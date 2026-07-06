Cómic chileno “El Último Detective” llega a EE.UU. con su edición integral

El cómic chileno “El Último Detective” llegará a Estados Unidos con su edición integral, informó el sitio accioncomic.com.

La novela gráfica nacional, ambientada en una Sudamérica futurista, será publicada el 30 de septiembre por Ruptura Comics, sello editorial de RG Llarena, histórico editor de la revista Heavy Metal.

Dirigida por RG Llarena, histórico editor de la icónica revista Heavy Metal, en cuyas páginas la historia apareció en EE.UU hace años, el sello será la nueva casa de la historieta creada por el guionista y editor chileno Claudio Alvarez (El Gran Guarén, El Ejército de Dios, La Torre del Elefante) y el dibujante brasileño Geraldo Borges (X-Men, Batman y Robin, Dick Tracy), que esta vez llegará a los lectores estadounidense en formato integral.

Publicada ya en diez países, la obra -que cuenta con colores del brasileño Arthur Hesli, hoy en Marvel- incluirá en esta oportunidad la historia extra y los periódicos llenos de “fake news” que forman parte relevante de la historia y que no fueron incluidos en su primera aparición.

“Por fin se va a publicar como lo imaginamos”

Para Geraldo Borges, artista brasileño con créditos en Marvel, DC Comics y hoy dibujante de Dick Tracy, esta edición integral cierra un ciclo que comenzó hace años de una manera que ni él mismo esperaba.

“Nunca pensé que ‘El Último Detective’ sería publicada en Heavy Metal, una de las revistas más icónicas del mundo de la historieta. Ahora es una alegría especial que por fin se vaya a editar de la manera en que lo imaginamos, con la historia completa en un solo tomo”.

Borges también reflexiona sobre lo que ha significado ver la obra recorrer tantos mercados distintos.

“Es increíble ver la recepción en los distintos países, pues estamos contando una historia regional, que se pasa en Sudamérica; lo que demuestra que sí, las diferencias son importantes, pero lo que conecta nuestro cómic con los demás son justamente las similitudes”.

“Imagina lo Imposible”: la visión detrás de Ruptura Comics

Ruptura Comics es dirigida por R.G. Llarena, histórico editor de Heavy Metal Magazine, quien fundó originalmente el sello a mediados de los años 90 en México, antes de construir una carrera de más de una década en la industria estadounidense del cómic, colaborando además con editoriales como Image Comics y DC Comics.

El catálogo de la editorial se organiza en dos líneas: “Furia Ilustrada”, dedicada a licencias de bandas de heavy metal —que debuta este año con Maledictus Athenaeum, de Cradle of Filth—, e “Imagina lo Imposible”, enfocada en ciencia ficción, fantasía y horror. Es en esta segunda línea donde se inscribe El Último Detective.

“Es una obra que continúa la tradición del cyberpunk pero con una identidad propia, una narrativa sólida, arte espectacular y un universo que invita al lector a explorar un futuro tan fascinante como inquietante. Existe un público cada vez más interesado en descubrir obras internacionales que se salen de las fórmulas tradicionales del mercado estadounidense, y queremos que Ruptura sea una puerta de entrada para ese tipo de historias. El Último Detective encarna perfectamente nuestra filosofía de ‘Imagina lo Imposible’”.

Llarena adelanta que la editorial seguirá expandiendo su trabajo con propiedades ligadas a la música, e incorporará nuevas novelas gráficas internacionales a su línea de ciencia ficción, fantasía y horror — entre ellas, Nadia and the Nomobots, de los argentinos Diego Agrimbau y Juan Manuel Tumburus.

“El Último Detective” forma parte del catálogo de la editorial chilena Acción Comics, y es su obra más popular a nivel internacional, junto títulos como ‘El Ejército de Dios: Fuego y Azufre’ (Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Brasil y Japón), y ‘La Torre del Elefante’ (Brasil, España, Italia). La edición chilena de la novela gráfica está disponible en accioncomics.cl.