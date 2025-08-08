Obra “Míster Shakespeare” de Marco Antonio de la Parra en Talca

Aula Magna, Espacio Bicentenario, Campus Lircay, Talca.



Lunes 11 de agosto – 19:00 horas.

Entrada liberada por orden de llegada.

El reconocido dramaturgo y psiquiatra chileno Marco Antonio de la Parra regresa a la escena con su obra “Míster Shakespeare”, un monólogo íntimo y reflexivo que se presentará en una única función en la Universidad de Talca.

Escrita durante la pandemia en 2020, “Míster Shakespeare” es una profunda meditación sobre la muerte, el desgaste físico, la auto explotación artística y el agotamiento emocional inherente al proceso creativo. La obra, protagonizada por el propio De la Parra, sitúa al público en un salón de pool donde un misterioso personaje, que se identifica como William Shakespeare, entabla una conversación con la audiencia. A través de este diálogo, el personaje cuestiona la vigencia del arte en una sociedad precarizada y las contradicciones de alcanzar el éxito en el mundo artístico.

En este montaje, que fue estrenado cinco años después de su primera lectura vía Zoom y dirigido por Pablo Schwarz, el actor comparte las vicisitudes de un camino artístico plagado de contradicciones, mientras un sujeto agotado pincha vinilos en una tornamesa. La escenografía, sencilla pero efectiva, compuesta por una mesa de pool y una tornamesa, sirve como telón de fondo para el despliegue físico y vocal de Marco Antonio De la Parra, que navega entre la ironía y la melancolía.

La directora de Extensión Cultural-Artística de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet, indicó que “como Universidad de Talca estamos muy contentos de presentar en nuestra Aula Magna este interesante y profundo montaje teatral escrito y protagonizado por Marco Antonio de la Parra. Él es una figura sumamente relevante para el arte y la cultura de nuestro país y con quien hemos trabajado en diversos proyectos vinculados al arte, el teatro y la literatura”.

“Míster Shakespeare” es un montaje que reflexiona sobre la inevitable decadencia del cuerpo y la lucha constante entre la finitud humana y la aspiración a la eternidad. El personaje se convierte en un símbolo de la búsqueda de sentido a través del arte, la memoria y la palabra, una figura multifacética y contradictoria que no encuentra paz ni siquiera en la muerte.

Desde la organización se informó además que el ingreso al Aula Magna -ubicada en el Espacio Bicentenario del Campus Lircay de la UTalca (Av. Lircay S/N)- se realizará 10 minutos antes del inicio de la obra. “Invitamos a toda la comunidad a conocer el trabajo que presenta De la Parra, bajo la dirección de Pablo Schwarz, en esta única presentación gratuita en Talca, que ofrecemos desde la Dirección de Extensión Cultural-Artística de la Universidad de Talca”, agregó la directora Albornoz.

Ficha Técnica

Dramaturgia e Interpretación: Marco Antonio de la Parra

Dirección: Pablo Schwarz

Producción: Verónica Díaz Muñiz

Duración: 50 minutos

Edad recomendada: +14 años