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Presidente Kast define su segunda “etapa” del Gobierno en nuevo consejo de gabinete PAÍS Agencia Uno

Presidente Kast define su segunda “etapa” del Gobierno en nuevo consejo de gabinete

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente José Antonio Kast encabezó en Cerro Castillo un nuevo consejo de gabinete, marcado por el reciente ajuste ministerial, la antesala de la Cuenta Pública y el inicio de una “segunda etapa” del Gobierno.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
José Antonio Kast encabezó este viernes su cuarto consejo de gabinete desde que asumió la Presidencia, instancia realizada por primera vez en el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar. La reunión estuvo marcada por el reciente cambio de gabinete, la instalación de tres biministros y la definición de la denominada “segunda etapa” del Ejecutivo. Además, el Gobierno enfrenta semanas clave por la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado y la proximidad de la primera Cuenta Pública del Mandatario.
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El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes un nuevo consejo de gabinete, en una reunión marcada por el reciente ajuste ministerial y la definición de lo que desde el Ejecutivo han denominado la “segunda etapa” del Gobierno.

La cita comenzó pasadas las 09.00 horas y se desarrolló por primera vez en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Hasta el lugar llegaron los ministros de Estado para participar del cuarto consejo de gabinete desde que Kast asumió la Presidencia el pasado 11 de marzo.

La reunión se realizó apenas días después del primer cambio de gabinete de la administración, que implicó la salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini, además de una reestructuración interna que instauró un nuevo diseño ministerial con tres biministros.

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Entre los cambios más relevantes estuvo el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública, luego de dejar la cartera de Obras Públicas, en uno de los ministerios considerados prioritarios para La Moneda.

El nuevo esquema también dejó al ministro Claudio Alvarado concentrando Interior y la vocería de Gobierno, mientras Louis de Grange asumió simultáneamente Transportes y Obras Públicas.

Precisamente este jueves, Alvarado había adelantado que el Ejecutivo comenzaría una nueva fase política y administrativa tras el ajuste ministerial.

El Gobierno enfrenta además semanas especialmente relevantes para su agenda legislativa y política.

Uno de los principales focos es la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, considerado la principal reforma económica de esta administración, que ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y despachado al Senado.

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