Antonia Romeo hace historia como primera mujer secretaria del Gabinete en Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, nombró a Antonia Romeo como nueva secretaria del Gabinete y jefa de la Civil Service, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese cargo en los más de 100 años de existencia del puesto.

La designación se produce tras la dimisión de su predecesor, Chris Wormald, en medio de una polémica vinculada al escándalo del exembajador Peter Mandelson y sus lazos con el caso Epstein.

El cargo de secretaria del Gabinete es el más alto dentro de la función pública del Reino Unido y conlleva la responsabilidad de coordinar el trabajo de los distintos departamentos gubernamentales, asesorar al primer ministro y asegurar el funcionamiento eficiente de la administración pública.

Romeo, que hasta ahora se desempeñaba como secretaria permanente del Home Office, trae consigo una amplia trayectoria dentro del servicio civil. Ingresó a la administración en 2000 como economista y desde entonces ha ocupado diversos puestos de liderazgo en áreas clave del gobierno.

En sus casi 25 años de servicio, Romeo ha sido secretaria permanente en el Ministry of Justice y en el Department for International Trade, así como cónsul general del Reino Unido en Nueva York.

Liderazgo en medio de crisis política

Su nombramiento llega en un momento de turbulencia política para el Gobierno laborista. La salida de Wormald fue parte de una serie de cambios en el núcleo del equipo de Starmer en Downing Street, luego de la controversia por la designación de Mandelson como embajador británico en Washington en medio de investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein.

Starmer defendió la elección de Romeo destacando su “profesionalismo y determinación para hacer las cosas”, señalando que su experiencia la convierte en la persona adecuada para liderar la reforma de la administración y apoyar la implementación de la agenda del Gobierno.

Antonia Romeo misma expresó que es “un enorme privilegio” servir como secretaria del Gabinete y jefa de la función pública, con el objetivo de hacer de esta institución un organismo conocido por su “eficiencia e innovación” al implementar las prioridades gubernamentales.

Trayectoria y formación

Romeo tiene una formación académica sólida: obtuvo un MA en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford y un MSc en Economía en la London School of Economics. Antes de unirse al servicio civil trabajó en consultoría en el sector privado.

A lo largo de su carrera, ha liderado departamentos clave y ha sido reconocida por su capacidad para gestionar reformas complejas, como la respuesta oficial a disturbios internos en 2024 y la reorganización del departamento de comercio tras el Brexit.