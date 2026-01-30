Cine al aire libre en Plaza Brasil: función gratuita de Centro Arte Alameda

Las trillizas de Belleville (2003)

Sábado 31 de enero a las 20:30 horas

Actividad gratuita y abierta a la comunidad

Este sábado 31 de enero a las 20:30 horas se realizará una función de cine al aire libre en Plaza Brasil, en alianza con Centro Arte Alameda: una actividad gratuita y abierta a la comunidad que busca activar el espacio público a través del encuentro y la experiencia colectiva del cine. Se proyectará la película francesa Las trillizas de Belleville (2003), dirigida por Sylvain Chomet, una fantasía de personajes entrañables en la que la abuela Madame Souza viaja a Belleville con su perro Bruno para intentar encontrar a su nieto Champion. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Las trillizas de Belleville es una película clave del cine de animación contemporáneo porque revitalizó la animación para adultos desde una mirada autoral, alejándose de los códigos infantiles y apostando por un lenguaje visual y sonoro casi sin diálogos, donde la música, el ritmo y el gesto narran la historia. Con un estilo gráfico exagerado y grotesco, la película construye una sátira crítica de la modernidad, el consumo y la explotación del cuerpo, especialmente a través del ciclismo como espectáculo, mientras desarrolla una fábula tierna y oscura sobre el afecto incondicional, la perseverancia y la soledad.

Reconocida internacionalmente y nominada al Oscar, la obra se convirtió en un título de culto e influyente por demostrar que la animación puede ser poética, política y profundamente cinematográfica sin depender de la palabra.

El cine al aire libre en Plaza Brasil se proyecta como una invitación a disfrutar del cine en comunidad, recuperando el espacio público como un lugar de encuentro cultural, accesible y participativo.

“Estamos organizando estas actividades, fundamentalmente basándonos en las ideas y sugerencias que hemos rescatado en nuestras Mesas Comunitarias y de Seguridad del Barrio, instancias participativas y ejecutivas en que se diseñan planes de acción ante las distintas problemáticas presentadas”, comparte Catherine Mendy Loyola, directora de Mendy Arquitectos, directora Comité de Inclusión Laboral en SOFOFA, presidente de Comunidad Barrios Brasil y Alameda, consejera de Consejo Consultivo SÉ Santiago y Gerente de Asociación Gremial locatarios Barrio Brasil.

La iniciativa se enmarca dentro del evento “Mercado, Cine al Aire Libre y Gastronomía; Vive el Verano a Concho en Plaza Brasil”, como una estrategia de activación del espacio público a través de la cultura, promoviendo el uso responsable del espacio común y fortaleciendo la vida barrial en horario vespertino. Asimismo, la intervención contribuye a la reactivación económica local, apoyando a los locatarios gastronómicos, culturales y de servicios del sector, al incentivar la circulación peatonal, la permanencia y el encuentro comunitario.