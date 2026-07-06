Exposiciones sobre la ausencia y la abstracción geométrica en Talca

Centro de Extensión, Universidad de Talca, 2 Norte 685, Talca.

Hasta el 28 de julio.

La Universidad de Talca, a través de su Dirección de Extensión Cultural-Artística, inició su agenda de artes visuales de julio, con la inauguración simultánea de dos exposiciones en su Centro de Extensión de la capital maulina. Se trata de “Sentir lo ausente”, del destacado artista Danilo Espinoza Guerra, exhibida en la Sala Pedro Olmos, y “Estructuración geométrica”, del reconocido Guillermo Brozález, dispuesta en la Sala Abate Molina.

La directora de Extensión Cultural-Artística de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet, valoró el impacto y el marcado contraste de ambos montajes.

“Por una parte, Danilo Espinoza nos presenta obras en blanco y negro con un concepto allí muy profundo y sensible. Su propuesta nos sitúa de inmediato en un territorio profundamente humano: aquel donde habitan los recuerdos, las huellas, los silencios y las presencias que persisten más allá de la materia. En contraste, tenemos la obra de Guillermo Brozález, una propuesta maravillosa, geométrica, con un colorido espléndido y un oficio muy depurado, donde la geometría, el color y la armonía compositiva se convierten en los principales protagonistas mediante una obra rigurosa y profundamente reflexiva”, valoró.

Sentir lo ausente: Memoria e investigación material

Ubicada en la Sala Pedro Olmos, la exposición de Danilo Espinoza Guerra reúne un conjunto de obras desarrolladas a partir de una exhaustiva investigación artística en torno a la desaparición, la memoria colectiva y los derechos humanos. El proyecto, financiado por el Concurso de Creación y Cultura Artística 2025 de la Pontificia Universidad Católica de Chile, rescata relatos de desapariciones recientes en el país, provocadas por catástrofes naturales, problemáticas de salud mental o el crimen organizado.

Lo que vuelve única a esta muestra es su procedimiento experimental que cruza dibujo, fotografía y grabado utilizando el humo y el hollín sobre papel o tela a través de una combustión controlada en hornos fabricados por el propio artista.

“El trabajo actual tiene un título metafórico y abstracto que intenta dar cuenta de los sentimientos que se producen con la desaparición; ya no trabajo con personas en específico, sino con la sensación de la ausencia a partir del potencial sentido del humo, una materia inestable que conecta con la idea de la memoria, de aquello que no logra fijarse de manera nítida”, detalló el expositor.

Estructuración geométrica: La pureza del color y la forma

Por su parte, la Sala Abate Molina albergará durante julio el más reciente periodo creativo de Guillermo Brozález, emblemático pintor nacional que formó parte de la escuela de la célebre artista Matilde Pérez. Tras transitar en su vasta trayectoria por etapas figurativas, retratos y paisajes con temáticas costumbristas y populares chilenas, Brozález despoja sus telas de cualquier elemento temático para quedarse estrictamente con el arte abstracto puro.

La exhibición destaca por su impactante uso de líneas, planos y colores puros de profunda identidad latinoamericana, que cambian de un cuadro a otro, guiados por la intuición y el estado emocional del artista.

“La estructuración ha estado siempre en mi pintura inicial, pero antes el dominio estaba en el elemento figurativo o temático. En cambio, en esta obra yo retiro todo el elemento temático, borro prácticamente las figuras humanas y, al borrar, me quedo con la estructura. Mi color siempre ha sido fuerte, más puro y limpio; el problema es saberlo combinar para que no desencaje la sinfonía del cuadro”, señaló Brozález.

“Para mí la pintura es como la vida misma, uno la va viviendo en la tela y el pasado queda atrás. Como pintor, lo más importante es poder llegar a todo el público, porque una pintura no es nada con uno mismo, sino cuando se refleja en la memoria o en la conciencia de las demás personas”, puntualizó.

Ambas exposiciones se encuentran abiertas de manera gratuita a toda la comunidad y se pueden visitar todos los días en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicado en 2 Norte 685, Talca. La muestra “Sentir lo ausente”, de Danilo Espinoza, permanecerá en exhibición hasta el 28 de julio, mientras que “Estructuración geométrica”, de Guillermo Brozález, estará disponible hasta el próximo 10 de agosto.