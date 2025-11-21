CULTURA
44ª Feria Internacional del Libro de Santiago
44ª Feria Internacional del Libro de Santiago
- Centro Cultural Mapocho, Metro Cal y Canto.
- Hasta el 30 de noviembre – 11:00 a 20:30 horas.
- Más información AQUÍ.
El evento reúne durante diez días a editoriales, distribuidoras, librerías, autores y miles de lectoras y lectores en un gran encuentro ciudadano.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.