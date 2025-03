Presentación de “Calle Londres 38. Dos casos de impunidad” de Philippe Sands

Biblioteca Nicanor Parra, Universidad Diego Portales, Vergara 324, Santiago.

Jueves 3 de abril – 19:00 horas.

Philippe Sands presenta “Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia”. Abogado especializado en derecho internacional, ensayista y reconocido escritor de no ficción, Sands explora en este apasionante relato la relación entre Augusto Pinochet y Walther Rauff, oficial de las SS alemanas que tras abandonar Europa encontró refugio en Punta Arenas, en el sur de Chile.

La primera presentación de Calle Londres 38 en Santiago de Chile será en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales (Vergara 324), el jueves 3 de abril a las 19 h, en conversación con la periodista Paula Escobar.

Al día siguiente, viernes 4 de abril, Philippe Sands viajará a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena para presentar su libro en Punta Arenas, a las 19 h en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación (Ignacio Carrera Pinto 1259). Y el sábado 5 de abril a las 16 h en Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, en el Museo Municipal Fernando Cordero Rusque (Jorge Schythe 71). En ambas ocasiones el autor conversará con Rodrigo Rojas Bollo, académico UDP. Estas actividades se han organizado en conjunto con la Universidad de Magallanes y el Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes, Acrux.

Philippe Sands también se encontrará con sus lectores en Librería Lolita (República de Cuba 1724, Santiago), el domingo 6 de abril a las 19.30 h, donde conversará con la escritora Alia Trabucco Zerán (actividad con inscripción previa). Y estará en Valparaíso el lunes 7 de abril a las 12 h para participar de la Cátedra Puerto de Ideas, donde conversará con el periodista Ascanio Cavallo, en una actividad organizada en conjunto con la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso (Prat 677).

El autor cerrará su ciclo de presentaciones en Chile el martes 8 de abril a las 18.30 h en Londres 38, Espacio de Memorias (Londres 38, Metro U. de Chile, Santiago), en conversación con la escritora y periodista Mónica González.

A raíz del arresto del dictador chileno en Londres en 1998, Sands fue contratado como abogado por Human Rights Watch, y tuvo la oportunidad de participar en uno de los casos penales internacionales más importantes desde los juicios de Núremberg. Años después, mientras se documentaba para un libro, encontró una misiva escrita por un antiguo líder nazi llamado Walther Rauff.

El autor de la carta, creador de las cámaras de gas ambulantes, ofrecía consejo a su viejo camarada sobre cómo escapar de las autoridades. Perseguido por crímenes contra la humanidad y genocidio, el jerarca había logrado trasladarse a Chile, donde había pasado a administrar una conservera que empaquetaba carne de cangrejo: alrededor de su figura se había forjado cierta mitología (Roberto Bolaño lo menciona en La literatura nazi en América y Nocturno de Chile, y aparece también al final de En la Patagonia de Bruce Chatwin). A Philippe Sands jamás se le ocurrió que pudiera existir alguna conexión entre Rauff y Pinochet, pero las vidas de ambos habían estado profundamente entrelazadas.

“Calle Londres 38” es la historia de un viaje personal en busca de los orígenes y las consecuencias de esa relación, un camino donde la historia, la política y la literatura se entrecruzan para acabar componiendo un complejo rompecabezas en el que se mezclan también la comunidad selknam de la Patagonia, la opresión de los colonizadores europeos y una flecha que terminó en un oscuro almacén del Museo Británico.

Basándose en documentos, archivos, testimonios y conversaciones, Sands trata de arrojar luz a una historia fascinante; pese a la imposibilidad de trazar un círculo completo y llegar a una verdad única, el autor busca desvelar la escalofriante realidad oculta tras las vidas de dos hombres y sus destinos, que convergen en el número 38 de la calle Londres de Santiago: una doble historia de asesinatos en masa y un inquietante vínculo entre las atrocidades del pasado y las de nuestros días.

El resultado de esa exploración es un exhaustivo relato sobre la justicia y la impunidad, pero también sobre la memoria y la delicada línea que separa los hechos de la ficción, la verdad del mito.

«En Calle Londres 38 Philippe Sands combina el tono de thriller con el recuento sagaz y dramático de un caso legal de lo más complejo y fascinante. Dado que Sands estaba presente en el juzgado, el relato se tiñe de urgencia y de una aguda comprensión de lo que había en juego. Un libro brillante e importante» (Colm Tóibín).

«Calle Londres 38 es muchos libros, pero sobre todo dos: por un lado, un thriller absorbente; por el otro, una profunda, lúcida e indispensable reflexión sobre la justicia y la impunidad. Este libro no es solo el más ambicioso escrito por Philippe Sands; también es el mejor. Apasionante» (Javier Cercas).

Sobre el autor

Philippe Sands (Londres, 1960) es escritor, abogado y profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres. Ha intervenido en destacados juicios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre los casos en los que ha participado destacan el juicio al dictador chileno Augusto Pinochet, los crímenes de guerra en Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak, las torturas de la prisión de Guantánamo y las disputas en torno al archipiélago de Chagos, entre otros. Es autor de los ensayos Lawless World, sobre la ilegalidad de la guerra de Irak, y Torture Team, sobre el uso de la tortura por parte de la administración Bush. Es colaborador habitual de publicaciones como Financial Times, The Guardian, The New York Review of Books y Vanity Fair, y comentarista de la CNN, la MSNBC y el BBC World Service. En Anagrama ha publicado Calle Este-Oeste: «Verdadero talento narrativo y un indudable y deslumbrante talento literario que convierte cada uno de sus hallazgos en joyas tremendamente atractivas… Una investigación muy adictiva» (Mercedes Monmany, El Mundo); «En una palabra: apasionante» (Robert Saladrigas, La Vanguardia); Ruta de escape: «Un monumento literario escrito por un Plutarco democrático ejemplar» (Jordi Amat, La Vanguardia); «Una sobrecogedora novela real sobre el pasado violento de Europa» (Daniel Arjona, El Confidencial), La última colonia: «Una historia desgarradora de la humanidad que aún reclama su justicia… Excelente, igual que otras obras suyas, como Calle Este-Oeste» (Diego Gándara, La Razón),