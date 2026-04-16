Ciclo del cineasta argentino Andrés Di Tella

Cineteca Nacional, Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.

Inauguración: miércoles 22 de abril.

La Cineteca Nacional de Chile presentará un foco dedicado al cineasta y escritor argentino Andrés Di Tella, una de las voces más singulares del documental contemporáneo latinoamericano. Durante cuatro jornadas, el público podrá recorrer parte de su filmografía a través de una selección de películas, presentaciones especiales y cine foros con el director.

El foco se inaugurará el miércoles 22 de abril con el estreno en Santiago de “Mixtape La Pampa” (2023), su más reciente largometraje.

La programación continuará con “Diarios” (2022), una obra donde Di Tella interrumpe la proyección de sus propias grabaciones personales para narrar sueños y reflexiones en vivo, que transforman cada función en un acontecimiento irrepetible.

El foco se completa con dos largometrajes clave de su filmografía: “327 cuadernos” (2015), centrada en el escritor argentino Ricardo Piglia, y “Ficción privada” (2019), una exploración autobiográfica que reconstruye la historia familiar del director a partir de cartas entre sus padres. La exhibición de estos dos largometrajes irán precedidas de la proyección de un cortometraje de su autoría.

Además de su trabajo como realizador, Andrés Di Tella también ha desarrollado una carrera como escritor. Sus últimas publicaciones son “Cuadernos”, “Una película es todo el cine”, un libro de ensayos dedicado al lenguaje cinematográfico, y “Prueba de cámara”.

La historia personal y la memoria colectiva

“Mixtape La Pampa” se proyectará como estreno chileno dentro del ciclo. La película, que tuvo su debut mundial en el Festival de San Sebastián, propone un viaje cinematográfico a través del territorio pampeano tras las huellas del escritor Guillermo Enrique Hudson, también conocido como William Henry Hudson, una figura marcada por múltiples paradojas. Fue un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés, combatió contra los pueblos originarios pero también los defendió y escribió obsesivamente sobre su tierra natal sin volver jamás. El documental es una coproducción argentina – chilena entre Gema Films y Errante, que combina investigación documental, memoria personal y sueños.

“Andrés, el director de la película, soy yo y al mismo tiempo es un personaje de ficción. Funciona como un vehículo que permite al espectador subirse a ese auto y acompañar a un personaje que investiga y narra, alguien que toma mi cara y mi cuerpo”, reflexiona Di Tella.

En ese cruce entre historia personal y memoria colectiva se revela, según explica, una dimensión más amplia de la película.

“Ahí aparece una cierta universalidad. No importa tanto saber quién era Hudson. Tal vez incluso es mejor no saberlo y pensar en él como una figura mítica. La fábula también está en la historia del gaucho argentino que, de joven, hizo las tareas propias del gaucho antes de irse a Inglaterra y convertirse, con el tiempo, en un escritor inglés. Todo ese devenir de Hudson, que se va a los 33 años y pasa el resto de su vida añorando el regreso, pero nunca vuelve. No puede volver al pasado: ni a su juventud ni a su infancia. Y eso es algo que, de alguna manera, nos pasa a todos”.

Para el cineasta, las temáticas de la película también encuentran eco en la realidad chilena. “Me parece que esa mezcla con mi historia personal es algo que muchos chilenos van a encontrar familiar, porque les pasó a ellos, o a un tío, o al padre. El exilio es también un elemento constitutivo de la identidad chilena, esa experiencia de irse, de añorar volver y de no poder hacerlo realmente. Eso existe en Argentina, pero en Chile quizá aún más”, dice.

Al respecto, la coproductora chilena Paola Castillo, complementa: “Acompañar el viaje de Mixtape La Pampa ha sido un proceso de aprendizaje sobre nuestras propias identidades. Como coproductoras, nos interesó desde un inicio esa búsqueda del pasado y la nostalgia por un territorio que, aunque es la Pampa, resuena profundamente en nuestra propia historia de regresos y ausencias. Traer este foco a Chile, y especialmente estrenar esta película que explora la memoria y el paisaje con tanta sensibilidad, refuerza nuestro compromiso con un cine que genera un intercambio más profundo y necesario con el público”.

Mixtape La Pampa tendrá una serie de funciones posteriores a su estreno en el foco. Entre finales de abril y mayo será exhibida en la sala de cine de M100, Centro Arte Alameda y el Centro de Cine y Creación.

Un cine entre literatura, pensamiento y experiencia personal

La obra de Andrés Di Tella se caracteriza por explorar las fronteras entre documental, ensayo y autobiografía, muchas veces en diálogo con la literatura. Para el director, el cine puede encontrar inspiración fuera de su propio lenguaje.

“Me resulta estimulante buscar inspiración para el cine fuera del cine: leer un libro y pensar en la forma cinematográfica que ese libro me inspira. A veces la estructura de un libro puede convertirse en la forma secreta de una película”, reflexiona.

El ciclo ofrece así la oportunidad de recorrer la obra de Di Tella desde nuevas perspectivas y dialogar con un cine que, como señala su propio autor, sigue transformándose en cada encuentro con el público. “Son películas abiertas a interpretaciones muy distintas, donde cada espectador puede hacer su propia película. Las conexiones que se establecen entre mis películas muchas veces yo no las tengo en mente. Uno inevitablemente tiene preocupaciones e inquietudes que se repiten y se van transformando con el tiempo”, agrega. “Por eso esta instancia es tan interesante: no tanto para volver a ver las películas, sino para hablar con la gente y redescubrir mis propias películas”.

En los conversatorios que se realizarán después de las proyecciones lo acompañarán destacados creadores como el cineasta Ignacio Agüero y el escritor Diego Zúñiga.

Programación del Ciclo Foco Andrés Di Tella: cine en primera persona

Cineteca Nacional de Chile. Sala de Cine

Todas las funciones con entrada liberada

Miércoles 22 de abril — 19:00 horas

Estreno de “Mixtape La Pampa”

Jueves 23 de abril — 20:00 horas

“Diarios” — Presentación performática

Cine foro al final de la función. Invitado por confirmar

Viernes 24 de abril — 20:00 horas

Largometraje “327 cuadernos” + cortometraje “Una carta”

Cine foro al final de la función, junto al escritor y periodista Diego Zúñiga.

Sábado 25 de abril — 19:00 horas

Largometraje “Ficción privada” + cortometraje “Luz de verano”

Cine foro al final de la función, junto al cineasta Ignacio Agüero.

Exhibiciones Mixtape La Pampa en Santiago

26 de abril – 17:15 hrs

Centro Arte Alameda

Arturo Prat #33

30 de abril – 19 hrs

Centro de Cine y Creación

Raulí 581

13 al 17 de mayo – 18.00hrs

Cine M100

Avenida Matucana N°100