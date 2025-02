Llega “Henri, el último pirata”, documental chileno sobre legado de explorador francés en Rapa Nui

“Henri, el último pirata”, un documental chileno sobre el legado de un explorador francés en Rapa Nui dirigido por Julián Fernández Prieto, llegará a los cines el próximo 20 de marzo.

A través de imágenes de archivo y testimonios, la cinta se acerca a la figura de Henri Garcia, un buzo y explorador francés que llegó a Isla de Pascua para construir una nueva vida en torno a la exploración.

El valor del material original se aprecia desde los primeros segundos y también la complejidad de un documental que transporta al espectador a un mundo donde todavía existían tesoros escondidos y donde la exploración era una forma de vida.

Narrada con desfachatez y llena de giros, la película lleva al espectador desde el Calypso de Jacques Cousteau, a la Polinesia y luego a la cima de un volcán en medio de un desierto.

“Me crié con Henri y siempre escuchaba sus historias”

“Henri, el último pirata” nació de los recuerdos de infancia de su director.

“Yo me crié con Henri y siempre escuchaba sus historias contadas como las de un viejo pirata. Su mundo me parecía alucinante y, al ir descubriendo el material fílmico que había registrado en su vida, las historias cobraron fuerza y realidad. No eran una fantasía, sino que eran el guion perfecto para hacer una película”, comenta.

“Me gusta generar un lugar de reflexión sobre el legado, la herencia, el amor entre padre e hijo y la posibilidad de encontrar un destino, es una película que te abre la puerta y las ganas a salir a explorar el mundo”.

El público que vea “Henri, el Último Pirata” se encontrará con “una película que habla de un mundo que lentamente ha ido desapareciendo, una historia que habita nuestro territorio, pero que no está a la vista de todos. Una isla que esconde muchos misterios y que la única manera de descifrarlos es explorando. Es mantener vivo el sueño de ser exploradores”.

Además Fernández destaca el esfuerzo colectivo que hizo posible el filme.

“Esta es una película construida con mucho cariño y durante muchos años. Es el resultado de un trabajo en equipo, una mirada colectiva sobre un tema personal y cercano para mí, pero que en esa mirada conjunta nacen las mejores historias”.

FICHA TÉCNICA

“Henri, el último pirata”

Dirección: Julián Fernández Prieto

Casa productora: Productora – 1 Cine

Dirección de fotografía: Tomás Yovane

Año: 2024

Duración: 90 min

Distribuye: Market Chile

Estreno: 20 de marzo