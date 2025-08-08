Publicidad
Presentan nueva plataforma de streaming para cine de corta duración de Chile y Latinoamérica

Por: El Mostrador Cultura

Las temáticas abarcan desde dramas humanos hasta comedias absurdas, pasando por terror, ciencia ficción, animación y documental.

La plataforma Microcine.tv, lanzada por el comunicador audiovisual costarricense Roy Cruz y la productora chilena Natalia Rounza, ofrece cine de corta duración de Chile y Latinoamérica. Con un catálogo que incluye dramas, comedias, terror, ciencia ficción, animación y documentales, la plataforma busca visibilizar y monetizar obras breves, de 25 minutos o menos. Además, presenta entrevistas y cápsulas con realizadores, promoviendo una comunidad cinéfila enfocada en la diversidad cultural y territorial.
Una plataforma de streaming dedicada exclusivamente a la exhibición de cortometrajes y series de corta duración de Chile y América Latina ha sido lanzada oficialmente a todo público.

Se trata de Microcine.tv, que es impulsada por el comunicador audiovisual costarricense Roy Cruz y la productora penquista Natalia Rounza.

El objetivo es brindar un espacio donde los creadores de cine de corta duración puedan exhibir, monetizar y visibilizar sus obras, y donde los espectadores encuentren un catálogo diverso y de calidad, con historias que se disfrutan en 25 minutos o menos.

Las temáticas abarcan desde dramas humanos hasta comedias absurdas, pasando por terror, ciencia ficción, animación y documental.

“MicroCine es más que una plataforma: es una comunidad cinéfila y un motor de apoyo al cine breve, ese que en pocos minutos logra emocionarnos, provocarnos y conectarnos con otras realidades”, afirman sus creadores.

La plataforma se enfoca en contenidos chilenos y latinoamericanos, con especial énfasis en la diversidad territorial, técnica y cultural de sus realizadores. Alberga una variedad de obras seleccionadas por su calidad narrativa, originalidad y sensibilidad artística.

Bajo el lema “Grandes historias en pequeños momentos”, además incluye entrevistas, cápsulas con realizadores y ciclos especiales que invitan al público a conocer los procesos creativos y contextos que dan vida a cada obra.

