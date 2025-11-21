Publicidad
44ª Feria Internacional del Libro de Santiago CULTURA Crédito: Cedida

44ª Feria Internacional del Libro de Santiago

Por: El Mostrador Cultura

  • Centro Cultural Mapocho, Metro Cal y Canto.
  • Hasta el 30 de noviembre – 11:00 a 20:30 horas.
  • Más información AQUÍ.

El evento reúne durante diez días a editoriales, distribuidoras, librerías, autores y miles de lectoras y lectores en un gran encuentro ciudadano.

