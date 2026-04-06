Seremi de Seguridad “congelado” por sanción en Carabineros

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Buenos días. Lo primero es lo primero: a raíz del alza de los combustibles, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció dos nuevas medidas del plan “Chile Sale Adelante”: un subsidio a la pequeña pesca artesanal y otro subsidio al gas licuado (revisa los detalles aquí).

Durante la semana, además, designó a la mayoría de sus seremis en la Región de Valparaíso (aún restan el de Minería y el de Salud, después de la abrupta renuncia de Aldo Ibani): en Justicia y Derechos Humanos nombró a Rafael González. En Cultura, a Catalina Dib. En Mujer y Equidad de Género, a Pamela Reyes. En Deportes, a Fernando López. En la seremi de Gobierno (vocera regional), a Rosario Pérez. En Agricultura, a Nicolás Prado. En Energía, a Celso Quezada. En Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a Ariane Luttecke. En Bienes Nacionales, a Leslie Cornejo. En Trabajo y Previsión Social, a Carlos Montero. Y en Seguridad Pública, a Hernán Silva.

Pero esta última designación quedó en entredicho tras conocerse una sanción disciplinaria de Carabineros hacia el coronel (r) por incumplimientos laborales y faltas de respeto a un superior jerárquico en la Zona de Valparaíso . El nombramiento hoy permanece congelado mientras avanza su trámite administrativo.

por incumplimientos laborales y faltas de respeto a un superior jerárquico . El nombramiento hoy permanece mientras avanza su trámite administrativo. La Región de Valparaíso registró un desempleo de 9,2% , superando el promedio nacional (8,3%) y ubicándose entre las más altas del país. Expertos advierten u na “debilidad estructural” y alertan por el mayor impacto en mujeres, en un mercado laboral que no logra absorber la creciente fuerza de trabajo.

, superando el promedio nacional (8,3%) y ubicándose entre las más altas del país. Expertos advierten u y alertan por el mayor impacto en mujeres, en un mercado laboral que no logra absorber la creciente fuerza de trabajo. Un informe de la Contraloría reveló que 6.311 funcionarios públicos habrían trabajado y recibido ingresos mientras estaban con l icencia médica entre 2023 y 2024 . El reporte incluye casos que salieron del país o apostaron, y sitúa a servicios de Valparaíso entre los más afectados. En la región, lideran en número de posibles involucrados los Servicios de Salud de Viña del Mar y Valparaíso.

habrían trabajado y recibido ingresos mientras estaban con l . El reporte incluye casos que salieron del país o apostaron, y sitúa a servicios de Valparaíso entre los más afectados. En la región, lideran en número de posibles involucrados los En 2022, Y.A.V.V obutvo la libertad condicional. El beneficio se le concedió al no existir antecedentes concluyentes de riesgo de reincidencia. Hoy se encuentra imputado por el homicidio de una conductora en Valparaíso. La medida fue revocada, pero el sujeto permaneció prófugo hasta su reciente detención.

El icónico reloj de flores de Viña del Mar presenta desfases de hasta una hora y media tras una intervención que dañó su mecanismo. El municipio confirmó que ya identificó la falla y comenzó su reparación, en medio de críticas por el deterioro de espacios públicos.

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“No sé poh, pídeme informe”: Carabineros sancionó por desacato al nuevo seremi de Seguridad de Valparaíso

La semana pasada, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast nombró a la mayoría de los secretarios regionales ministeriales (seremis) que le faltaban en la Región de Valparaíso. Entre ellos, a uno de los más esperados: la Seremi de Seguridad Pública estará a cargo del coronel (r) de Carabineros, Hernán Silva Llagostera.

Pero según dio cuenta El Mercurio de Valparaíso, el responsable de comandar y ejecutar la línea programática del nuevo ministerio, hoy encabezado por la exfiscal Trinidad Steinert, fue sancionado el 3 de noviembre de 2025 por Carabineros de Chile (revisa el documento aquí), por infringir el reglamento de disciplina de la institución mientras trabajaba como personal Contratado Por Resolución (C.P.R.) en la plana mayor de la Zona de Valparaíso; específicamente, en la dotación de Gabinete.

Después de la noticia, la Delegación Presidencial Regional bajó el anuncio de su cuenta de Instagram y hasta el jueves pasado no lo había vuelto a subir. La cuenta de la Seremi de Seguridad sí mantiene una publicación en la que figura el aludido en una reunión con el delegado presidencial regional Manuel Millones. De todos modos, comentan en el Gobierno, a raíz de esta polémica la designación se mantiene “congelada, con el decreto (de toma de razón) en trámite”.

Una problemática recurrente

Todo comenzó el 7 de julio del año pasado, cuando el jefe de Gabinete de la repartición, el teniente coronel Sebastián Serón Zamorano, detectó que Silva no había firmado el libro de asistencia los días 3 y 4 de ese mes, e inició a un proceso investigativo. La indagatoria concluyó que Silva no firmó ni pudo demostrar su concurrencia al servicio, “por lo que falta a ambas jornadas de trabajo”, dice la resolución.

“Dicha problemática era recurrente, ya que anteriormente fue observada en la revisión del mismo libro practicada con fecha 30.04.2025 y comunicada al inculpado (…) lo que generaba un permanente trastorno administrativo y desgaste de recursos”, se lee también en el documento.

La sanción también tuvo a la vista lo observado por Serón, quien acreditó que al consultar al coronel (r) sobre el trabajo que debía desarrollar la tarde del 4 de julio, este le respondió: “No sé poh, pídeme informe”. Lo anterior demostró “una manifiesta falta de interés y cooperación al servicio o a las disposiciones superiores y una abierta falta de respeto frente a personal de menor antigüedad”, dice el informe. Poco después, Silva presentó su renuncia voluntaria al cargo.

De este modo, el seremi de Seguridad infringió dos artículos del reglamento de disciplina de Carabineros, referidos a “no cumplir con el debido interés los deberes policiales” y “no guardar respeto a la jerarquía superior, con palabras, gestos, malos modales, réplicas irrespetuosas, actitudes descomedidas o descorteses”. En consecuencia, fue sancionado con una medida disciplinaria consistente en una censura y el cobro de una multa por ambas jornadas de trabajo.

Aunque Silva apeló a la resolución firmada por el jefe de Gabinete, la generala de Carabineros de la Zona de Valparaíso, Patricia Vásquez, no le dio lugar (revisa la resolución) y determinó que la conducta incurrida “constituye una transgresión al régimen disciplinario institucional”.

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Desempleo en Valparaíso supera el promedio nacional y golpea más a las mujeres

El 30 de marzo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Empleo, correspondiente al periodo diciembre 2025-febrero 2026, e informó que a nivel país la tasa de desocupación, o desempleo, alcanzó el 8,3% (un 0,1% más baja en comparación con el año anterior). Y en la Región de Valparaíso, un 9,2%, siendo la segunda región del país con la tasa más alta, después de Biobío (9,6%) y seguida de Atacama (8,9%).

A nivel regional, “este último boletín presenta un aumento de la desocupación, lo que no es positivo, particularmente en las mujeres, que llega al 9,9% y hombres al 8,6%”, destaca Drago Radovic, experto laboral de la Escuela de Gobierno de la PUCV.

Rodolfo Salazar, profesor del Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), también hizo hincapié en ese punto: “En la Región de Valparaíso, la situación laboral de las mujeres sigue siendo más difícil que el promedio del país. Hoy la región muestra un desempleo femenino del 9,9% versus del 9% en Chile”.

Salazar, además, destacó la tasa de informalidad regional, es decir, de personas que trabajan sin un contrato ni pago de imposiciones o seguro de salud, que afecta sobre todo a las mujeres: “La región alcanza un 28,3%, superior al 26,5% nacional, y entre las mujeres llega a 29,3%, también por sobre el 28% del país. En simple, Valparaíso combina más desempleo y más informalidad que el estándar nacional, y esa desventaja también se observa en el empleo femenino”.

“Debilidad estructural”

Históricamente, dicen los expertos, la Región de Valparaíso ha exhibido tasas de desempleo más altas que el resto del país. Radovic lo atribuye a una “debilidad estructural”, explicada porque “esta es la región que tiene la mayor diversidad de sectores productivos de Chile”, los cuales se ven impactados por factores como la estacionalidad.

Por ejemplo, en la época estival “aumenta el empleo en los sectores del turismo y del agro, donde destaca la mano de obra femenina, pero es un periodo donde las mujeres reciben a los niños (por vacaciones) y se prioriza el trabajo masculino. Las mujeres se quedan con el cuidado y dejan de trabajar. Por lo que muchas de ellas, que participan habitualmente con trabajos no permanentes, se reducen sus oportunidades en el periodo estival”, dice el académico de la PUCV.

Más fuerza de trabajo que oportunidades de empleo

La tasa de desempleo regional también se explica porque la fuerza de trabajo aumentó más rápido que las oportunidades de empleo. Salazar señala al respecto que “el cambio reciente muestra que el desempleo regional subió en el último año, especialmente entre mujeres, porque más personas entraron o volvieron a buscar trabajo y el empleo no creció con la misma fuerza” y que “el problema principal hoy no parece ser solo de precariedad (informalidad), sino sobre todo de capacidad de absorción del mercado laboral”.

Finalmente, Radovic identifica otro motivo: “Estamos con muchas universidades, y entonces uno de los componentes que forma parte de la fuerza de trabajo son los que buscan trabajo por primera vez. En esta región el componente de los que buscan trabajo por primera vez sube en el periodo que estamos analizando. A nosotros se nos aumenta la cantidad de personas que buscan trabajo por primera vez, por lo que aumenta la fuerza de trabajo y la tasa de desocupación”.

Un mensaje de la PUCV

PUCV participa en proyecto internacional sobre estudios de género

Analizar la consolidación de los Estudios de la Mujer y de Género como campo interdisciplinario tras la Guerra Fría es el foco de una investigación internacional, en la que participa el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La académica de la casa de estudio, Fernanda Lanfranco, es codirectora de este proyecto, financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido, y en el que también participan las investigadoras Celia Donert de la Universidad de Cambridge y Mallarika Sinha Roy de la Universidad Jawaharlal Nehru de la India.

La investigación explora preguntas fundamentales: ¿Cómo y por qué emergieron “mujer” y “género” como categorías de análisis en el orden internacional posterior a la Guerra Fría? y ¿qué redes locales e internacionales facilitaron el establecimiento de centros de estudios de mujeres y género?, entre otras.

Más información AQUÍ

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Servicios de Salud de Viña y Valparaíso lideran en número de funcionarios que trabajaron para el sector privado estando con licencia médica

El 30 de marzo, la Contraloría General de la República emitió un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) sobre “servidores públicos que habrían realizado trabajo remunerado estando con licencia médica”, es decir, con “un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidio o remuneración”.

El organismo revisó las licencias médicas registradas en 2023 y 2024 por funcionarios públicos que tuvieron uno o varios meses de reposo, y que recibieron mensualmente remuneraciones y/u honorarios durante ese periodo, de acuerdo a los registros proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos.

Así concluyó que “6.311 servidores públicos presentaron licencia médica en una entidad del sector público“, quienes “habrían vulnerado el respectivo reposo, ya que, en ese mismo periodo, habrían trabajado y recibido ingresos de otro empleador”, en donde no consta que hayan presentado licencia médica. Dentro de ellos también figuran 862 funcionarios, que habrían salido del país durante dicho reposo. Y 427 que apostaron en casinos de juego.

Dentro de las 20 entidades con mayor cantidad de funcionarios presuntamente involucrados -ahora cada institución debe cursar los respectivos sumarios- se encuentra en quinto lugar el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (102 funcionarios y 802 licencias médicas), en séptimo lugar el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (74 funcionarios y 425 licencias) y en el n° 11 el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (60 funcionarios y 466 licencias).

A propósito del informe, la Contraloría señaló que notificará a las instituciones involucradas “con el fin de que se inicien los procedimientos disciplinarios”. Y que derivará los antecedentes al Ministerio Público y al CDE. Consultadas las tres instituciones, señalaron que están a la espera de la notificación y antecedentes por parte de Contraloría. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca informó que cuenta con un fiscal administrativo con dedicación exclusiva para este tipo de investigaciones.

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Corte Suprema otorgó libertad condicional a imputado por crimen de conductora de Uber en Valparaíso

La muerte de Camila Ponce Arriagada (21) ha conmocionado a la región. El 19 de marzo la conductora de Uber se enfrentó a otro chofer en el sector de Yolanda, en la Avenida España de Valparaíso. Tras un desencuentro, el sujeto, identificado con las iniciales Y.A.V.V. (31), la habría golpeado con su puño y luego arrastrado con su vehículo, dejándola con muerte cerebral y provocando su muerte.

El hombre no reportó el incidente y fue detenido en Colchane, Región de Tarapacá, cinco días después del hecho. El martes pasado fue formalizado por el homicidio de Ponce y por no dar aviso del accidente. Previamente, en el control de detención, también se conoció que el imputado mantenía una orden de detención vigente para cumplir en prisión los 316 días que le quedaban de una condena anterior por el robo con violencia de un vehículo de otro conductor de aplicación en Quilpué durante el 2019.

Dicha pena había sido dictada en enero de 2021 y contemplaba, originalmente, tres años y seis meses de presidio menor en su grado máximo. Pero en junio de 2022, y por orden de la Corte Suprema, Y.A.V.V. accedió a la libertad condicional, hasta octubre de ese año, cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso le revirtió la medida por incumplir el plan de intervención asociado al beneficio. Desde entonces, la PDI buscó su detención sin éxito, hasta ahora.

La decisión de la Suprema

El 17 de mayo de 2022, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de Y.A.V.V. y reconoció su derecho a la libertad condicional, dejando sin efecto la resolución dictada por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había sesionado el primer semestre de ese año.

Los ministros del Máximo Tribunal, Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Letelier y Pía Tavolari tuvieron presente que “el informe psicosocial de Gendarmería de Chile, elaborado en cumplimiento de la normativa legal aplicable, no refiere antecedentes categóricos que permitan orientar sobre factores de riesgo de reincidencia del amparado, que impidan reconocer su posibilidad de reinsertarse a la sociedad al momento de postular a libertad condicional”.

La Fiscalía, además, informó que el imputado mantiene dos causas vigentes por receptación de vehículo motorizado, ambos delitos presuntamente cometidos en la comuna de Valparaíso. Una de 2019, más avanzada y en fase de preparación de juicio oral, y otra de 2022, que próximamente será reformalizada.

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El reloj de flores no da la hora

Desde febrero, aproximadamente, “al menos desde el Festival de Viña” -asegura un asiduo lector de Aquí Valparaíso– que el reloj de flores, emblema de la Ciudad Jardín, no da la hora.

¿Cómo así? El reconocido atractivo, ubicado frente a Caleta Abarca, habría sido intervenido por un sujeto, durante la noche, lo que provocó desperfectos en su funcionamiento. Desde entonces presenta desfases de hasta una hora treinta minutos. El miércoles pasado a las 19:15 marcaba las 18:30, por ejemplo.

Pero los turistas no han dejado de tomarse fotos en este ícono de la ciudad, construido con motivo del Mundial de Fútbol de 1962. En todo este tiempo, solo en un par de oportunidades ha dejado de dar la hora: durante el estallido social, producto de manifestantes que protestaron sobre él, lo que afectó su funcionamiento; y en 2017 cuando un pino de 25 metros le cayó encima y lo destruyó por completo.

El martes pasado el municipio de Viña del Mar, liderado por la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), anunció que la empresa que históricamente ha estado a cargo del reloj, la mexicana Relojes Olivera, “acaba de finalizar un chequeo exhaustivo de todo el sistema de relojería”.

“A partir de esta inspección, ya se ha logrado identificar con precisión la problemática y definir su solución, la cual ya comenzó a ser implementada”, agregaron, sin entregar detalles sobre la causa del desperfecto en específico. Los trabajos se realizarán durante te abril y, aseguran, “permitirá resolver de manera definitiva las fallas detectadas”.

La concejal Antonia Scarella (Ind.) comentó que “el mal funcionamiento del reloj de flores responde a un deterioro generalizado que vemos en los espacios públicos de la ciudad. Lo cual es lamentable tanto para el turismo como para el día a día que vivimos los viñamarinos“. Mientras, su par Alejandro Aguilera (FA) dijo que “es completamente normal que de tanto en tanto un mecanismo como el reloj de flores, dada su longevidad, pueda fallar. Lo importante es la acción municipal en ese sentido”.

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