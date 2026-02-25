Lanzamiento del libro “No somos Beethoven. Una genealogía del punk antes del punk”

Centro Cultural Gabriela Mistral, CityLab GAM, Metro UC.

Sábado 28 de febrero – 18:30 horas.

Santiago-Ander Editorial anuncia el lanzamiento de No somos Beethoven. Una genealogía del punk antes del punk, nuevo libro del escritor e investigador chileno Emilio Ramón, un ensayo que propone una lectura provocadora y documentada sobre los orígenes del punk como herencia del rockabilly y rock and roll de los años cincuenta, y del garage rock de los sesenta.

Con prólogo del periodista español Rafa Cervera, el libro recorre un arco que va desde Elvis Presley hasta la explosión punk de 1976, pasando por el garage rock, The Trashmen, The Sonics, Los Saicos, MC5, The Stooges y la escena neoyorquina previa a los Ramones. La tesis es clara: el punk no surgió de la nada, sino que cristalizó una cadena de rebeldías musicales y actitudes juveniles gestadas durante más de dos décadas.

Lejos de centrarse únicamente en la historia oficial del punk londinense o neoyorquino, el libro reconstruye su “prehistoria”, el momento en que la juventud se reconoce como clase cultural, cuando la imperfección se transforma en virtud estética y cuando tres acordes bastan para desafiar a Beethoven.

Como señala Rafa Cervera en el prólogo, se trata de “una historia de la música imperfecta para gente averiada”, un ensayo que combina erudición, pasión y una escritura accesible que dialoga tanto con lectores especializados como con amantes del rock.

Además, el libro incorpora playlists curadas por el autor, que permiten escuchar el recorrido sonoro propuesto: del rockabilly al garage, del protopunk al estallido de 1976.

Lanzamiento oficial

El libro será presentado en el marco de la Feria de las Artes Literarias y Musicales, en un conversatorio que reunirá al autor junto a destacadas figuras del ámbito cultural.

Presentan:

Emilio Ramón (autor)

Fabiola Gutiérrez (periodista)

Julio Osses (escritor y comunicador)

Cristina Mars (escritora)