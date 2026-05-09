Liderazgo y Cáncer, la conversación pendiente

Esta semana, 100 mujeres líderes provenientes de distintos espacios de decisión del país se reunieron en el Teatro Municipal de Santiago para participar en “Diálogos 2026: Liderazgo, Mujer y Cáncer”, una conversación multisectorial impulsada por el Observatorio del Cáncer sobre uno de los desafíos más urgentes que enfrentan hoy las mujeres en Chile.

No fue una actividad centrada únicamente en salud. En una misma sala coincidieron ministras, parlamentarios, médicas, investigadoras, académicas, alcaldesas, representantes internacionales, líderes sociales, ejecutivas y comunicadoras. Y justamente ahí estuvo el principal mensaje del encuentro: la trayectoria del cáncer en las mujeres no depende solo del sistema sanitario.

Porque el cáncer comienza mucho antes de una enfermedad: en las posibilidades reales de prevenir, en el acceso a controles, en el tiempo disponible para cuidarse, en las condiciones laborales, en el lugar donde se vive y en las oportunidades concretas de llegar a tiempo.

En Chile, cerca de 27 mil mujeres reciben cada año un diagnóstico de cáncer y más de 14 mil mueren por esta causa. Pero reducir esta realidad únicamente a cifras sanitarias sería un error, ya que el cáncer también expresa desigualdades sociales, económicas y territoriales.

Por eso, las decisiones que pueden modificar esa trayectoria no se toman desde un solo lugar. Se toman desde la política, la ciencia, las empresas, los medios, los municipios, la academia y la sociedad civil.

El desafío ahora es transformar esa conversación en articulación real. Porque frente al cáncer, ningún sector podrá responder solo.