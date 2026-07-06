Joseph Ramos “sorprendido” por crecimiento negativo en un gobierno “amigable al sector privado”

El economista y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, aseguró que el desempeño reciente de la economía chilena lo tomó por sorpresa, luego de que el Banco Central informara un quinto mes consecutivo de contracción del Imacec. A su juicio, las condiciones existentes hacían prever una recuperación más rápida bajo la actual administración.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Ramos señaló que “la verdad es que me ha sorprendido”. Explicó que esperaba un escenario distinto considerando que existen “tasas de interés razonable, buen precio del cobre” y “un gobierno que es visto como amigable al sector privado”, por lo que estimaba que “la economía ya habría repuntado”.

El doctor en Economía sostuvo que el principal factor detrás del débil desempeño sería el estancamiento de la construcción, sector que históricamente ha liderado los procesos de recuperación económica.

“Mi única explicación en este momento es que la construcción en particular está muy frenada, y esa siempre ha sido como un sector líder de una recuperación”, afirmó.

Según Ramos, parte importante de ese freno estaría relacionado con el diseño de la megarreforma impulsada por el Gobierno. En particular, indicó que la eliminación transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas ha provocado que muchas personas decidan esperar la aprobación definitiva del proyecto antes de concretar una adquisición.

“Mucha gente está postergando la compra hasta que se apruebe el proyecto, con lo cual se ha estancado aún más el movimiento de la construcción”, sostuvo.

El economista agregó que el proyecto debió contemplar desde el inicio un efecto retroactivo para evitar ese comportamiento del mercado. “Creo que lo sensato habría sido que el proyecto dijera desde el inicio que se eliminaba el IVA por el tiempo que fuera, pero no solo a partir de la aprobación del proyecto, sino a partir del 10 de marzo. Es decir, la gente que compraba en marzo o abril o mayo, se les devolvería el IVA”, explicó.

En esa línea, calificó esa decisión como “un error en el proyecto, lamentable error, que se tendría que haber anticipado, y que está contribuyendo a esta caída en el PIB”.

Consultado sobre si el actual escenario podía atribuirse a la herencia económica del gobierno anterior, Ramos rechazó esa explicación. “La economía estaba creciendo a finales del gobierno del presidente Boric, entonces no entiendo que se haya frenado”, afirmó.

El académico reforzó esa idea señalando que “la economía estaba creciendo sobre 2% hacia fines del gobierno de Boric. Entonces, tiene que explicar por qué ese más 2 pasó a ser menos medio punto, lo que fuera”, insistiendo en que el deterioro requiere una explicación distinta al cambio de administración.