Silvio Caiozzi compite en CINELEBU con crítico cortometraje sobre la vejez

El reconocido cineasta chileno Silvio Caiozzi volverá a la competencia cinematográfica con “El viejo y el reloj cucú”, un cortometraje de ficción internacional seleccionado en Festival Internacional de Cine de Lebu, certamen que clasifica a los premios Premios Óscar y Premios Goya, que comienza este viernes y se extenderá hasta el 29 de mayo.

La obra, de 17 minutos y producida por Edgardo Viereck, aborda la soledad, el aislamiento y la imaginación en la vejez a través de la historia de un anciano que vive encerrado “para su protección”, acompañado únicamente por su nieto, la pareja de éste y un antiguo reloj cucú que transforma su realidad.

“Es un cortometraje muy bonito, muy emotivo, que habla mucho de las emociones internas de un anciano, del problema de sentirse encerrado. No solo por sus capacidades físicas, sino porque la sociedad, representada por dos jóvenes, lo aísla para protegerlo”, explica Caiozzi.

Según el director, la película busca entrar en la mente de una persona mayor enfrentada al encierro y mostrar cómo la imaginación puede convertirse en una forma de libertad.

“Este anciano acude a su imaginación para salir de ese encierro. Entonces todo su entorno cambia de una forma preciosa y hermosa, y eso le permite seguir pasando sus últimos años feliz”, comenta.

El protagonista absoluto del cortometraje es Ramón Núñez, Premio Nacional de Artes de la Representación, cuya actuación impactó profundamente al realizador.

“Cuando la cámara entra en primer plano, uno sabe perfectamente lo que está pensando, aunque no haga ningún gesto. Lo que está dentro de él queda muy claro”, sostiene.

Uno de los aspectos que más destaca Caiozzi es la capacidad de la obra de transmitir emociones sin recurrir al diálogo.

“En el centro del cortometraje no hay una sola palabra. Y pasan muchísimas cosas. Lograr transmitir lo que ocurre dentro de la mente del personaje solo con imágenes, sonidos y música, es de las cosas que más contento me dejaron”, afirma.

La idea del cortometraje nació durante la pandemia, periodo en el que el director comenzó a reflexionar sobre la experiencia del aislamiento en los adultos mayores.

“Empecé a imaginar lo que sentiría una persona más anciana que yo, encerrada en pandemia. Todo surge desde una sensación muy interna”, relata.

Pero junto con presentar su obra en CINELEBU, Caiozzi también plantea una crítica directa al estado actual de la industria cinematográfica y al dominio de las plataformas de streaming.

“Hoy las mejores películas no se muestran. Las plataformas deciden qué se exhibe y qué no. Muchos grandes directores están haciendo cortometrajes porque ahí todavía existe libertad creativa”, asegura.

En esa línea, el director explica que actualmente muchos cineastas se ven obligados a desarrollar proyectos condicionados por tendencias o intereses comerciales.

“A mí no me interesa hacer películas porque alguien me diga qué tema está de moda. Me interesa sacar afuera lo que siento”, agrega.

Respecto a su participación en CINELEBU, Caiozzi destacó el rol que cumple el certamen en la internacionalización del cine chileno.

“Es el único festival chileno que puede presentar películas a los Oscar y a los Goya. Eso hay que aplaudirlo, porque el cine necesita salir hacia afuera y llegar a la mayor cantidad de gente posible”, afirma.

Aunque reconoce que siempre es positivo recibir premios y reconocimientos, el realizador asegura que esa nunca ha sido su principal motivación.

“No tengo expectativas de ganar. Lo importante para mí es que el público pueda ver algo que yo sentí, algo que me funcionó emocionalmente”, concluye.