Gremio del espectáculo: “la eliminación de aforos en fase 4 nos ayuda a sobrevivir, pero debemos pensar en una apertura del sector”

Frente al anuncio del Ministerio de Economía que pone fin al tope de los aforos para espectáculos masivos que se desarrollen en comunas que están en fase cuatro del plan, la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) valoró la medida e hizo un llamado a las nuevas autoridades a mirar el escenario mundial y abrir completamente las economías presenciales del amplio espectro creativo cultural, la entretención y sus afines.

“Sin duda valoramos enormemente el trabajo del ministro de Economía, Lucas Palacios y del subsecretario de la cartera, Julio Pertuzé, porque ambos jugaron un rol clave durante todo este tiempo, impulsando conversaciones interministeriales y trabajando en la reactivación de esta industria", explicó Jorge Ramírez, gerente general de Agepec.

"Ellos, sabiendo que la realidad del sector hoy es diametralmente opuesta a lo que lo que teníamos, nos ayudaron a encontrar un punto intermedio para sobrevivir este tiempo. Estas semanas son claves para el mundo del espectáculo, por lo que salvaguardar decenas de eventos era una medida justa y necesaria. Sin embargo, seguimos sosteniendo que el Paso Paso es insostenible”, agregó.

Recuperación laboral

El anuncio del gobierno empezará a regir esta semana, previa resolución sanitaria del ministerio de Salud. Desde el punto de vista de los eventos que ya están planificados hasta mayo, donde ya se han vendido 1,5 millones de tickets, implica la recuperación de 94 mil puestos de trabajo, en servicios de seguridad, producción, transporte y otros.

En concreto el anuncio elimina el tope máximo de asistentes. Actualmente, en fase 4 son 1.000 personas en espacio cerrado y 5.000 en espacios abiertos. Con los cambios, el aforo quedará determinado por el número de personas por metro cuadrado, cuyo límite para espacios cerrados en fase 4 era de una persona por cada dos metros cuadrados, pasando ahora con el ajuste a dos personas por cada un metro cuadrado de superficie útil. Tanto para espacios cerrados como abiertos será obligatorio el pase de movilidad vigente y el uso de mascarilla.

Finalmente, el titular de Agepec llamó al gobierno entrante a no pensar en metros cuadrados o en aforos determinados.

“El nuevo gobierno debe considerar la apertura total del sector con todos los protocolos de cultura segura, con la trazabilidad y control de ingresos que nuestras salas de espectáculos, recintos, trabajadores y trabajadoras tenemos. Debemos acercarnos a lo que está pasando en el mundo, donde las economías presenciales han vuelto a trabajar en plenitud, no hay otro camino, no hay otro destino, no hay otro horizonte”, acotó Ramírez.