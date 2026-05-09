Convocatoria 2026 de Escuela de Cine Municipal de Los Ángeles

Hasta el 15 de mayo.

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La Escuela de Cine CCMLA abrió oficialmente su convocatoria 2026, consolidándose como la primera escuela de cine gratuita de carácter municipal en Chile, una iniciativa pionera que busca democratizar el acceso a la formación audiovisual en el país.

El programa, impulsado desde la ciudad de Los Ángeles, está dirigido a personas mayores de 18 años interesadas en desarrollar proyectos cinematográficos, sin necesidad de experiencia previa. La propuesta formativa combina teoría y práctica, con énfasis en la creación de obras propias desde una perspectiva autoral.

Uno de los pilares del proyecto es su cuerpo docente compuesto por profesionales activos del sector audiovisual, quienes aportan experiencia directa en áreas como dirección, guion, producción y cinematografía, permitiendo a los estudiantes enfrentarse a procesos reales de creación.

Durante 2025, la escuela marcó un hito con el egreso de su primera generación, cuyos integrantes desarrollaron cortometrajes y proyectos audiovisuales, sentando las bases para el crecimiento de una escena cinematográfica local.

La iniciativa es liderada por el cineasta Juan Mora Cid, formado en Alemania, quien ha impulsado un modelo pedagógico centrado en la exploración creativa, el pensamiento crítico y la producción de contenidos con identidad territorial.

“La idea es que cualquier persona con interés en contar historias pueda acceder a herramientas profesionales y desarrollar su propia voz en el cine”, señalan desde la organización.

La convocatoria estará abierta entre el 21 de abril y el 15 de mayo de 2026, y contempla la presentación de una idea documental, fotografías y una carta de intención como parte del proceso de selección.

Los resultados se darán a conocer a más tardar el 16 de mayo, mientras que el inicio de clases está programado para el 21 de mayo.

Con esta nueva convocatoria, la Escuela de Cine CCMLA refuerza su apuesta por descentralizar la formación audiovisual y posicionar a Los Ángeles como un nuevo polo de desarrollo cinematográfico en Chile.