál sería el vínculo del nombre actual, “Brasil”, con Limache, Valenzuela afirmó: «Considerando que está la Escuela Brasilia cerca, tiene que ver con la visita de un embajador, que fue una de las primeras visitas que se desarrolla y que tiene carácter protocolar en la comuna. Y se genera toda una inversión y trabajo en torno a este parque. También hay que ser respetuoso con el patrimonio comunal”, cierra.

4

Valparaíso aprueba ordenanza para regular el comercio ambulante

El jueves pasado, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó una nueva ordenanza de «Comercio en Bien Nacional de Uso Público y Bienes Municipales«. El dispositivo regula la venta informal que durante los últimos años se ha expandido por gran parte del plan, impidiendo el libre tránsito y favoreciendo el tráfico de drogas. Este fenómeno, me comentó hace un tiempo un intelectual de la zona, «ha destruido el espacio público. Ahora todo es comercio y lo que venden se vuelve basura en menos de 24 horas».

La ordenanzaprohíbe el comercio ambulante en la vereda frente al Congreso Nacional, la Plaza O’Higgins (excepto a anticuarios), la calle Victoria, las zonas de evacuación, el entorno del terminal de buses y toda la Zona Típica. También impide la instalación de «puestos» en aceras de menos de dos metros de ancho, frente a grifos o a colegios y servicios de urgencia.

¿A quién se le dará permisos? A personas mayores, cuidadoras, personas con discapacidad, jefas de hogar y desempleados porteños que pertenezcan al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (una por grupo familiar). Los comerciantes deberán portar una credencial y sus autorizaciones durarán un mes. No podrán vender productos que compitan directamente con negocios establecidos del sector ni entregar bolsas plásticas.

¿A quién no? A quienes ya tengan un local comercial. La ordenanza también endurece sanciones por incumplimientos y considera la aplicación de multas y decomisos.

Respecto a los vendedores que tendrán que dejar las calles, el municipio fomentará su formalización mediante derivaciones a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) y talleres de formación, como los del programa «Impúlsate Valpo», que ya ha capacitado a más de 300 personas.

La alcaldesa Camila Nieto (FA) destacó la nueva política -uno de sus compromisos de campaña- y señaló que «nos estamos haciendo cargo de un problema que se dejó crecer por años y al que llegó la hora de ponerle un freno. Esta ordenanza es parte de nuestro plan de seguridad y también de nuestra visión de una ciudad más justa y ordenada para todos y todas».

5

Lanzan segundo libro sobre el método «Lefebre Lever» para escuelas más libres y felices

El próximo sábado 7 de junio a mediodía, en el Palacio Rioja de Viña del Mar, el municipio y la editorial After Poetry presentarán el segundo libro de Paloma Sol Lefebre Lever: Mi escuelita libre y feliz. La revolución educativa del método Lefebre Lever.

La obra revisa la implementación de la metodología creada por la doctora en Educación y profesora de Estado de Villa Alemana, María Verónica Lefebre Lever (madre de la autora), durante una década en más de cien escuelitas de Chile y el mundo, y que se basa en seis pilares fundamentales: el respeto a la biología de los estudiantes, la cocrianza, neurociencias, terapias complementarias, investigación y filosofía.

El libro «es una bitácora viva, que toma lo que es el método: cómo surge, su contexto, sus pilares, las dinámicas integrales de aprendizajes. Secuencias de fotos para que vean cómo los llevamos a cabo e integra la experiencia vital respecto a la escuelita; mi historia con mi familia, de dónde surge nuestra forma de ver el mundo, y la integración de los dos ejes transversales: el apego y la planificación libre y feliz»,comenta Paloma a Aquí Valparaíso.

¿Cómo es un día cualquiera en los establecimientos que aplican el método? La jornada parte a las 9:00 con un ejercicio de «activación neurológica y emocional, de no más de cinco minutos, a través de una canción o un cuento, que integra un contenido curricular», dice Paloma. Luego, cada grupo multinivel, de no más de 10 personas, se va a su sala y realiza una «actividad de mesa» que, dependiendo del día, enfatiza en lenguaje, matemática, historia, ciencias o filosofía. Luego hay un «tiempo libre», de extensión variable, que da paso a la aplicación de una terapia complementaria -danza, música, yoga o el contacto con la naturaleza- que también considera contenidos educativos. Al final hay un círculo de cierre, de gratitud y limpieza colectiva.

La publicación, ya disponible en librerías y en formato digital, es una invitación a repensar el rol del mediador/a en la educación, dice su autora, «desde vínculo educativo, el respeto y la libertad. Es posible transformarnos y es posible sanar, y cuando tú sanas no solo sanas tu cuerpo y tu familia, sino los niños y adultos que te acompañan en una comunidad educativa, ya sea tradicional, alternativa o en tu casa (home school)».

La modalidad de los establecimientos que siguen el método Lefebre Lever está reconocida en la Ley General de Educación y sus estudiantes deben rendir exámenes libres.

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.

Presentado por: