Exposición de Máscaras de “El Gabinete de las Condenadas”

Estudio Mural, Santo Domingo 2276, Santiago.

Inauguración: viernes 24 de abril – 19:30 horas.

Para remover la historia oficial y poner luz sobre la memoria de mujeres condenadas en Chile por no vivir bajo la norma de su tiempo, Lucía P. Vivas, del colectivo La Máscara Danzante, se une con la músico Camila Vaccaro para elaborar una propuesta transdisciplinaria que involucra el arte mascarero, la danza, el canto, la poesía y la investigación.

Se trata de la Exposición de Máscaras de “El Gabinete de las Condenadas”, una propuesta artesanal que consta de una exposición acompañada de música y performance. Las máscaras, elaboradas a partir de materiales vivos, reciclables o degradables, están inspiradas en las canciones de Vaccaro, que evocan las memorias insurrectas de estas mujeres.

La inauguración de la exposición será un concierto de Camila Vaccaro, acompañada de La Máscara Danzante, quienes darán vida a las máscaras. La entrada es a la gorra (cooperación voluntaria).

“Cada una de las mujeres del Gabinete representa un estereotipo impuesto por la lógica patriarcal: la bruja, la desviada, la histérica, la rebelde, la loca”, explica Lucía P. Vivas, mascarera de la exposición. “La máscara nos permite ser, momentáneamente, otro ser, comprender otras perspectivas del habitar. Desde mi experiencia las máscaras tienen que poder ser animadas, darles vida al ponerselas y encontrar su movimiento”.

La Exposición de Máscaras del “Gabinete de las Condenadas” surge así de la complicidad creativa entre Vaccaro y Vivas, complementando este Gabinete con las máscaras que aquí se presentan y la posibilidad de que cobren vida desde la performance, acompañando cada canción, en un acto de resistencia frente al olvido y de reivindicación de las biografías de las condenadas.

Los casos reales que inspiraron las canciones de Camila Vaccaro y hoy las máscaras de esta exposición, fueron descritos en archivos judiciales, prensa y a través de relatos populares. No se trata de mujeres anónimas, sus nombres son Maria Hernández “La Pulga” (Penco, 1770), Maria del Carmen Martinez (San Felipe, 1756), Carmen Marín (Valparaíso, 1857), Rosa Faúndez (Santiago, 1923), Maria Angelica Andreoli Bravo (Santiago, 1974) y María Soledad Opazo (Talca, 1989).

Para el diseño y elaboración artesanal de las máscaras del ´Gabinete de las Condenadas´, Lucías P. Vivas conectó la historia de cada una de las mujeres con un referente natural, para imaginar posibles nuevos relatos de sus memorias: “propuse conexiones con especies vegetales o animales. Con bacterias y otros elementos de la naturaleza, que, al asociarse, activaran posibles relecturas críticas de cada caso”, cuenta. Este modo de recrear un rostro a través del oficio mascarero, implicó la observación de referentes naturales como paso inicial, para su implementación como elemento y material de la creación. “Por medio de esta forma creativa intenté conjugar los principios biológicos de adaptabilidad, crecimiento y degradación con las memorias de las mujeres condenadas”.

Talleres y visitas guiadas

La Exposición de Máscaras de “El Gabinete de las Condenadas”, en cada una de sus estaciones, Valparaíso, Limache y Santiago, cuenta con la realización de un Taller de Máscaras para Mujeres y Disidencias, en el que se podrá experimentar en la creación de piezas explorando con los materiales utilizados en las máscaras en exhibición. En estas instancias, Lucía P. Vivas busca generar espacios de encuentro comunitario y estimular debates en torno al valor simbólico de las memorias en los procesos sociales de lucha contra los sistemas patriarcales. Para inscribirse en los talleres se debe escribir a laboratorioslmd@gmail.com.

A su vez la Exposición podrá visitarse en horarios concretos en cada territorio, en los que la mascarera podrá recibir a quienes lleguen, generando un espacio de diálogo abierto en torno al proceso creativo detrás de cada una de las máscaras.

“Los espacios que recibirán la Exposición de Máscaras de ´El Gabinete de las Condenadas´ son espacios independientes que difunden la cultura en alianza con sus oficios, sus territorios y sus organizaciones”, relata la directora de La Máscara Danzante, relevando la importancia del trabajo creativo situado y colaborativo.

Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), convocatoria 2024.

Horarios de las actividades de la Exposición de Máscaras:

SANTIAGO: Inauguración: Viernes 24 de abril. Taller Sábado 18 de abril de 11 a 14h. Visitas del 25 al 29 de abril de 17 a 20:30h. ESTUDIO MURAL, Santo Domingo 2276.

LIMACHE: Inauguración: Viernes 17 de abril. 19:30h. Taller Sábado 18 de abril de 11 a 14h. Visitas del 18 al 22 de abril de 17 a 20:30h. Casa de Oficios La Trenza, A. Prat 263.