Bióloga Daniela Hill: “Sin océano no habrá ningún lugar a donde ir como humanidad”

En una nueva edición de Congreso Futuro 2026, Daniela Hill Piedra, bióloga con Magíster en Administración Ambiental, habló sobre la cultura oceánica como base para la educación. En su exposición, la especialista sostuvo que la actual crisis ambiental refleja una desconexión profunda entre las personas y el océano, y advirtió que “si no entendemos la real importancia de la conexión que deberíamos tener con el océano, no habrá ningún lugar a donde ir como humanidad”.

Durante su participación en el bloque “Ideas para un nuevo mundo”, Hill propuso avanzar hacia una ciudadanía consciente a partir de la empatía. “La empatía no solamente se da entre las personas, también es algo que se debe dar o fomentar en la relación entre los humanos y la naturaleza”, afirmó ante el público.

La expositora explicó que la cultura oceánica busca visibilizar la relación intrínseca entre el ser humano y el mar, así como el impacto directo de las acciones humanas sobre este ecosistema. “Genera vida, es donde se sustenta la vida y nos da oxígeno”, señaló.

Hill relató que su vínculo con el mar comenzó a los cinco años, cuando vio el programa Las aventuras del señor Jacques Cousteau. “Ahí se me abrió un mundo maravilloso. En ese momento decidí que quería ser bióloga y quería ser buzo”, contó, usando esa experiencia para ilustrar la importancia de la conexión emocional en la formación de una conciencia ambiental.

Antes de dedicarse a la educación oceánica, se desempeñó como funcionaria pública en proyectos de creación de áreas marinas costeras. Sin embargo, ese trabajo la llevó a cuestionarse el alcance real de las políticas de conservación. “¿Por qué, si estábamos trabajando en estos esfuerzos, las personas que vivían en esos lugares no podían percibir la importancia de estos sitios?”, se preguntó. “Eso me llevó a pensar en el pensamiento humano y en la relación que tenemos con la naturaleza”.

En 2018 fundó Amiguitos del Océano, organización desde la cual impulsa programas de educación oceánica en comunidades costeras de Ecuador. “En la fundación apostamos por una educación oceánica desde un enfoque emocional, porque todas las personas somos seres sintientes”, dijo.

Ese trabajo derivó en la creación de la metodología ESRA (Explora, Siente, Reconoce, Actúa), orientada a recomponer la relación entre las personas y la naturaleza mediante el autoanálisis y el pensamiento crítico. “Queríamos demostrar que la educación oceánica sí puede cambiar comportamientos ahora, no solo en generaciones futuras”, afirmó.

En su exposición, también apeló a la dimensión emocional del vínculo con el agua, citando estudios que muestran sus efectos positivos en el bienestar. “Si el contacto con el océano nos hace bien, baja el estrés y nos genera alegría, ¿por qué seguimos destruyendo lo que nos hace bien?”, señaló.

Su exposición fue en el marco de Congreso Futuro 2026, el cual se desarrollará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural CEINA y en distintas regiones del país, con actividades gratuitas y abiertas a la ciudadanía.