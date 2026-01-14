Concierto sinfónico “Carmina Burana” será transmitido en vivo a todo el país

En dos horas, las entradas para ver “Carmina Burana” en el Estadio Nacional se agotaron, augurando un lleno total el próximo sábado 17 de enero en la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Repitiendo el éxito de la Novena Sinfonía de Beethoven en diciembre de 2024 en el Estadio Nacional, la Universidad de Chile volverá a repletar este recinto, esta vez con “Carmina Burana”, luego que los 35 mil tickets, disponibles de forma gratuita, se agotaran en dos horas.

La presentación, agendada para el próximo sábado 17 de enero, será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.

Sin embargo, las miles de personas que lleguen al recinto ñuñoíno no serán las únicas que podrán disfrutar del espectáculo porque TVN y UCHILE TV transmitirán en vivo y en directo el concierto.

Además, Radio Universidad de Chile se sumará a esta transmisión de la obra escrita por el compositor alemán Carl Orff y llegará a diversos rincones a través del 102.5 en Santiago y su señal online en radio.uchile.cl