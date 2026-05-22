Herrera y desafío de Kast tras ajuste ministerial: “Rearticular Segundo Piso y darle peso político”

El filósofo y analista político Hugo Herrera sostuvo que, tras el reciente cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast, el principal desafío para el Ejecutivo será fortalecer políticamente el denominado Segundo Piso de La Moneda.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico de la Facultad de Derecho de la UDP aseguró que el Gobierno logró “paliar la crisis” abierta tras la salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini, aunque advirtió que todavía queda una etapa pendiente.

“Yo creo que por ahora el gobierno palió la crisis porque tiene la posibilidad de que los ministros sectoriales se desplieguen, de que el conflicto (Claudio) Alvarado-Segundo Piso se zanje y que en el tema de seguridad, que es vital, se empiece a avanzar”, señaló.

Sin embargo, añadió que el verdadero desafío es “rearticular el Segundo Piso y darle a ese Segundo Piso peso político, visión política”.

Herrera comparó el rol que históricamente tuvo esa instancia con figuras como Ernesto Ottone durante los gobiernos de la Concertación. “Ernesto Ottone es un político, es una persona con visión política (…) es un tipo que lee libros, libros de política, y eso es clave en este momento”, afirmó.

El analista sostuvo que el Gobierno necesita asesores capaces de comprender el escenario ideológico y político actual, particularmente frente a sectores como el Frente Amplio. “Cuando tú tienes que hacerte cargo de un Frente Amplio donde leen también libros de política, bueno, hay que tener gente que sepa de eso para poder argumentar en ese campo y en ese nivel”, agregó.

En esa línea, Herrera lanzó duras críticas al perfil de algunos integrantes del actual Segundo Piso presidencial, apuntando particularmente contra Alejandro Irarrázabal. “Yo creo que los perfiles (…) no me parece que sea una persona que tenga una visión panorámica y sofisticada de las corrientes ideológicas que están dando vuelta en el país”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que existiría una visión excesivamente enfocada en la gestión y la economía. “Entiende más bien al gobierno como un asunto de números y gerencial, y que si está bien la gestión, lo demás está bien”, dijo.

Para Herrera, esa lógica representa un riesgo político para la administración de Kast. “Porque Irarrázabal responde a un perfil que a mi juicio es funesto para un gobierno como este, que es el del típico ingeniero comercial de clase alta, desentendido de los problemas del país en términos políticos y de corte gerencial”, señaló.

Finalmente, planteó que el Ejecutivo debería revisar la composición de su equipo asesor. “Yo creo que ahí o hay que complementarlo, o hay que extraerlo y reemplazarlo”, concluyó.