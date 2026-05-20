Quiroz sonríe: diputados aprueban Ley Miscelánea y pasa al Senado para siguiente trámite legislativo

Tras una extensa jornada de votaciones y negociaciones cruzadas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de Ley Miscelánea, también conocido como proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, considerado por el Ejecutivo como una de las iniciativas más relevantes de su agenda económica y política.

La sesión estuvo marcada por fuertes enfrentamientos entre oficialismo y oposición, reservas de constitucionalidad, acusaciones cruzadas y votaciones estrechas en algunos de los artículos más sensibles de la denominada Ley Miscelánea.

La iniciativa fue aprobada en general por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención correspondiente al diputado Jaime Mulet.

El respaldo oficialista contó además con el apoyo del Partido de la Gente, luego del acuerdo político alcanzado entre el Ejecutivo y la colectividad, además de algunos independientes como René Alinco.

Con ello, el Gobierno logró superar su primera gran prueba legislativa y avanzar hacia la discusión en el Senado, donde el escenario político aparece más estrecho y complejo.

Durante la votación en particular, el Ejecutivo consiguió aprobar los principales pilares tributarios del proyecto, encabezados por la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% en un plazo de cuatro años. La norma fue aprobada con 87 votos favorables, 65 rechazos y dos abstenciones.

También avanzó la reintegración del sistema tributario, que permitirá restablecer gradualmente el descuento total de impuestos corporativos sobre tributos personales hacia el año tributario 2031. Ese artículo obtuvo 82 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

Otro de los puntos centrales que logró sortear la Cámara fue la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones. La propuesta fue aprobada con 81 votos favorables, 69 en contra y dos abstenciones, aunque parlamentarios opositores anunciaron reservas de constitucionalidad sobre la norma.

El mecanismo busca asegurar estabilidad tributaria para inversionistas nacionales y extranjeros y fue defendido por Hacienda como una herramienta para atraer capitales y acelerar el crecimiento económico.

El Gobierno también consiguió sacar adelante la eliminación de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda.

Sin embargo, no todos los artículos del proyecto lograron avanzar.

La oposición consiguió uno de sus triunfos más visibles con la aprobación de la Sala Cuna Universal, indicación impulsada por el Frente Amplio que terminó aprobándose pese al rechazo del Ejecutivo. La norma fue aprobada con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció reserva de constitucionalidad, argumentando que la disposición afecta materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y compromete gasto público.

La discusión también dejó derrotas relevantes para La Moneda.

La Cámara rechazó los artículos que buscaban modificar la franquicia tributaria del Sence, luego de que Renovación Nacional se desmarcara del Gobierno y votara en contra de las propuestas impulsadas por Hacienda.

El artículo 26, que eliminaba el núcleo normativo de la franquicia tributaria para capacitación, fue rechazado por 91 votos en contra.

También fue desestimado el artículo 27, que buscaba impedir que procesos de certificación laboral fueran financiados mediante ese beneficio tributario.

RN había propuesto previamente fórmulas alternativas de recaudación y una rebaja temporal parcial de la franquicia, buscando evitar su eliminación total.

Otro de los artículos rechazados fue la excepción al derecho de autor para análisis masivo de datos e inteligencia artificial, iniciativa que había generado cuestionamientos desde sectores culturales y parlamentarios opositores.

Tampoco prosperaron las modificaciones propuestas a las normas de compras públicas para infraestructura.

La tramitación estuvo acompañada por constantes recriminaciones políticas.

Desde el oficialismo se celebró haber logrado aprobar el “corazón” económico del proyecto, mientras la oposición acusó que la iniciativa favorece principalmente a grandes empresas e inversionistas.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde deberá enfrentar un nuevo trámite legislativo y donde el Gobierno necesitará negociar con fuerzas más fragmentadas y sin el respaldo del PDG, colectividad que no tiene representación en la Cámara Alta.