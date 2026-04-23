RN toma distancia de proyecto de Quiroz: advierten déficit fiscal en primeros años de aplicación

Si bien la intención del Gobierno es avanzar con celeridad, desde las filas de Renovación Nacional (RN) ha surgido una inquietud que amenaza con marcar el tono de la discusión legislativa: la viabilidad financiera inmediata de la reforma.

Dirigentes de la tienda de Antonio Varas reconocen que, aunque existe un compromiso de apoyar la idea de legislar por considerarla una buena iniciativa en términos generales, sus parlamentarios mantienen hoy un “prudente silencio”.

Este mutismo responde a que los equipos técnicos del partido se encuentran analizando exhaustivamente una serie de medidas que no terminan de convencer, centrando sus dardos en las estimaciones de recaudación fiscal.

El punto neurálgico de la preocupación radica en que el diseño del proyecto asume un costo inicial que las arcas públicas deberán absorber antes de ver los beneficios del crecimiento.

“Al comienzo va a haber un déficit”, advierten fuentes internas de la colectividad, subrayando que las estimaciones de ingresos son siempre el aspecto más complejo de este tipo de leyes.

El propio jefe de bancada de RN, Diego Schalper, ha sido explícito al señalar que el proyecto no será efectivo de inmediato, reconociendo que cualquier persona sensata se da cuenta de que esto tendrá una primera etapa con una lógica deficitaria.

“Creo que cualquier persona sensata se da cuenta de que esto va a tener una primera etapa que puede tener una cierta lógica deficitaria, pero ahí están los elementos de gradualidad que estamos conversando con el Gobierno. También influye la capacidad de aprobarlo en el corto plazo, por eso hemos sido tan obsesivos con que se tramite lo más rápido posible”, señaló el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, en T13 Radio.

Ejemplos no faltan

La inquietud de los legisladores de Renovación Nacional se sustenta en la historia económica reciente, donde las promesas de recaudación suelen quedar por debajo de las expectativas reales, especialmente cuando el mismo Ejecutivo advierte de antemano la existencia de un saldo negativo.

“Al Consejo Fiscal Autónomo no le va a gustar si el proyecto viene financiado con vista a un crecimiento que todavía no se da. Es un desafío. O sea, seamos sinceros con los auditores, el informe financiero cuando usted rebaja impuestos y usted tiene que evidenciar que se va a generar una baja en la recaudación en el corto plazo, la tarea que vamos a tener durante la tramitación es encontrar la forma que eso se vea compensado”, agregó Schalper en la entrevista.

Según los cálculos que circulan en la bancada, la medida estrella de la ley –la rebaja del impuesto de primera categoría– tardará al menos dos años y medio en mostrar sus primeros resultados o resultados positivos. Esta brecha temporal genera un vacío de financiamiento que el Gobierno pretende llenar con apuestas de corto plazo, como la repatriación de capitales y el ahorro derivado del control de las licencias médicas.

Para los parlamentarios de RN este esquema de financiamiento es arriesgado y solo funcionaría en un escenario ideal, “si no ocurre un terremoto o algún imprevisto” que obligue a desviar fondos.

“Estamos recién empezando a estudiar el proyecto. Hay predicciones que son supuestos de recaudación, pero, efectivamente, hay recaudaciones que se proyectan al corto plazo y otras, que son las más importantes, al largo plazo. El tema es ver cómo se va a poder financiar ese período, sobre todo con beneficios o ayudas a las familias o las instituciones que se van a ver más afectadas antes que se empiecen a ver los primeros brotes verdes de la baja del impuesto de primera categoría a las 150 mil empresas que hay en el beneficio tributario”, señala la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

Aunque también hay parlamentarios, como el diputado Eduardo Durán, subjefe de bancada RN y miembro de la Comisión de Hacienda, que ven con mejores ojos las propuestas que incorpora la ley miscelánea. Una de sus preocupaciones, según señaló, tenía que ver con que el alivio a la clase media y a las pymes no tuviera que “dar la vuelta vía crecimiento económico, que es más larga”.

El parlamentario aseguró que valora que el proyecto contemple algunas medidas “que van en la línea de asegurar un alivio en el corto y mediano plazo, como, por ejemplo, la liquidez directa a través del crédito tributario y la mantención de la tasa del 12,5% para las pymes, que actúan como una inyección de caja casi automática al momento de declarar impuestos”, entre otras medidas.