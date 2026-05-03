Documental “Un Árbol”

Teatro Mori Vitacura, Avenida Bicentenario 3800, Vitacura.

Estreno: martes 5 de mayo – 17:00 horas.

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Este 5 de mayo el documentalista chileno Mateo Barrenengoa estrenará su última producción en el marco del Festival de Cine Santiago Wild 2026. Se trata de “Un árbol”, una película cuya realización se extendió por tres años y que construye un relato íntimo y sorprendente: la vida de un solo árbol a lo largo de las estaciones. A través de esta mirada, el documental invita a observar las múltiples interacciones entre plantas, animales, hongos y ciclos, dando como resultado una obra que propone una pausa y una nueva forma de mirar la naturaleza.

La película, narrada por Giuliana Furci, fundadora de la Fundación Fungi, se centra en una lenga (Nothofagus pumilio) de los bosques del sur de Chile. A través de ella, Barrenengoa propone una reflexión profunda: “Las cuatro estaciones del año bastan para entender la importancia de un árbol, y su presencia revela mucho más que belleza: es en sí mismo un universo de vida, un sostenedor de ecosistemas, y una historia que nunca se termina de contar. Este no es el árbol más grande del bosque, tampoco el más viejo, es tan solo un árbol como cualquier otro, y eso lo hace inmensamente importante, igual que todos los árboles”.

La elección del árbol fue, según explica, un proceso natural. “Primero me dispuse a buscar una lenga, entonces averigüé dónde estaban las más antiguas cerca de mi casa, en Puerto Varas. Después de caminar un rato, apareció frente a mí una lenga maravillosa, llena de líquenes y musgos; había hongos en su base, estaba rodeada de lengas jóvenes… Si bien no es la más grande del bosque, es perfecta, al igual que todas las lengas”. Desde el momento en que eligió la lenga, pasó tres años grabando cada una de las estaciones, con el apoyo de National Geographic Society.

Más allá de su belleza, el documental busca transmitir que, al cortar un árbol no estamos cortando solo un tronco, ramas y hojas, estamos cortando un universo de vida: “luego de esto queda imaginarse lo que es talar un bosque completo”, profundiza.

El proceso de filmación no estuvo exento de desafíos. “El mayor desafío es grabar un documental en donde no aparecen humanos. Los humanos queremos ver humanos, entonces lograr contar una historia atractiva en base a hongos, líquenes y musgos resultó ser complejo”, comenta el director. A esto se sumó el tiempo necesario para capturar momentos significativos: “Un árbol es un actor bastante estático, por lo que la búsqueda de luces y situaciones fue clave”.

El estreno de “Un árbol” se realizará el próximo 5 de mayo a las 17:00 horas en el Festival de Cine Santiago Wild, en una invitación abierta a detenerse, observar y redescubrir la profundidad de la vida que habita incluso en lo aparentemente más cotidiano. Las entradas pueden comprarse a través de www.santiagowild.com

Sobre Mateo Barrenengoa

Es director audiovisual y National Geographic explorer, con más de quince años en la producción y realización de documentales en Chile y el mundo. Principalmente, ha dedicado su carrera al documental de naturaleza y patrimonio cultural. Ha realizado proyectos entre el Himalaya, Amazonas, África y Patagonia, entre muchos otros. Algunos de sus trabajos son “10 días en el bosque”, “Cumbira II”, “Genskowski”, entre muchos otros.