Delegación Presidencial niega permiso para Fiesta de la Vendimia por incumplir norma de seguridad

A solo 48 horas de su inauguración y con el montaje y promoción del evento en curso, la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota rechazó el permiso para la realización de la versión 61 de la Fiesta de la Vendimia de Codpa que es organizada por la Municipalidad de Camarones y que sería inaugurada mañana al mediodía en la localidad típica ubicada a 114 kilómetros al sur de Arica.

A través de la Resolución Exenta N° 217, el organismo dependiente del Ministerio del Interior, atendió un informe de Carabineros de Chile que arrojó incumplimientos en las medidas de seguridad que requiere un espectáculo masivo que congregará a unas 10 mil personas en el poblado típico entre mañana y el domingo.

El documento señala expresamente que se “RECHAZE (sic), EL EVENTO MASIVO solicitado para actividad denominada, FIESTA DE LA VENDIMIA 2026 a realizarse el día viernes 22, sábado 23 y Domingo 24 de mayo de 2026 desde las 12:00 horas del día viernes 22 de mayo hasta las 17:00 horas del día domingo 24 de mayo del presente. En el Interior de la Plaza del Poblado de Codpa y Calles aledañas de la comuna de Camarones. En virtud de los considerando mencionados anteriormente”.

También en la resolución se advierte al municipio que “la realización del evento masivo sin la autorización de la Delegación Presidencial, constituye una infracción gravísima según lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada”. Para ello, en el artículo 100 del mismo cuerpo legal prevé multas de 650 a 13.500 unidades tributarias mensuales, es decir, desde $ 45.882.000 a $ 952.938.000.

El delegado presidencial, Cristian Sayes confirmó a El Mostrador que “emitimos ayer la resolución, considerando la observación de Carabineros en la que expuso que se declaró una cantidad de guardias para un número menor de público del que realmente llegará a ese evento. La productora que fue licitada por el municipio para este efecto, tendrá que subsanar e ingresar nuevamente su solicitud de permiso ante Carabineros para que sea reevaluada”.

La autoridad gubernamental dijo que -por ahora- el evento no tiene permiso para funcionar y que sostuvo una conversación con el alcalde Cristian Zavala (DC) para aclarar los aspectos relativos al cumplimiento de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, la cual está vigente desde noviembre y que regula íntegramente las actividades recreativas y espectáculos masivos.

“Conversamos con el alcalde y él pensaba que era solo un problema del tablero eléctrico que les faltaba. Nosotros le aclaramos que lo que está pendiente es el cumplimiento de algo mucho más serio que es la seguridad de los asistentes y para ello debe haber una dotación de guardias privados con su respectiva certificación. Como hoy es feriado, el alcalde dijo que mañana la productora ingresará un nuevo documento a Carabineros donde subsanará las observaciones que le hicieron”, indicó.

Sayes dijo que desde su asunción el 11 de marzo, habilitó una oficina para la tramitación de eventos masivos y diseñó un módulo de capacitación sobre la ley que entró en vigencia en noviembre del año pasado, con el fin de que los organismos públicos y privados que desarrollan actividades con gran concentración de público, puedan informarse sobre este procedimiento.

Trascendió que el delegado presidencial instruyó hace algunos días a los servicios públicos que se abstuvieran de participar en una feria organizada por el municipio dentro de la fiesta, dado que no contaba con el permiso en el marco de la ley de eventos masivos.

Alcalde: “aún hay tiempo”

El alcalde de Camarones, Cristian Zavala desdramatizó el permiso que fue rechazado y dijo que la productora a cargo de la seguridad privada del evento “está trabajando para subsanar las observaciones que hizo la Delegación. Lo que puedo decir es que mañana no vamos a inaugurar el evento si no contamos con el permiso”.

Es más, pese a tener un informe negativo sobre esta actividad, la autoridad continuó ayer con su promoción, realizando un pasacalle por el centro de Arica y por la noche encabezó un programa en vivo que fue transmitido por el fanpage del municipio. Asimismo, hoy las redes sociales de la administración comunal continuaron bastante activas promocionando la parrilla de artistas contratados.

Por su parte, el concejal Ricardo Cepeda (UDI) dijo que el rechazo al permiso para realizar la Fiesta de la Vendimia “es una señal de alerta de que en el municipio deben cambiar las formas de hacer las cosas. La ley está para respetarla entonces lo que tiene que pasar es que las licitaciones y los permisos no pueden estar resolviéndose tres días antes del espectáculo”.

El edil expresó que de confirmarse la suspensión de esta actividad “esto será un golpe duro al corazón de la comunidad y también a los emprendedores de todo el valle que se prepararon con mucha antelación para esta fecha. Hay alojamientos reservados y copados desde hace varios meses, entonces si no se puede realizar la fiesta, las pérdidas serán cuantiosas. Esto se lo dijimos al alcalde el martes pasado cuando tuvimos la última reunión de Concejo Municipal, pero él nos dijo que confiaba en que el permiso lo obtendría”.

Lo que señala el concejal respecto a gestiones a última hora es posible comprobarlo en el propio portal de Mercado Público. Allí aparecen recién el martes pasado las adjudicaciones de servicios de producción del evento consistente en montaje del escenario, logística y módulos de ventas y la provisión de los artistas nacionales y locales, dentro de los cuales estaban previstos los grupos musicales Santa Feria y Sabor Sabor y la cantante María José Quintanilla. En total, la municipalidad dispuso el pago de $ 213.950.000 por todos estos servicios.