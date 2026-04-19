“Conejo maldito” de Bora Chung: La persistencia silenciosa del horror

En Conejo maldito, la escritora surcoreana Bora Chung construye un universo donde el horror no irrumpe como un quiebre, sino que se despliega como una continuidad. Sus relatos parten de escenas reconocibles —familias, trabajos precarios, vínculos afectivos— y avanzan, casi sin transición, hacia lo perturbador. Lo inquietante no estalla: se infiltra. Se acumula. Y en ese proceso, termina por revelar aquello que siempre estuvo ahí, operando en silencio.

El cuento que da título al libro concentra esa operación con precisión. Una lámpara con forma de conejo activa una maldición que atraviesa generaciones, no como un episodio sobrenatural aislado, sino como una metáfora de la herencia. Deudas, abusos y jerarquías se transmiten como si fueran inevitables. En la escritura de Chung, el horror no castiga ni corrige: expone. Hace visible lo que ha sido naturalizado y, por lo mismo, invisibilizado.

Uno de los gestos más incisivos del libro está en su tratamiento de los cuerpos, especialmente los femeninos, que aparecen atravesados por enfermedades, transformaciones o intervenciones. No hay aquí una búsqueda por lo grotesco en sí mismo, sino una lectura del cuerpo como superficie donde se inscriben las tensiones sociales. El capitalismo, la precariedad y los mandatos de género se traducen en procesos que desbordan la voluntad de los personajes, dejando al descubierto una violencia que no siempre se reconoce como tal.

Más que una colección de relatos de terror, Conejo maldito propone una forma de leer la realidad. La violencia no aparece como un acontecimiento excepcional, sino como una acumulación persistente que, en algún momento, se vuelve visible. En ese desplazamiento, Bora Chung se inscribe en una tradición del horror asiático donde lo perturbador no proviene de lo desconocido, sino de aquello que, siendo parte de la vida cotidiana, preferimos no mirar.

CONEJO MALDITO

Bora Chung

Ediciones Alpha Decay

2023

Páginas: 224

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