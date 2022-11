Visitantes Fem cierra su temporada con conversatorios sobre sobre educación sexual infantil y adolescente

Fueron tres meses de interesantes e imprescindibles conversaciones, habladas desde la voz de las mujeres, para conocer la invisibilizada sexualidad femenina, y la realidad de las mujeres en la cultura chilena.

El proyecto, financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, realizó sus últimos programas la semana pasada entrevistando a la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez. Autoridad con quien se conversó sobre el presupuesto estatal, los programas en apoyo a las mujeres, la agenda “Trabajo Cultural Decente”, entre otras temáticas.

En el bloque de sexualidad la invitada fue la abogada y especialista en educación sexual, Lisbeth Hernández, quien habló de la importancia de conversar con los niños y niñas sobre su sexualidad tempranamente, así como también de las amenazas del porno y del grooming en infancias y adolescencias.

Educación sexual para infancias y adolescentes

La periodista José Martínez-Conde conversó con la abogada venezolana especialista en educación sexual y ciber crimen, Lisbeth Hernández.

La profesional abordó sobre la importancia de nos sesgar la educación sexual, sino que hacerla integral para niñas y niños, ya que estos últimos también deben saber qué es la menstruación, la reproducción, la anticoncepción. Se hace urgente no solamente enseñar a las niñas a como cuidarse, sino que también explicar a los niños sobre el respeto, que no es no, en resumen, a no abusar.

También se reflexionó sobre el Grooming, el abuso sexual a través de medios digitales, de adultos a menores de edad por medio de engaño. Hablaron sobre las múltiples formas en que que estos abusadores pueden llegar a nuestros hijos e hijas y vulnerarles para conseguir una foto; la importancia de denunciarlo y de educar a nuestros niñxs digitalmente cuando les regalamos un celular, en promedio a partir de los 9 años.

Andrea Gutiérrez Subsecretaria de las Culturas

Temas como la agenda de políticas públicas “Trabajo Cultural Decente”, el cómo se está avanzando para lograr el 1% en el presupuesto fiscal para las culturas, o las actuales iniciativas del Gobierno para apoyar a las mujeres trabajadoras de la culturas y jefas de hogar, se abordaron en este penúltimo programa de “Visitantes Fem”

La subsecretaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio comentó en la entrevista junto a Daniela Valdés “Existe una instrucción institucional del Gobierno completo en materia de implementar políticas con perspectiva de género que reduzcan las brechas que existen para las mujeres y las disidencias en el ejercicio de distas tareas. Por lo tanto, aquí estamos todos los Ministerio trabajando y generando una agenda propia bajo la coordinación, supervisión y apoyo de la Ministra Antonia Orellana y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género”.

Además, profundizó sobre la Beca Chile Crea que cubre las jornadas de cuidados en el extranjero, el plan reactivación cultural y todos los detalles de la actual y gratuita 20° Muestra Nacional de Dramaturgia @muestranacional, entre otros temas.







Estos dos capítulos y los anteriores, pueden revivirse de múltiples maneras: desde el feed de Instagram de @radiolacentral, en www.radiolacentral.cl y en formato podcast en las plataformas Spotify, Radio Public, Amazon Podcast y Apple Podcast.

El programa Visitantes FEM fue realizado semanalmente durante octubre, septiembre y noviembre y estuvo a cargo de las periodistas Daniela Valdés y M. José Martínez-Conde F., ambas cofundadoras y editoras de contenido de LaCENTRAL, plataforma digital ecofeminista.