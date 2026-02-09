Entre el humor y la nostalgia: una mirada escénica a la historia del Grupo ABBA

Con humor, música y una mirada aguda sobre la cultura pop, “La Verdadera Historia del Grupo ABBA” se suma a la cartelera de Mori Vitacura con funciones de jueves a sábado a las 20:30 horas, del 12 al 21 de febrero. La obra invita al público a revisitar los momentos más emblemáticos de la banda sueca que conquistó al mundo, combinando anécdotas, ironía y nostalgia.

Basada en el libro “El pop que vino del frío”, del investigador musical español Andrés López Martínez, y en el documental “Music Rio Grande Records”, la comedia recorre episodios clave de la trayectoria de ABBA: desde el origen de su nombre y la construcción de su identidad artística hasta el éxito global y la posterior separación de sus integrantes. Todo ello es abordado desde un lenguaje cercano y lúdico, que privilegia la risa sin perder de vista la dimensión humana detrás del fenómeno musical.

Escrita y dirigida por Rodrigo Muñoz, la obra propone una lectura que va más allá del homenaje, poniendo el foco en los sueños, contradicciones y afectos que marcaron la historia del grupo. “Además de destacar la genialidad musical de ABBA, la obra revela la historia humana detrás de estas estrellas: sus ilusiones, temores, éxitos y fracasos”, señala el director, subrayando el carácter emotivo e inspirador del montaje.

El elenco está conformado por Javiera Hernández, Daniela Gala, Enzo Gnecco y Camilo Zicavo, quienes interpretan a los integrantes del grupo y recrean, con humor y complicidad con el público, distintos momentos de su trayectoria. La puesta en escena incorpora música en vivo y un ritmo ágil que transita entre la comedia, el drama y la nostalgia, apelando tanto a quienes crecieron con las canciones de ABBA como a nuevas generaciones.

“En la obra interpreto a Björn, un personaje práctico y enfocado, pero también el más cercano al público, quien conduce y articula el relato del espectáculo. Para construirlo investigué su historia y la profunda influencia que ABBA ha tenido en la música pop y en distintas comunidades, incluidas las sexodisidencias, ya que sus canciones siguen transmitiendo alegría y autenticidad”, comenta el actor Enzo Gnecco.

Parte de la programación del XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori, “La Verdadera Historia del Grupo ABBA” se presenta como una experiencia escénica que cruza memoria musical, cultura popular y humor, celebrando el legado de una banda que sigue vigente en el imaginario colectivo.

Para más información y adquirir entradas, el público puede consultar el sitio web www.teatromori.com. Las funciones cuentan con descuentos para clientes del Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

LA VERDADERA HISTORIA DEL GRUPO ABBA

Fecha: Del 12 al 21 de febrero

Horario: De jueves a sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 75 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Rodrigo Muñoz | Técnico y musicalizador: Hans Horta | Producción: Chilean Business y Primer Acto Producciones | Elenco: Javiera Hernández, Daniela Gala, Enzo Gnecco y Camilo Zicavo.