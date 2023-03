“¿De quién es esta historia?”: Rebecca Solnit comenta su nuevo ensayo sobre el Me Too y el movimiento Black Lives Matters

“El verdadero trabajo no consiste en transformar a quienes nos odian, sino en cambiar el mundo para que no posean un poder desproporcionado y para que otros no se vean arrastrados a la pesadilla”, ¿De quién es esta historia?.

En el contexto del mes de la mujer, llegó a Hispanoamérica el nuevo ensayo de la escritora estadounidense, Rebecca Solnit, destacada académica feminista que ha publicado ensayos tales como Los hombres me explican cosas (2014), sobre el mansplaining, así como su libro autobiográfico Recuerdos de mi inexistencia (2021), que denuncia la violencia de género.

En ¿De quién es esta historia?, Solnit nos invita a reflexionar sobre los combates actuales del feminismo de la era digital, y las constantes denuncias que nacieron en Estados Unidos tras el #MeToo y #TimesUp, así como el movimiento antirracista Black Lives Matters.

Tras la reciente celebración de los Premios Óscar, Solnit sostiene que la industria del cine siempre ha estado podrida en cuanto a representación de las mujeres. Luego de una racha de dos años de mujeres ganando en dirección —con solo tres galardonadas en la historia de los premios de la Academia— y mejor película, este 2023 la única nominada a mejor película dirigida por una mujer fue Women Talking o “Ellas hablan”, de Sarah Polley, la cual se llevó el galardón a mejor guion adaptado.

“Una de mis preferidas era Michelle Yeoh, en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’”, la ganadora del premio Óscar a mejor actriz, “me sorprendió mucho descubrir que el guion original de esa película estaba pensado para un hombre que salvaba el multiverso. Y habría sido muy aburrida, porque ver a una mujer menopáusica, que debe cuidar de su padre, que trabaja en una lavandería, me pareció mucho más interesante”, afirma la escritora.

Para Solnit, hoy se le está dando más cabida a las mujeres en otros personajes, incluso de mayor edad, y en parte, estos logros se deben a las batallas que ha ganado el movimiento feminista, como por ejemplo, el Me Too.

“Gracias a las mujeres jóvenes y gracias, en cierto modo, a las redes sociales, empezaron un montón de diálogos nuevos. Problemas de antes recibieron una nueva atención”, comenta.

También te puede interesar

“Luchas de las minorías”: feminismo interseccional

Para Rebecca Solnit, la lucha de las diversidades sexo genéricas, medioambientales y los diversos feminismos deben converger en la solidaridad.

“Me parece muy problemático que la mayoría de ejemplos de heroísmo, se centren en individuos. Ya sean políticos o gente poderosa, pero se señala a una sola persona, por ejemplo, Greta Thunberg en el movimiento por el cambio climático en Fridays For Future (…). Pero a mí lo que más me interesa son formas más positivas y constructivas de cómo la sociedad civil puede trabajar este sentimiento de pertenencia. Uno de los conflictos que nos ha traído la era de la tecnología es la individualización. Creo que la democracia depende de que nosotros tengamos ese concepto de relación con los extraños”.

En esta misma línea, la escritora aboga por la idea de interseccionalidad cuando hablamos de “minorías”.

“Las personas trans han existido siempre. Y las mentiras que existen en torno a las personas trans, son muy alarmantes, porque además, se suelen centrar en las mujeres trans, diciendo que son ‘hombres disfrazados de mujeres’. Lo que me resulta problemático, es que hay tanta violencia de hombres, vestidos de hombres, hacia mujeres, que se soslayan por estos problemas que me parecen imaginarios”.

A partir de los mismos feminismos, algunos de ellos, transexcluyentes, Solnit defiende que, “si una persona judía, negra u homosexual comete un crimen, se criminaliza a todo ese colectivo y eso lo reconoceríamos de inmediato como discriminación. Eso es precisamente lo que se está haciendo con las personas trans”. Para Solnit, estas formas de violencia, aún imperantes, son “el resultado de enseñar a la gente a limitar su empatía”.

Cultura de la cancelación

Durante la conferencia de prensa realizada por la escritora, gracias al grupo editorial Penguin Random House, El Mostrador Braga tuvo la oportunidad de preguntarle a la autora acerca de su opinión sobre la cultura de la cancelación.

Para Rebecca Solnit, la cultura de la cancelación es un concepto que nos idiotiza o distorsiona lo que sucede en realidad. “Es un término que se debería abandonar por completo”, agregando que es un espacio que le corresponde a la derecha.

No obstante, la autora sí cree válida la posición de decidir qué tipo de discursos leer o escuchar. Por ejemplo, hace unas semanas se viralizó la noticia de que novelas como Matilda (1988) y Charlie y la fábrica de chocolate (1964), serán reescritas y reeditadas, censurando palabras que puedan resultar “sensibles” u “ofensivas” al lector, como gordos, feos, y negros.

Bajo esta perspectiva, Rebecca Solnit sostiene que, quizás, se necesita una versión nueva, escrita por otro autor o autora, o que, incluso, “no necesitamos para nada Charlie y la fábrica de chocolate”.

Para la autora resulta imprescindible la visión femenina, y considera necesario la incorporación de voces de mujeres en los discursos y diversos espacios.