Los mejores panoramas del Día del Niño

Este domingo 8 de agosto se celebra a los niños y niñas en el país con un fin de semana con distintas actividades para disfrutar tanto en casa como al aire libre.

Distintos centros culturales tienen una programación variada para que los más pequeños se diviertan y aprendan en familia.

Taller de huertos urbanos, clases de baile y conciertos en GAM

El sábado 7 a las 10.00 AM es el taller de huertos urbanos realizado por la profesora Camila Lucero. “Aprende a cultivar tus alimentos” y “Arma tu huerto en casa” son las dos clases en formato video, que fueron grabados en GAM especialmente para este día. El estreno de estos clips es gracias al será a través del Youtube GAM y quedarán disponibles para revisar y aprender a cualquier hora.

El domingo 8 a las 11.00 AM se realizará la clase “Girly Kids” junto a la profesora Aline Osorio, donde podrán aprender coreografías con ritmos suaves y música para todos los gustos. A las 12, se realizará la clase de “Kids Dance” con la profesora Pri Farías, donde aprenderán coreografías para desarrollar y mejorar el ritmo, musicalidad y movimientos.

Después de la hora de almuerzo, llegarán los conciertos familiares en las plazas de GAM y al mismo tiempo, serán transmitidos en vivo a través de gam.cl.

A las 15.30 horas comenzará a sonar Ruge el León, Tipiri Tipiri y muchas más con la banda “El Arlequín y la banda de las Tortuguitas”. Jean, Nico y Mai cantarán, bailarán y jugarán al ritmo de las canciones originales de su primer disco y adelantarán nuevas melodías de su nueva producción “Juego y Movimiento”. La Tortualegría contagiará a público de primera infancia (0 a 4 años) y hasta los 8 años.

Taller de creación de videojuegos

“Crea tu juego” es el nombre de la actividad gratuita que está organizando la academia de talentos digitales Desafío Latam para celebrar el Día del Niño. En el taller, los participantes aprenderán a programar un videojuego de manera fácil y divertida a través de la plataforma Scratch.

Los participantes aprenderán con una innovadora metodología centrada en la práctica y en el aprender haciendo. Además, se entregarán herramientas digitales para que cualquier niño, sin ningún conocimiento informático previo, obtenga las competencias necesarias para aprender las nociones básicas para desarrollar un videojuego.

La actividad se desarrollará de manera online el domingo 8 de agosto, entre las 11:00 y las 12:00 horas. Para participar debes inscribirte en https://desafiolatam.com/crea-tu-juego/

Para cerrar la jornada musical llegan a las 16.30 horas al escenario Los Fi, con un show musical único y llamativo, lleno de pasión y creatividad, ya que sus instrumentos son creados a partir de desechos y objetos reutilizados. La percusión con objetos, el humor y movimiento que logran generar es un espectáculo que sorprende y estimula a los niños y niñas.

Concierto filarmónico por CeacTv

Centro de Extensión Artístico y Cultural de la Universidad de Chile (Ceac) celebrará el Día del niño el domingo 8 de agosto, en un jornada en que habrá una programación especial para toda la familia, comenzando a las 17:30 horas con el recordado concierto “Mazapán Sinfónico”.

Un recorrido a través de recordados éxitos que se transformaron en himnos infantiles, como “Vaquita loca” o “Una cuncuna amarilla”, interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional y el grupo Mazapán.

En tanto, el Ballet Nacional Chileno marcará presencia con “Alicia”, del coreógrafo y director de la compañía, Mathieu Guilhaumon, la que será emitida ese mismo día a las 18:30 horas. La obra está inspirada en el afamado cuento de Lewis Carroll, “Alicia en el País de las Maravillas”, donde una niña traspasa un espejo y llega a un mundo en el que se entrelazan lo fantástico y lo maravilloso, en una invitación a redescubrir este clásico de la literatura para todo público.

Homenaje a la música del Studio Ghibli, cuenta cuentos y autorretratos en M100

Para los amantes de la animación japonesa, M100 en coproducción con Kokorone Music, ofrecerá el 8 de agosto un concierto online en homenaje a Studio Ghibli, que incluirá los temas musicales de las diez películas más reconocidas.

Así, el ensamble instrumental y vocal chileno, interpretará 22 canciones entre las que se encuentran: ‘Take me home, country road’, ‘Umi no okaasan’, ‘Rondo of the house of sunflowers’, ‘Inochi no namae’, ‘Itsumo nando demo’, ‘Warabe uta’, ‘Sekai no Yakusoku’, ‘Mononoke hime’, ‘Arrietty song’ y ‘Tonari no Totoro’, entre otras. Un panorama imperdible que podrán disfrutar tanto niños y niñas como adultos. El show musical es a las 11.00 horas y las entradas las puede adquirir en la web de M100.

El mismo 8 de agosto, la cuenta cuentos Andrea Seguel narrará la historia de Simona, quien una noche se disfraza de lobo, se porta mal y su madre la manda a la cama sin cenar. Simona no piensa aburrirse, así que viaja al país donde viven los monstruos para seguir jugando, hasta que se da cuenta de que tiene que regresar. Una historia basada en la adaptación libre del cuento ‘Donde viven los monstruos’. A esta actividad gratuita se puede acceder previa inscripción a través de la web de M100. El horario de la actividad infantil es a las 12.00 horas.

Y finalmente, durante todo agosto se exhibirán las obras del concurso ‘Autorretrato Infantil’, realizado el año pasado por el Centro Cultural Matucana 100. En la ocasión se invitaron a niños y niñas a dejar de lado las pantallas y hacer un ejercicio creativo análogo y de autoexpresión. Las piezas de los ganadores del concurso serán expuestas hoy en la explanada de M100, desde el 8 de agosto y estarán en formato de lienzos.

Taller Virtual “Creando desde mis derechos”

La actividad, organizada por el Área de Mediación y Educación MNBA, está dirigida a niños de todo Chile, de 8 a 12 años y busca generar un espacio de encuentro, diálogo y creación en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes; en especial sobre su acceso y participación en la cultura. A través de relatos y obras de la exposición Viajes en el Arte, se abordarán temáticas como identidad y migración, para luego crear un álbum experimental a partir de esas experiencias.

El taller “Creando desde mis derechos” requiere inscripción previa, y se sugiere el acompañamiento de un adulto, se realizará el domingo 8 de agosto de 10.00 a 12.00 horas vía Zoom.