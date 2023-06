Presentación del libro “Proceso de obra 2009 – 2022” de Maria Francisca Jara

Galería Réplica UACh, Los Laureles 168, Isla Teja, Valdivia.

Miércoles 14 de junio – 18:30 horas.

La artista, investigadora y educadora María Francisca Jara presentará durante el mes de junio el libro que reúne más de 10 años de su producción en arte contemporáneo con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del FONDART regional convocatoria 2022.

Esta publicación propone por primera vez el ejercicio de construcción de una memoria y resignificación de la obra de la artista y se abordan las particularidades de la construcción de su trayectoria desde una escena local como es Valdivia en Los Ríos. Por otro lado, presenta una serie de textos elaborados por los reconocidos curadores e investigadores latinoamericanos David Romero (editor del libro), Gabriela Urrutia, Daniela Hermosilla, Ignacio Szmulewicz, Thais Rivitti (Brasil) y Federico de la Puente (Argentina), quienes aportan visiones críticas y profundizan sobre los intereses desarrollados por María Francisca Jara a lo largo de su producción.

Al respecto, la artista menciona “me gusta pensar en cómo el arte es capaz de movilizar o tensionar acuerdos sociales. Esa es la parte que me motiva a seguir produciendo. Me interesa justamente indagar hacia dónde se mueve el arte contemporáneo en cuanto se desafía a sí mismo y cuál es mi aporte en ese proceso. (…) Entonces, lo pienso (el libro) como un dispositivo de diálogo, algo que motive la conversación no solo sobre mi obra, sino sobre los temas que se abordan en ellas y los procesos actuales del arte contemporáneo como disciplina de investigación”.

El libro además será presentado el 21 de junio en la Universidad Iberoamericana Puebla, México, y el 22 de junio en la Biblioteca Municipal de Concepción.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ