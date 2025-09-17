“La Sagrada”: Monjas insurrectas, humor negro y revolución en Teatro Mori Bellavista

La compañía Gato Chino vuelve a la carga con su característico teatro irreverente y presenta “La Sagrada”,uno de los tres montajes que reestrenará este 2025 junto a “Pulp” y “Requisitos”. La obra estará en cartelera del 25 al 28 de septiembre, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas y el domingo a las 19:00 horas.

Dirigida y escrita por Nicolás González, la obra es una comedia negra que tensiona el poder, la represión religiosa y la idea de revolución en clave de humor, caos y sátira. La historia parte con un trágico accidente del que sobreviven sólo tres monjas: Agnes, Andrea e Irene.

La irrupción de un clérigo enviado por el Concejo de la Iglesia amenaza con desestabilizar la vida de las hermanas, pero en lugar de someterse, ellas optan por resistir y proteger su núcleo. Así comienza una especie de revuelta que las enfrenta a sus propios límites éticos y morales, en un contexto marcado por el machismo y la opresión histórica que han sufrido por parte de dicha institución.

“Nos interesa el humor porque puede revelar la fragilidad humana, sus miserias y contradicciones. En esta propuesta llevamos eso al extremo para evidenciar cómo el poder se sostiene incluso en los lugares más sagrados”, explica su director.

Para Sara Marambio, asistente de dirección, el uso de referencias populares y arquetipos reconocibles genera complicidad con el público: “Hacemos que el teatro sea una experiencia cercana, viva y provocadora”.

El montaje no se queda en la anécdota, desde su estética kitsch y ceremonial —con colores pastel, texturas plásticas y vestuario que exagera los códigos religiosos— propone una puesta en escena visualmente desbordada que mezcla lo pop, lo absurdo y lo sagrado para exponer la violencia institucional y los discursos hegemónicos.

Con cuatro temporadas previas entre 2022 y 2023, la obra se ha transformado en una de las más representativas de Gato Chino, acumulando funciones a sala llena y un público fiel. Esta nueva temporada en Mori Bellavista es una invitación a reencontrarse con una pieza que, entre risas y caos, interpela al poder y a la fe sin dejar a nadie indiferente.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y en las boleterías de Teatro Mori, con un 30% de descuento para clientes Banco de Chile y un 20% para socios de LT Beneficios.

LA SAGRADA

Fecha: Del 25 al 28 de septiembre

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Director y dramaturgo: Nicolás González Burgos | Compañía: Gato Chino | Elenco: Javiera Barrientos, Nicolás González, Magdalena Llanos, Maite Pino y Kevin Yévenes | Asistencia de dirección: Sara Marambio | Diseño sonoro: Octavio O’Shee | Diseño escenográfico y vestuario: John Álvarez | Diseño de iluminación: Fernando Solis | Producción: Sara Marambio y Tomás Araya.