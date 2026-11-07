Presentación del libro “Mis heridas de la guerra. Detrás de la cámara de un reportero en peligro”

Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Jueves 12 de noviembre – 19:00 horas.

La presentación del libro estará a cargo de los destacados periodistas Jonathan Franklin y Andrea Arístegui. También será inaugurada la exposición de fotografías tomadas por Jorge Said como corresponsal de guerra y que son parte del libro.

Durante casi cuatro décadas, Jorge Said ha recorrido algunos de los escenarios bélicos más peligrosos del mundo. Desde la Primavera Árabe y la caída de Gadafi en Libia hasta la invasión rusa de Ucrania, pasando por las guerras de Siria, Irak y Afganistán y el conflicto entre Israel y Palestina. Ahora, por primera vez, el periodista, fotógrafo y documentalista chileno lleva sus experiencias al papel en Mis heridas de la guerra, un relato que revela lo que las cámaras no pudieron mostrar.

A diferencia de los corresponsales respaldados por grandes medios internacionales, Said ha ejercido el periodismo de guerra de manera independiente, organizando sus propios desplazamientos y estableciendo relaciones directas con habitantes, refugiados y combatientes. Así ha logrado acceder a lugares y testimonios que rara vez aparecen en las coberturas convencionales.

Lo que las cámaras no muestran

En estas memorias reconstruye las circunstancias que hicieron posibles sus filmaciones: negociaciones para cruzar fronteras, encuentros inesperados, detenciones, interrogatorios, amenazas y bombardeos. Sin pretender presentarse como un héroe, reconoce sus miedos, imprudencias y contradicciones.

El libro también recoge las historias de quienes sobreviven a la violencia: familias desplazadas, mujeres, niños y comunidades devastadas. Y aborda las heridas que estas experiencias han dejado en el propio corresponsal, transformando su manera de comprender el mundo.

Fotografías que cuentan sus propias historias

Una selección de fotografías tomadas durante sus coberturas acompaña el relato. Cada imagen incluye una explicación de contexto y de las circunstancias en que fue captada. Muchos de estos registros serán parte de una exposición fotográfica que se inaugurará el mismo día del lanzamiento del libro en la Fundación Cultural de Providencia, donde permanecerá abierta hasta el domingo 22 de este mes.

Una trayectoria internacional

Nacido en Linares en 1965, Jorge Said ha realizado más de cien programas documentales en los cinco continentes. Sus trabajos han sido difundidos por BBC, CNN en Español, El País y otros medios internacionales. Entre sus producciones destacan Buscando a Dios y El peregrino, emitidas por History Channel.

Doctor honoris causa en Ciencias Sociales desde 2022, actualmente realiza para Canal 13 la serie Amazonas salvaje. Con Mis heridas de la guerra, su primer libro, invita a descubrir las historias detrás de sus imágenes y las consecuencias humanas de una vida dedicada a documentar los conflictos del mundo.