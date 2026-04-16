Ministro Quiroz defiende Ley Miscelánea: viene a retomar “camino que extraviamos hace 12 años”

Con un diagnóstico severo sobre el rumbo económico del país, el Gobierno salió a blindar su controvertida Ley Miscelánea, insistiendo en que no se trata solo de un paquete de medidas, sino de un intento por revertir más de una década de bajo crecimiento y desempleo persistente.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió con fuerza el llamado “Plan de Reconstrucción Nacional” presentado por el Presidente José Antonio Kast, asegurando que busca corregir un rumbo económico extraviado.

“Nuestro país enfrenta un estancamiento estructural que exige una respuesta integral para retomar nuestra trayectoria de progreso, porque el camino lo extraviamos hace más de 12 años”, afirmó, agregando que el actual desempeño económico ha sido “mediocre” y que no basta con crecer al 2%.

El secretario de Estado advirtió que este escenario tiene efectos concretos en el empleo, apuntando a que hay más de 850 mil personas sin trabajo y que el desempleo se ha mantenido por sobre el 8% durante más de 30 meses.

En esa línea, defendió los principales ejes de la iniciativa, que incluyen rebajas tributarias, incentivos a la inversión y medidas para dinamizar el empleo formal. Entre ellas, destacó la repatriación de capitales con una tasa preferencial, la suspensión del IVA a la vivienda y la ampliación del DFL2 para el sector construcción.

Asimismo, relevó la creación de un crédito tributario al empleo formal, que —según explicó— permitirá a empresas acceder a beneficios mensuales por cada trabajador contratado, lo que podría impactar a más de 230 mil pymes y a cerca de 4 millones de trabajadores.

El ministro también abordó el foco en regularización tributaria, señalando que se impulsarán facilidades para empresas con deudas acumuladas que se han vuelto “impagables”, junto con defender la reintegración del sistema tributario como un mecanismo para “tratar igual a todos los contribuyentes”.

En paralelo, destacó medidas de contención del gasto público, incluyendo ajustes a franquicias tributarias y proyecciones de ahorro fiscal por cientos de millones de dólares, además de modificaciones en gratuidad y mayores ingresos por recaudación del CAE.

Con todo, desde Hacienda insisten en que el objetivo final es claro: elevar el crecimiento económico a niveles cercanos al 4% y reactivar la inversión, aun cuando el diseño del proyecto siga generando críticas tanto en el plano político como técnico.