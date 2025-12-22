Informe sobre eventos masivos en Chile: industria del espectáculo genera más de 9 mil empleos

La industria del espectáculo en Chile consolida su recuperación y se proyecta como un actor relevante de la economía creativa nacional, según el Informe Anual 2025, elaborado por la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), gremio que agrupa a cerca del 70% del mercado nacional de productoras de espectáculos, en alianza con el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El estudio se enmarca en el aniversario número 15 de AGEPEC y muestra que las productoras del gremio alcanzaron una facturación total de $115.049 millones en 2024, equivalente al 70% del total nacional, estimado en $165 mil millones, y representa una baja de 12,2% respecto a 2023.

“Este cambio se debe a que el mercado se está normalizando después del boom que vino tras la pandemia: hoy hay menos eventos chicos y más producciones grandes, con márgenes más bajos”, explicó Jorge Ramírez, presidente de AGEPEC.

Empleo en alza: 39% más personal estable en la industria

En 2024 la industria generó más de 9.000 empleos directos e indirectos, con un aumento de 39% en el personal estable, lo que refleja una tendencia sostenida hacia la formalización y la profesionalización del rubro.

Además, se contrataron 1.391 proveedores únicos, un 7,2% más que en 2023, mostrando el efecto multiplicador de la industria sobre pymes, servicios técnicos, gastronomía y turismo en distintas regiones del país.

“El espectáculo chileno ya no está en modo supervivencia, está en modo proyección. Vemos una industria más eficiente, diversa y moderna, que aprende a sostener su crecimiento con innovación, sponsorship y profesionalización”, destacó Ramírez.

Música en vivo y sponsorship impulsan el crecimiento

En 2024, las productoras afiliadas a AGEPEC realizaron 187 eventos, un 6% más que el año anterior. La música en vivo fue la protagonista, concentrando el 96% de las producciones, consolidando su liderazgo como principal motor de convocatoria.

En cuanto a ingresos, la venta de tickets representó el 70,2% de la facturación total, mientras que el patrocinio o sponsorship creció 13,1%, alcanzando $16.403 millones, confirmando el creciente interés de las marcas por asociarse a eventos culturales de alto impacto.

En contraste, la inversión publicitaria cayó 2,2%, reflejando una transición hacia estrategias más digitales y eficientes.

Ticketeras y descentralización cultural: la música y los espectáculos llegan a regiones

Las ticketeras miembro de AGEPEC reportaron un aumento de 15,9% en el número de eventos vendidos y un 3,1% en entradas comercializadas, superando los 9 millones de boletos vendidos.

Si bien la Región Metropolitana concentró el 81% de las entradas vendidas, las regiones representaron el 49% del total de eventos, mostrando una descentralización creciente de la actividad cultural.

“El espectáculo se ha transformado en un verdadero motor de empleo e innovación. Hoy la cultura no solo convoca, también dinamiza economías locales y proyecta al país como un polo de entretenimiento regional. Esperamos que las autoridades reconozcan el encadenamiento productivo que generamos con turismo, cultura y economía, tal como otros países, como Brasil y Puerto Rico, han comprendido el impacto que esta industria genera para el desarrollo.”, agregó Ramírez.

En el marco de sus 15 años, AGEPEC reafirmó su compromiso con el crecimiento sostenido del sector y con seguir impulsando mediciones periódicas y confiables que fortalezcan la economía creativa chilena y promuevan políticas públicas basadas en evidencia.