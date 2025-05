Lanzamiento de libro “El tiempo del silencio. Las cartas de mi abuelo durante el exilio”

Biblioteca,Facultad de Artes, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Serrano 150, Santiago.

Jueves 8 de mayo – 18:30 horas.

La memoria histórica de Chile, marcada por las cicatrices del exilio durante la dictadura cívico-militar, suma una nueva y necesaria perspectiva con el lanzamiento de “El tiempo del silencio. Las cartas de mi abuelo durante el exilio (insilio)”, el primer libro de la diseñadora e investigadora Leticia Martínez Vergara.

El libro, dividido en tres partes, se adentra en la intimidad de una familia separada por las circunstancias políticas, centrando su análisis en la correspondencia intercambiada entre Hernán Martínez, abuelo de la autora, y su hijo Juan, exiliado en 1974. A lo largo de catorce años, entre 1974 y 1987, 86 cartas se convirtieron en el puente de comunicación, en una época donde las llamadas telefónicas eran costosas y vigiladas.

Estas misivas no solo narran la cotidianidad y los desafíos de quienes vivieron el exilio fuera de Chile, sino que también, y de manera fundamental para la propuesta de Martínez, dan voz al “insilio”, el destierro interior de quienes permanecieron en el país bajo el régimen dictatorial.

La autora explica que su interés surgió del deseo de abordar el exilio desde una óptica menos explorada: la de los familiares que se quedaron.

“Para mí siempre el exilio se trata de dos partes, los que se fueron y los que se quedaron”, comenta Martínez. “Sentía que los relatos de la memoria del exilio, las voces de quienes se quedaron, no eran incorporadas en estos ejercicios de memoria, y yo siento que, en mi propuesta de investigación, son importantes porque dan cuenta de la magnitud del exilio, como una vulneración a los derechos fundamentales”.

Estas cartas, según relata la investigadora, se transformaron en un testimonio invaluable, especialmente porque su abuelo ya no vive. “Su testimonio está en estas cartas”, afirma. Para Martínez, este archivo epistolar no solo le permitió entender la experiencia del “insilio”, sino también reconstruir lazos con su propia historia y con un Chile que no conoció directamente durante sus 14 años fuera del país. Las cartas le revelaron “no solo el terror, el horror, sino que la cotidianidad de la familia, esa riqueza familiar, porque estábamos alejados de todo eso. Entonces también me revinculan familiarmente”.

La investigación que da origen a “El tiempo del silencio” comenzó en 2022 y es la culminación de la tesis con la que Leticia Martínez obtuvo su Licenciatura en Arte. Dicho trabajo ya había sido reconocido por su aporte a la comprensión de este periodo histórico, recibiendo una mención honrosa en el concurso “Haz tu tesis en cultura” del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Lanzamiento

La ceremonia de presentación del jueves 8 de mayo promete ser un encuentro emotivo y reflexivo. Encabezada por la autora, Leticia Martínez Vergara, contará con la participación especial de la actriz y licenciada en Teatro, Karina Ramírez. Además, se sumarán los comentarios y análisis de la destacada artista visual Catherine Gelcich y de la Doctora en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad de Chile, Milena Gallardo.

Este evento representa una oportunidad única para conocer de primera mano una obra que contribuye significativamente a la reconstrucción de la memoria del exilio y el insilio en Chile, ofreciendo una mirada íntima y profunda a través del poder testimonial de la escritura epistolar.