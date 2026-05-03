Estudio revela persistente desigualdad de género en la industria manufacturera

Pese a los avances impulsados por políticas públicas y compromisos internacionales, las brechas de género continúan presentes en distintos sectores económicos. Así lo evidencia una investigación en la que participó un académico de la Universidad de Las Américas (UDLA), que analizó empresas manufactureras de Chile y Ecuador y detectó una baja representación femenina en puestos de liderazgo y una limitada implementación de políticas vinculadas a igualdad de género.

Mujeres siguen subrepresentadas en cargos directivos

El estudio “Igualdad de género y sostenibilidad en el sector manufacturero de Ecuador y Chile” examinó a 40 empresas manufactureras —20 de cada país— con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con equidad de género.

Entre los principales resultados, la investigación reveló que las mujeres representan solo el 29% de la fuerza laboral total en las compañías analizadas y apenas un 10% ocupa cargos directivos.

Además, solo el 25% de las empresas reportó tener más de un 40% de mujeres entre sus trabajadores, mientras que, en materia de gobernanza corporativa, únicamente el 18% de los directorios posee una composición mayoritariamente femenina.

Brechas en igualdad de género y sostenibilidad

El análisis también identificó debilidades en el conocimiento y aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a género.

Según el estudio, apenas un promedio de 52% de los ejecutivos consultados declara conocer los ODS relacionados con igualdad de género, mientras que solo un 34% de las empresas implementa políticas o estrategias asociadas a estas metas.

La investigación advierte que esto refleja una insuficiente alineación con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, iniciativa que establece objetivos globales vinculados al desarrollo económico, social y ambiental.

En ese marco, el ODS 5 —centrado en igualdad de género— busca garantizar derechos y participación de las mujeres en ámbitos políticos, económicos y sociales.

El impacto de la participación femenina en las empresas

El académico investigador de la Facultad de Ingeniería y Negocios de Universidad de Las Américas, Francisco Vásquez, quien participó del estudio, sostuvo que avanzar en igualdad de oportunidades tiene efectos directos sobre el desarrollo económico.

“Garantizar igualdad de oportunidades en educación, empleo y participación política mejora la productividad y fomenta el desarrollo económico”, señaló.

La investigación además plantea que la presencia de mujeres en cargos de liderazgo fortalece las prácticas de gobernanza corporativa y mejora la transparencia organizacional.

“La evidencia empírica respalda estas afirmaciones: la presencia de mujeres en roles directivos se asocia con un mayor compromiso y difusión de los ODS, mientras que la diversidad de género en los directorios promueve la transparencia a través de reportes de sostenibilidad”, explicó Vásquez.

Chile y Ecuador: avances, pero desafíos pendientes

El estudio también revisó algunas de las políticas implementadas en ambos países para abordar las desigualdades de género.

En el caso de Ecuador, se mencionan iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la protección laboral femenina y políticas impulsadas junto a ONU Mujeres.

Chile, por su parte, ha desarrollado medidas como la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y reformas laborales vinculadas a participación femenina en directorios.

Sin embargo, los investigadores advierten que los avances siguen siendo insuficientes y que la igualdad de género continúa siendo un desafío pendiente tanto en economías en desarrollo como a nivel global.

Empresas y sostenibilidad: una discusión en expansión

Uno de los aspectos que destaca el estudio es la necesidad de integrar con mayor profundidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión empresarial.

“La evidencia recopilada aporta información valiosa sobre el comportamiento de las empresas en economías en desarrollo, particularmente en el sector manufacturero, en relación con su compromiso con la igualdad de género”, indicó Vásquez.

El académico agregó que los resultados también entregan antecedentes útiles para el diseño de políticas públicas y programas de formación orientados a fortalecer prácticas empresariales más equitativas y sostenibles.

La discusión sobre género y liderazgo corporativo

La investigación se suma a una creciente discusión internacional sobre participación femenina en espacios de decisión económica y empresarial.

Diversos estudios han advertido que la baja representación de mujeres en directorios y cargos ejecutivos continúa siendo una de las principales brechas dentro del mercado laboral, particularmente en sectores históricamente masculinizados como la manufactura.

En ese contexto, los autores plantean que fortalecer la diversidad de género no solo responde a objetivos de equidad, sino también a factores asociados a innovación, sostenibilidad y competitividad empresarial.