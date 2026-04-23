ClicAM: Quiróz defiende la mega reforma, Tohá la acusa de refundacional

Quiroz apuesta por ley miscelánea y lo proyecta como punto de inflexión económico

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el inicio de la tramitación de la ley miscelánea y aseguró que el proceso podría marcar un “antes y un después” para la economía y el empleo. En la previa de su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, calificó la jornada como “muy especial” y sostuvo que el objetivo es revertir un escenario de más de 850 mil personas desempleadas y más de 30 meses de alta desocupación. Además, destacó la suma urgencia del proyecto, su paso por otras comisiones y el diálogo político con el PDG y sectores nacional libertarios.

ANP alerta que norma sobre IA en Ley Miscelánea pone en riesgo al periodismo.

La Asociación Nacional de la Prensa salió a rechazar el artículo 8 de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, al advertir que la excepción amplia al derecho de autor para minería de datos y uso de contenidos por sistemas de inteligencia artificial pone en riesgo la sostenibilidad económica del periodismo. El gremio pidió retirar la norma o, como alternativa, excluir de manera explícita los contenidos periodísticos, acotarla a fines de investigación científica sin lucro e incorporar reserva de derechos. Además, solicitó abrir una mesa formal de diálogo con medios, gremios y titulares de derechos.

Tohá embiste contra la megarreforma de Kast y alerta amarre por 25 años

Carolina Tohá arremetió contra la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast y la calificó como un proyecto “refundacional” que, a su juicio, rompería los equilibrios políticos y fiscales vigentes desde el retorno a la democracia. En el Encuentro Nacional de Autoridades del PPD, la exministra sostuvo que la iniciativa implica una baja masiva de impuestos para sectores de altos ingresos, asume más déficit fiscal y apuesta a un efecto en crecimiento que no está garantizado. Advirtió que, si ese impacto no ocurre, Chile quedaría amarrado por 25 años a un esquema que limitaría a futuros gobiernos.

Parisi revela dura negociación con Gobierno y defiende giro del PDG por Ley Miscelánea

Franco Parisi detalló la dura negociación que llevó al PDG a apoyar la idea de legislar la ley miscelánea del Gobierno y aseguró que hubo “golpe en el escritorio” durante las conversaciones con el Ejecutivo. Pese a las tensiones, defendió el acuerdo como un triunfo político del partido, al destacar medidas como la devolución del IVA en medicamentos y pañales. El ministro José García Ruminot agradeció el respaldo y valoró el rol del PDG en esos cambios, mientras desde el PPD y el Frente Amplio endurecieron sus críticas y acusaron que el pacto favorece a grandes empresas y grandes fortunas.

CChC enfría exención del IVA a viviendas y la ve de efecto “muy acotado”

La Cámara Chilena de la Construcción valoró varias de las medidas del proyecto de ley miscelánea o megarreforma impulsado por el Gobierno, pero puso reparos a la exención transitoria del IVA a la compra de viviendas. El gremio sostuvo que el beneficio, aplicable por un año a la primera venta de inmuebles habitacionales con recepción definitiva previa a la ley, podría reactivar el mercado solo “de manera muy acotada”. A juicio de la CChC, el efecto sería menor por el tratamiento del IVA crédito y existen herramientas más eficaces, como una ley de subsidio a la tasa, con costo fiscal casi neutro.

Subsecretaría de DDHH niega giro en causas de lesa humanidad, pero admite revisión caso a caso

La Subsecretaría de Derechos Humanos salió a responder la controversia por el actuar del Programa de DDHH en causas de lesa humanidad y afirmó que no ha existido un cambio de criterio ni una orden para frenar o dejar sin efecto la tramitación de procesos. En un comunicado, el organismo sostuvo que las decisiones judiciales se adoptan caso a caso, con apego a la ley y a protocolos vigentes desde 2017, considerando sentencias, antecedentes técnicos e informes especializados. La declaración surgió tras cuestionamientos por una supuesta limitación a abogados del programa en causas ligadas a condenados por violaciones a los derechos humanos.

Rubilar carga contra Boric y Kast por candidatura de Bachelet a la ONU

Karla Rubilar cuestionó el manejo político de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y repartió responsabilidades entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La exministra afirmó que el exmandatario impulsó la postulación de forma unilateral y sin diálogo, mientras que el actual Gobierno optó por no darle continuidad pese a que la decisión ya estaba tomada y presentada. Rubilar advirtió que, si Bachelet gana sin respaldo de Chile, quedará expuesta una señal de debilidad institucional y una mala imagen del país ante el mundo.

Virginia redibuja su mapa electoral y Trump denuncia un referéndum “amañado”

Un referéndum aprobado en Virginia abrió la puerta a un nuevo mapa electoral que podría alterar la composición del Congreso de Estados Unidos en las legislativas de noviembre. Según la nota, el rediseño permitiría a los demócratas pasar de seis a hasta diez representantes en un estado que hoy tiene 11 escaños. Donald Trump reaccionó acusando un proceso “amañado” y volvió a cuestionar el voto por correo. El cambio concentra en un solo distrito a condados rurales favorables a los republicanos y todavía debe ser revisado por la Corte Suprema estatal.