Magisterio sobre Sala Cuna Universal: “Compiten los derechos de la infancia y los de las mujeres”

El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile emitió recientemente un comunicado crítico sobre el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, calificándolo como “alarmante y de extrema gravedad”.

El gremio, liderado por Mario Aguilar, argumenta que la iniciativa pone en competencia los derechos de la infancia y de las mujeres, y podría resultar en la precarización del trabajo de las educadoras de párvulos. “El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile considera alarmante y de extrema gravedad, que en un Gobierno que se inició con un fuerte respaldo de las mujeres y las simpatías de niños y niñas, se esté tramitando proyecto de Ley de Sala Cuna Universal”, comienza la carta.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, comentó a El Mostrador Braga que este proyecto, que viene desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, “tiene un enfoque meramente laboral, por decirlo así, pero no educativo, y, por lo tanto, es un proyecto que adolece justamente de lo que carece, de entregar a los niños y niñas de la educación inicial, desde la sala cuna hasta el pre kínder, la posibilidad de tener efectivamente una opción educativa, formativa”.

Aguilar argumentó que la etapa de educación inicial es clave para el desarrollo cognitivo de niños y niñas, por lo tanto, “lo que debe contener un proyecto de Sala Cuna Universal es ampliar la cobertura, pero ampliarla desde un enfoque educativo y no únicamente desde el punto de vista de la guardería o cuidar a los niños. Ese enfoque es restringido, y permite a las madres efectivamente que los niños estén cuidados para salir a trabajar, pero se pierde la posibilidad de que ese tiempo, además, sea un tiempo educativo desarrollado por profesionales de la educación, desarrollado en instituciones que están abocadas a esa tarea específicamente”, agregó.

Por otro lado, destacó que el gobierno ingresó recientemente indicaciones al proyecto, sin embargo, “no ha sido suficiente (…). De ahí nuestra preocupación respecto de esto y por supuesto, la principal preocupación desde nuestro punto de vista tiene que ver con lo educativo, con las posibilidades que se pierden para estos niños y niñas en la educación inicial”, añadió.

Aguilar aseguró que el Colegio de Profesoras y Profesores se reunirá con la subsecretaria de Educación Parvularia durante los próximos días, para conocer de forma directa cómo el Ministerio de Educación pretende corregir las deficiencias del proyecto, “y que no se pierda el enfoque educativo profesional. Ahí está el carácter de universal precisamente, que todos los niños y niñas tengan acceso a la posibilidad educativa y que no queden resguardados por personas que no tienen las competencias ni la preparación para entregarles un enfoque educativo”, concluyó.

El proyecto, según el comunicado del Colegio de Profesores, podría tener múltiples impactos negativos, entre ellos, la precarización de educadoras parvularias, argumentando que la norma podría desvalorizar su labor como profesionales, lo cual podría deteriorar la calidad de la educación inicial.

Asimismo, explican que la ley excluye a los hijos de madres trabajadoras informales, funcionarias del sector público, cotizantes por menos de seis meses, estudiantes y dueñas de casa, beneficiando solo a una minoría de trabajadoras formales.

El magisterio sostiene que el factor “universal” del proyecto no aborda adecuadamente las desigualdades existentes, ya que la mayor parte de las mujeres trabajadoras no cuentan con empleo protegido y muchas pertenecen a la economía informal. “Solo un 28,3% de la población cuenta con empleos protegidos, y menos de la mitad de las mujeres cuenta con empleo, y que de ese porcentaje, el 62% es parte de la llamada economía informal, con la que no podrán acceder a este beneficio, al ser prerrequisito tener al menos 6 cotizaciones previas en el seguro de cesantía”, puntualizan.

El gremio también expresó su inquietud sobre la gestión de los recursos por entidades privadas, sugiriendo que esto priorizaría intereses comerciales sobre el bienestar integral de los infantes. Proponen que las salas cuna deberían ser de alta calidad y equitativas, comparables a las que tiene la población más favorecida, para asegurar una verdadera inclusión educativa desde los primeros años de vida.