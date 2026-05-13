Nuevo ciclo de cine asiático en Concepción

Teatro Biobio, Avda. Costanera Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.

Viernes 15 y sábado 23 de mayo.

Teatro Biobío (TBB) continúa ampliando su programación con un nuevo ciclo dedicado al cine asiático, una de las cinematografías más influyentes del panorama global actual.

El viernes 15 de mayo será el turno de La otra opción del cineasta Park Chan-wook, uno de los nombres más influyentes del cine surcoreano a nivel global, reconocido por títulos como Oldboy y Decision to Leave. En esta ocasión, despliega una sátira sobre el mercado laboral contemporáneo: un hombre desempleado decide eliminar a su competencia para conseguir trabajo. Con su característico cruce de géneros, como el thriller, la comedia negra y el drama, la película tensiona los límites éticos de una sociedad atravesada por la precariedad.

El ciclo culmina el sábado 23 de mayo con Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai. Ambientada en el Hong Kong de los años 60, la película sigue la relación entre dos vecinos que descubren la infidelidad de sus respectivas parejas. El film se ha consolidado como uno de los referentes del cine de autor y su inclusión en este ciclo permite recuperar en la pantalla grande un título ampliamente reconocido a nivel internacional.

Este ciclo se inscribe en una línea programática que lleva años en desarrollo: en abril se presentó el ciclo de cine animé dedicado a Satoshi Kon, con la exhibición de Perfect Blue, Millennium Actress y Paprika, y previo a este se han presentado otros con películas chilenas tales como Denominación de origen, de Tomás Alzamora. Del mismo modo, en 2025, se realizó un especial de cine dedicado a David Lynch, y en 2024 se programaron ciclos de cine japonés, europeo y argentino, además de la iniciativa “Martes de cine arte”.