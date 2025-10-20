“La ola” de Sebastián Lelio llega a Netflix
Se estrenará en la plataforma el próximo 13 de noviembre.
Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en mayo de este año, y su paso por cines en Chile a partir de agosto, La ola de Sebastián Lelio llegará a Netflix el próximo 13 de noviembre.
El drama musical del ganador del Oscar (Una mujer fantástica, 2018), fue producido por Fabula y cuenta con la co-producción de Participant y Fremantle, creado a partir de un guion escrito por Lelio, Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas.
Inspirada en las movilizaciones feministas ocurridas en universidades chilenas en 2018, la cinta protagonizada por Daniela López, Avril Aurora, Paulina Cortés y Lola Bravo explora el impacto del acoso sexual en el ámbito universitario y la fuerza colectiva del activismo.
SINOPSIS
Olas de cambio estallan en la universidad, y entre las tomas y marchas está Julia, una estudiante de música que se une a la causa para denunciar el acoso y el abuso que han soportado durante demasiado tiempo. Pero mientras canta y baila al ritmo de las consignas, una experiencia no resuelta la persigue: un encuentro confuso con Max, su ayudante de canto. ¿Qué pasó esa noche? ¿Fue solo una cita más? ¿Dijo que sí? ¿O fue algo mucho peor? Arrastrada por la euforia colectiva y sus propios fantasmas, Julia se convierte en el centro del movimiento. Su testimonio, íntimo y complejo, se vuelve una ola que avanza, sacude y desarma a una sociedad polarizada.
FICHA TÉCNICA
Título: La ola
Género: Musical
País: Chile
Año: 2025
Duración: 129 minutos
Director: Sebastián Lelio
Guion: Paloma Salas, Josefina Fernández, Manuela Infante y Sebastián Lelio
Productores: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Rocío Jadue, Sebastián Lelio
Producción ejecutiva: Mariane Hartard, Cristián Donoso
Elenco principal: Daniela López, Avril Aurora, Paulina Cortés y Lola Bravo
Directora de arte: Estefanía Larraín
Diseño de vestuario: Muriel Parra
Director de fotografia: Benjamín Echazarreta
Montajista: Soledad Salfate
Director de producción: Alejandro Wise
Composición musical: Matthew Herbert
Coreografía: Ryan Heffington
Música: Javiera Parra, Ana Tijoux, Dadalu, Camila Moreno, Niña Tormenta, Clara Löffel, Carmen Lienqueo, Ruzica Flores, Chini.png, Soledad Puentes
Casa productora: Fabula
Distribuidora en Chile: El Camino Producciones
