Poemario “Canciones rock para chilenos” de José Ángel Cuevas: un manifiesto

¿Cómo impactó el golpe de Estado de 1973 en un joven poeta chileno de 28 años?

Eso fue lo que le ocurrió a José Ángel Cuevas (Santiago, 1944). Y en el libro “Canciones rock para chilenos (y otros poemas)” (Lumen, 2025) podemos leerlo.

Hay poemas de la UP, claro, premonitorios, como uno de junio de 1973, llamado “Profecías”:

“La muerte se cierne sobre nosotros/

¿lo sabían?/

ataúdes y fosas comunes/

nos preparan./

El aire no será sino humo/

de estos años de hierro,/

veo sangre en las pantallas/

sangre llorada y aullada

¿qué sucederá aquí?/

(…)

Todo está dispuesto./

Hay que prepararse para la muerte”.

La condena

Cuevas, profesor de filosofía, no se fue al exilio. Se quedó y aguantó como pudo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Él no extrañó la vista de la cordillera desde un país lejano (véase su poema “Aquí estuve”), a lo mejor más bien la montaña lo encerró (o no).

Cuando la dictadura terminó, al menos formalmente, Cuevas tenía 45 años. Cumplió, junto a esos millones de chilenos, a lo mejor como una condena, los dieciséis años y varios meses de dictadura. Y este libro es un registro de aquello que vivió, que sintió, que lloró, en esos días.

Ya lo dice en un poema sobre Iquique:

“Y nos sentamos bajo el árbol/a contar todo lo que ha pasado/y sigue pasando”.

Un poema

Un buen resumen de este sentir cuevano está en el poema “Confesiones de bar”.

“Al fin no hice nada de mi vida /

estaba preparando cosas /

arreglando la tierra./

Justo empezaba a atar mis propios cabos sueltos /

cuando vino el Golpe /

una mano /

dura /

tapándome la luna y el sol. /

Todo se detuvo /

me deprimí. /

Empecé a esperar /

a vivir en estado provisorio. /

Pero ese estado provisorio /

se ha alargado tanto y tanto ya /

que casi pasó la Vida /

Se hizo demasiado tarde /

Ya no hay caso /

para otra vez será”.

Reseña editorial

En el centro de la larga trayectoria del poeta hay dos libros de especial potencia y vitalidad: “Canciones rock para chilenos” y “Cán6cos amorosos y patrió6cos”, publicados con un año de diferencia a finales de la década de 1980.

Constituyen una suerte de díptico sobre la devastación social y el desamparo. Son también una ejemplar forma de resistencia en la palabra, llenos de arrojo, soltura, humor y una reveladora atención por el detalle.

En este volumen se reúnen íntegros ambos libros y a ellos se añade una selección de poemas de afín espíritu rockero tomados de los principales libros del autor. La suma deja ver ampliamente el estilo enérgico y provocador de un poeta irrepetible.

Poeta y autor de libros en prosa como Diario de la ciudad ardiente (1998) y Autobiografía de un Ex-tremista (2009), de su numerosa obra poética sobresalen títulos como Efectos personales y dominios públicos (1979), Introducción a Santiago (1982), Canciones rock para chilenos (1987), Can6cos amorosos y patrió6cos (1988), Treinta poemas del ex poeta (1992), Poesía de la Comisión Liquidadora (1997), 1973 (2003), Maquinaria Chile y otras escenas de poesía polí6ca (2012) y Poesía de la banda posmo (2019).

Revisa el comentario completo a continuación: