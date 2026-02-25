Los Premios PLATINO XCARET revelan el cartel oficial de su XIII edición

Los Premios PLATINO XCARET han presentado el cartel oficial de su XIII edición, una imagen que nace de la esencia misma de los galardones y del enclave que acoge esta nueva cita con el audiovisual iberoamericano: la Riviera Maya.

La obra toma como eje central el trofeo PLATINO, símbolo del reconocimiento a la excelencia en cine y series, y lo integra con el entorno natural y cultural de México en una composición única, emocional y fácilmente reconocible.

“Realizar el cartel de los Premios PLATINO es, para mí, una gran responsabilidad y un orgullo. Es una oportunidad de poner imagen a una comunidad creativa enorme, diversa y con una calidad audiovisual extraordinaria. Este cartel pretende ser un punto de encuentro entre culturas, territorios y miradas, y un homenaje a todo el talento iberoamericano que, año tras año, sigue demostrando su capacidad para contar historias universales desde identidades muy propias”, ha señalado Guillermo Alvite, director de arte y autor del cartel junto al diseñador Ricardo Díaz Reboso.

Por su parte, Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, indicó: “Para nuestro Gobierno, el impulso al cine mexicano y a la industria audiovisual es una prioridad estratégica. Creemos firmemente que el arte y la cultura, no solo enriquecen el espíritu de los pueblos, sino que también generan oportunidades, proyectan nuestra identidad al mundo y fortalecen el turismo, que es el principal motor del Caribe Mexicano”.

Esta propuesta visual busca transmitir la sensación de celebración y encuentro que caracteriza a los galardones, a la vez que reivindica la idea de identidad compartida entre los países que conforman la comunidad iberoamericana. Para ello, el agua, la luz y el color se convierten en elementos identitarios del paisaje de la Riviera Maya y de la riqueza cultural de Iberoamérica, generando una atmósfera que combina elegancia, emoción y simbolismo.

El cartel, al que próximamente se añadirán los logos de patrocinadores e instituciones colaboradoras, ha sido desarrollado mediante diseño digital, combinando técnicas de composición, modelado y tratamiento de imagen. La presencia del audiovisual se manifiesta tanto en el propio trofeo, emblema del reconocimiento al cine y las series iberoamericanas, como en el lenguaje visual de la obra. La composición, el encuadre y el uso del color remiten a una narrativa cinematográfica, concebida casi como un fotograma capaz de sugerir una historia y despertar una conexión emocional con el espectador.

Con una imagen clara y poderosa, el cartel refuerza el reconocimiento inmediato de los Premios PLATINO XCARET y apuesta por un equilibrio entre modernidad y elegancia, manteniendo una fuerte carga simbólica ligada al lugar y al espíritu de esta 13ª edición, que volverá a reunir al mejor talento del audiovisual iberoamericano en una gran celebración compartida.

“Eventos internacionales de este tipo confirman que somos mucho más que sol y playa: somos creatividad, somos diversidad, somos una plataforma global para la cultura. Nos llena de alegría recibir nuevamente en la Riviera Maya a las y a los grandes exponentes del audiovisual iberoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. Quintana Roo los recibe con los brazos abiertos”, concluyó Mara Lezama.