Al Pan Pan: más de 1.500 indicaciones marcan inicio de tramitación de Ley Miscelánea

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago los mensajes entre el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, sin que hasta el momento haya resultados.

El persecutor busca aclarar si existe un patrón de petición y pago de favores. De hecho, según Ciper, Carrera también solicitó las conversaciones con el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; con el actual senador Rodolfo Carter; con el exdirector de la PDI Héctor Espinosa; y con el senador Manuel José Ossandón, entre otros.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto al abogado y uno de los querellantes contra el exfiscal Manuel Guerra, Mauricio Daza.

Siguiendo con la actualidad nacional: finalmente, ayer los partidos de oposición y no oficialistas presentaron al menos 1.300 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

El Partido Comunista y el Partido de la Gente son los que más propuestas ingresaron, superando las 150 modificaciones cada uno. Mientras, la Democracia Cristiana superó el centenar. En tanto, el PPD, el Frente Amplio y el Partido Socialista presentaron decenas.

Varias iniciativas se repiten y en los próximos días debieran fusionarse.

Analizamos este tema junto a la diputada DC por la Región del Maule e integrante de la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo.