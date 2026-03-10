Informe: Gobierno cumplió un 54% en la agenda legislativa de cultura

El Observatorio de Políticas Culturales (OPC) publicó este lunes el informe “Cultura en el Gobierno de Gabriel Boric”, que evalúa el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos en esta área durante la administración 2022–2026.

El estudio analiza 24 compromisos incluidos en el programa de gobierno y en las cuentas públicas presidenciales, considerando tanto iniciativas legislativas como medidas programáticas implementadas por el Ejecutivo.

El informe también examina la evolución del presupuesto cultural durante el periodo. Entre 2022 y 2026, los recursos destinados al sector aumentaron un 94%. Si bien se trata de un incremento significativo, no alcanza la meta planteada en el programa de gobierno de destinar el 1% del Presupuesto Nacional a cultura, ya que actualmente representa un 0,56% del total. Con todo, el estudio señala que se trata del mayor aumento registrado al menos desde 2014.

Trámite legislativo

De los 24 compromisos identificados, seis requerían la tramitación de proyectos de ley y 18 correspondían a medidas programáticas. En el ámbito legislativo, el nivel promedio de cumplimiento alcanza un 54%. Sin embargo, solo una de las iniciativas comprometidas se convirtió en ley durante el periodo: la modificación que restablece la entrega anual del Premio Nacional de Literatura. Otras propuestas registran avances en su tramitación, entre ellas la Ley de Artes Visuales, la Ley de Patrimonio Cultural y el proyecto que busca incentivar la producción audiovisual en Chile mediante beneficios tributarios.

“Es especialmente lamentable que la nueva Ley de Patrimonio Cultural no se haya concretado, ya que estaba contemplada en el programa de gobierno y constituye una deuda que se arrastra desde hace mucho tiempo”, señaló la directora del OPC, Bárbara Negrón. También indicó que la Ley de Artes Visuales, pese a figurar entre los compromisos presidenciales desde 2022, recién fue presentada en enero de este año.

Entre las iniciativas comprometidas que no ingresaron al Congreso se encuentran el Estatuto del Trabajador Cultural y una nueva Ley de Archivos. En paralelo, el informe destaca la tramitación de la Ley de Artesanía, impulsada por el Ejecutivo y promulgada en 2025, aunque no formaba parte de los compromisos presidenciales.

Agenda programática

En contraste, la agenda programática muestra mayores niveles de avance. De las 18 medidas comprometidas, un 61% se consideran implementadas, mientras que un 17% se encuentra en proceso y un 22% presenta escaso o nulo avance.

Entre las iniciativas implementadas destacan el Programa Puntos de Cultura Comunitaria, la Política de Educación Artística y la consolidación del Programa de Apoyo a Organizaciones Colaboradoras (PAOCC), que entrega financiamiento más estable a organizaciones culturales de trayectoria.

El informe también menciona programas implementados durante el periodo, como el Pase Cultural, dirigido a jóvenes y personas mayores. No obstante, su continuidad ha sido cuestionada debido a su bajo nivel de uso por parte de los beneficiarios y a reportes de utilización del beneficio con fines distintos a los previstos.

El informe completo puede revisarse en el siguiente enlace aquí.